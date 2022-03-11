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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/kremlin-facebook-rusyaya-donuk-siddet-cagrilarini-onlemedigi-takdirde-en-sert-onlemleri-alacagiz-1054638643.html
Kremlin: Meta, Ruslara karşı şiddet çağrılarını engellemezse tedbir alırız
Kremlin: Meta, Ruslara karşı şiddet çağrılarını engellemezse tedbir alırız
Kremlin'den yapılan açıklamada, "Facebook ve Instagram Rusya Federasyonu'na yönelik şiddet çağrılarını engellemediği takdirde Moskova en sert önlemleri alacak"... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T13:35+0300
2022-03-11T14:30+0300
kremlin
ukrayna krizi
dmitriy peskov
facebook
meta
nefret söylemi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Meta’nın yönettiği Facebook ve Instagram’da Ruslara karşı şiddet çağrılarının engellenmemesi durumunda Moskova’nın en kararlı şekilde yanıt vereceğini söyledi.Meta’nın nefret söylemlerine kısmen izin vereceği açıklamasıyla ilgili konuşan Peskov, “Bu çok dikkatli bir şekilde incelenmesi ve teyit edilmesi gereken bir bilgi. Durumun böyle olmamasını umuyoruz, eğer böyle olursa da şirketin faaliyetlerini durdurmaya yönelik en kararlı tedbirlerin alınması gerekir” dedi.‘Gerçek bir Rus, Rus olmaktan utanmaz’Bazı vatandaşların ‘Rus olmaktan utandığı’ yönündeki ifadelerinin sorulduğu Peskov, “Gerçek bir Rus asla Rus olmaktan utanmaz. Biri böyle bir şey diyorsa, Rus değildir. Bununla ilgili kimsenin de şikayeti yok. Bizimle değil demektir” ifadelerini kullandı.Diğer ülkelerin yönetimlerinin açıklamalarıyla Rusofobi’nin gelişimine ve Ruslara karşı nefrete katkı sunmamasını umduklarını belirten Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in temasları sırasında bu konunun ele alınıp alınmadığı sorusuna, “Temaslar sırasında başka hedefler oluyor, başka meselelere odaklanılıyor” yanıtını verdi.Peskov, şöyle devam etti: “Fakat Rusofobik tutumun gelişmesi, tarafımızı er ya da geç bu kampanyanın sona erdirilmesi için başka ülkelerin liderlerine oldukça açık bir dille tedbirler alma çağrısında bulunmaya zorlayacaktır.”Öte yandan Batılı ülkelerdeki vatandaşların Ruslara karşı oluşan nefret atmosferinden dolayı dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Sözcü, "Vatandaşlarımız tetikte olup gerekli dikkati göstermeli” diye konuştu.Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’nun (Roskomnadzor) insan haklarıyla ilgili birçok siteye erişimi engellemesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, “Düzenleyici kurum sadece yasalar çerçevesinde hareket ediyor. Yasa doğrultusunda işlevini yerine getiriyor. Bu nedenle ortada bu şekilde uygulanan bir kanun söz konusu” dedi.‘Putin ve Macron neredeyse iki günde bir konuşuyor’Sözcü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in neredeyse iki günde bir Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü söyledi.Peskov, “Hemen hemen iki günde bir Putin, Macron’la görüşüyor. Bu anlamda telefon diplomasisi yönünde çok aktif bir çalışma olduğunu göz ardı etmemek gerek” dedi.Kremlin Sözcüsü, ikilinin yarın da Ukrayna konusunda görüşme yapmasının planlanıp planlanmadığına ilişkin soruya da, “Kesin bir plan yok. Ama bu, gerçekleşmeyeceği anlamına da gelmez” yanıtını verdi.Ukrayna konusundaki uluslararası görüşmelerin faydalı olup olmadığı sorusuna karşılık da bu görüşmelerin kesinlikle gerekli olduğunu ve talep edildiğini ve Putin ve Rusya’nın da bunları desteklediğini kaydeden Peskov ayrıca, Rus liderin daima müzakere ve diplomasiyi desteklediğini hatırlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220311/rusya-facebookun-rusya-ve-putine-yonelik-nefret-soylemlerini-engellememesi-asirilikci-eylem-1054635336.html
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kremlin, dmitriy peskov, facebook, meta, nefret söylemi

