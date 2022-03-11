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Kovid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü
Kovid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü
Kovid-19'un Delta ve Omicron genlerini içeren ve 'Deltacron' adı verilen yeni varyantı ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T10:34+0300
2022-03-11T10:34+0300
koronavirüs
abd
ab
delta
omicron
deltacron
koronavirüs
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Araştırmacılar, Deltacron'a ilişkin araştırmaların sınırlı olduğunu, bu nedenle daha bulaşıcı veya ağır hastalığa neden olup olmadığını söylemek için erken olduğunu belirtti. Fransa'daki IHU Mediterranee Enstitüsü'nden Philippe Colson, yeni varyanta yakalanan üç hasta tespit ettiklerini açıkladı. Colson, yeni varyantın Omicron’un başak proteini ile Delta varyantının gövdesinin birleşimiyle oluştuğunu aktardı. Genetik araştırma şirketi Helix tarafından hazırlanan bir rapora göre ise ABD'de birbirinden bağımsız iki Deltacron vakası belirlendi. Ayrıca, diğer virüs araştırma ekiplerine göre, ocak ayından itibaren Avrupa'da 12 Deltacron vakası kaydedildi.
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abd, ab, delta, omicron, deltacron, koronavirüs

Kovid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü

10:34 11.03.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDKoronavirüs- ABD
Koronavirüs- ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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Kovid-19'un Delta ve Omicron genlerini içeren ve 'Deltacron' adı verilen yeni varyantı ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü.
Araştırmacılar, Deltacron'a ilişkin araştırmaların sınırlı olduğunu, bu nedenle daha bulaşıcı veya ağır hastalığa neden olup olmadığını söylemek için erken olduğunu belirtti.
Fransa'daki IHU Mediterranee Enstitüsü'nden Philippe Colson, yeni varyanta yakalanan üç hasta tespit ettiklerini açıkladı.
Colson, yeni varyantın Omicron’un başak proteini ile Delta varyantının gövdesinin birleşimiyle oluştuğunu aktardı.
Genetik araştırma şirketi Helix tarafından hazırlanan bir rapora göre ise ABD'de birbirinden bağımsız iki Deltacron vakası belirlendi. Ayrıca, diğer virüs araştırma ekiplerine göre, ocak ayından itibaren Avrupa'da 12 Deltacron vakası kaydedildi.
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