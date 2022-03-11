https://tr.sputniknews.com/20220311/kultur-ve-turizm-bakanligindan-taklit-tarihi-eser-uyarisi-1054650812.html

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'taklit tarihi eser' uyarısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'taklit tarihi eser' uyarısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, tarihi eserlerin imitasyonları... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T19:30+0300

2022-03-11T19:30+0300

2022-03-11T19:30+0300

türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

uyarı

tarihi eser

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Serik ilçesi Silyon Antik Kenti'ndeki çalışmaları incelemek için Antalya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, kültür varlıkları kaçakçılığıyla yapılan dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili bilgi verdi.Boz, kültür varlığı kullanılması suretiyle dolandırıcılık olayının oldukça fazla olduğunu ve dolandırıcıların vatandaşları tuzağa çekmek için farklı yöntemler kullandığını söyledi.Telefona gelen bir mesaj veya toprağın altına gömülen tarihi eserlerin taklidiyle dolandırıcılığın gerçekleştirildiğini anlatan Boz şöyle devam etti: Dolandırıcılara kananların adeta "Ava giderken avlandığını" ifade eden Boz, "Yasa dışı bir işe girdiği için" de vatandaşın gidip şikayetçi olmaktan çekindiğini belirtti.Yaratıcı yöntemlerle dolandırıcıların tarihi eserleri taklit ettiğini aktaran Boz, "Dolandırıcılar alçıyı külçe altın haline getirerek bazı yerlere saklayıp video ve fotoğraflarını çekiyor ve bu şekilde kişiler tuzağa düşürülüyor. İnsanlar kısa yoldan para kazanma arzusu yüzünden dolandırıcılara kolayca inanıyor. Dolandırıcılar da vatandaşları kandırarak ellerindeki paraları alıyor" diye konuştu.Boz, yapılan dolandırıcılık yöntemiyle yaratılan şehir efsanesi yüzünden kaçak kazıların yapıldığını, ören yerleri, antik kent, bilim ve bilginin tahribatına yol açtığını vurguladı.Daire başkanlığına, emniyet ve jandarmaya gelen her türlü ihbarı "Sahte midir, dolandırıcılık yöntemi midir?" diye düşünmeden harekete geçtiklerini belirten Boz, şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde vatandaşların kolluk güçlerine ihbarda bulunmalarını tavsiye etti.

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kültür ve turizm bakanlığı, uyarı, tarihi eser