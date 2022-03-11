https://tr.sputniknews.com/20220311/kovid-19un-yeni-varyanti-deltacron-abd-ve-avrupada-en-az-17-kiside-goruldu-1054632481.html

Kovid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü

Kovid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü

Kovid-19'un Delta ve Omicron genlerini içeren ve 'Deltacron' adı verilen yeni varyantı ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T10:34+0300

2022-03-11T10:34+0300

2022-03-11T10:34+0300

koronavirüs

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ab

delta

omicron

deltacron

koronavirüs

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Araştırmacılar, Deltacron'a ilişkin araştırmaların sınırlı olduğunu, bu nedenle daha bulaşıcı veya ağır hastalığa neden olup olmadığını söylemek için erken olduğunu belirtti. Fransa'daki IHU Mediterranee Enstitüsü'nden Philippe Colson, yeni varyanta yakalanan üç hasta tespit ettiklerini açıkladı. Colson, yeni varyantın Omicron’un başak proteini ile Delta varyantının gövdesinin birleşimiyle oluştuğunu aktardı. Genetik araştırma şirketi Helix tarafından hazırlanan bir rapora göre ise ABD'de birbirinden bağımsız iki Deltacron vakası belirlendi. Ayrıca, diğer virüs araştırma ekiplerine göre, ocak ayından itibaren Avrupa'da 12 Deltacron vakası kaydedildi.

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