Kremlin: Meta, Ruslara karşı şiddet çağrılarını engellemezse tedbir alırız

13:35 11.03.2022 (güncellendi: 14:30 11.03.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Ayrıntılar geliyor
Kremlin'den yapılan açıklamada, "Facebook ve Instagram Rusya Federasyonu'na yönelik şiddet çağrılarını engellemediği takdirde Moskova en sert önlemleri alacak" denildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Meta’nın yönettiği Facebook ve Instagram’da Ruslara karşı şiddet çağrılarının engellenmemesi durumunda Moskova’nın en kararlı şekilde yanıt vereceğini söyledi.
Meta’nın nefret söylemlerine kısmen izin vereceği açıklamasıyla ilgili konuşan Peskov, “Bu çok dikkatli bir şekilde incelenmesi ve teyit edilmesi gereken bir bilgi. Durumun böyle olmamasını umuyoruz, eğer böyle olursa da şirketin faaliyetlerini durdurmaya yönelik en kararlı tedbirlerin alınması gerekir” dedi.

‘Gerçek bir Rus, Rus olmaktan utanmaz’

Bazı vatandaşların ‘Rus olmaktan utandığı’ yönündeki ifadelerinin sorulduğu Peskov, “Gerçek bir Rus asla Rus olmaktan utanmaz. Biri böyle bir şey diyorsa, Rus değildir. Bununla ilgili kimsenin de şikayeti yok. Bizimle değil demektir” ifadelerini kullandı.
Diğer ülkelerin yönetimlerinin açıklamalarıyla Rusofobi’nin gelişimine ve Ruslara karşı nefrete katkı sunmamasını umduklarını belirten Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in temasları sırasında bu konunun ele alınıp alınmadığı sorusuna, “Temaslar sırasında başka hedefler oluyor, başka meselelere odaklanılıyor” yanıtını verdi.
Peskov, şöyle devam etti: “Fakat Rusofobik tutumun gelişmesi, tarafımızı er ya da geç bu kampanyanın sona erdirilmesi için başka ülkelerin liderlerine oldukça açık bir dille tedbirler alma çağrısında bulunmaya zorlayacaktır.”
Öte yandan Batılı ülkelerdeki vatandaşların Ruslara karşı oluşan nefret atmosferinden dolayı dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Sözcü, "Vatandaşlarımız tetikte olup gerekli dikkati göstermeli” diye konuştu.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’nun (Roskomnadzor) insan haklarıyla ilgili birçok siteye erişimi engellemesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, “Düzenleyici kurum sadece yasalar çerçevesinde hareket ediyor. Yasa doğrultusunda işlevini yerine getiriyor. Bu nedenle ortada bu şekilde uygulanan bir kanun söz konusu” dedi.

‘Putin ve Macron neredeyse iki günde bir konuşuyor’

Sözcü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in neredeyse iki günde bir Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü söyledi.
Peskov, “Hemen hemen iki günde bir Putin, Macron’la görüşüyor. Bu anlamda telefon diplomasisi yönünde çok aktif bir çalışma olduğunu göz ardı etmemek gerek” dedi.
Kremlin Sözcüsü, ikilinin yarın da Ukrayna konusunda görüşme yapmasının planlanıp planlanmadığına ilişkin soruya da, “Kesin bir plan yok. Ama bu, gerçekleşmeyeceği anlamına da gelmez” yanıtını verdi.
Ukrayna konusundaki uluslararası görüşmelerin faydalı olup olmadığı sorusuna karşılık da bu görüşmelerin kesinlikle gerekli olduğunu ve talep edildiğini ve Putin ve Rusya’nın da bunları desteklediğini kaydeden Peskov ayrıca, Rus liderin daima müzakere ve diplomasiyi desteklediğini hatırlattı.
Facebook - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
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Facebook'tan Putin ve Lukaşenko için 'ölüm çağrıları' ve Ruslara karşı şiddet paylaşımlarına izin
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