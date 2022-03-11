https://tr.sputniknews.com/20220311/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-ambargolarla-rus-halkini-cezalandiriyorsunuz-onlarin-gunahi-ne-1054652129.html

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Ambargolarla Rus halkını cezalandırıyorsunuz, onların günahı ne?

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Ambargolarla Rus halkını cezalandırıyorsunuz, onların günahı ne?

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarını eleştirerek, “Ambargolarla Rus halkını... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T21:10+0300

2022-03-11T21:10+0300

2022-03-11T21:10+0300

türkiye

kuzey kıbrıs

ersin tatar

rus turistler

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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Diplomasi Forumu’nda Sputnik’e verdiği röportajda, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonuna değinerek, “Savaşı elbette istemiyoruz” dedi ve şunları ekledi: ‘KKTC gerçeğini kabul ediyor’ Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 22 Şubat’ta Rossiya 1 televizyonunda yaptığı açıklamada, Donetsk ve Lugansk’ı anlatırken ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni örnek göstererek, “Kıbrıs'a bakın. Kuzeyde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tek taraflı olarak ilan edildi. BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymayı reddediyor, ancak kimse Kuzey Kıbrıs temsilcilerinin diyaloğun bir parçası olma hakkını inkâr etmiyor” ifadelerini kullanmıştı. Bu aynı zamanda, Rusya tarafından Kuzey Kıbrıs için ilk kez ‘sözde’ ifadesini kullanılmaması olarak da kayıtlara geçti. Lavrov’un bu açıklamasını değerlendiren Tatar, “KKTC gerçeğini kabul ediyor. Rusya tanır veya tanımaz o başka bir iş ama neticede Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Kastettiği odur. Rusya, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıyabilir ama Kıbrıs Türk halkının da varlığına temas etmiş oluyor. Türkiye’nin varlığını da Rusya’nın Ukrayna’daki müdahalesine bağlıyor. Fakat Türkiye’nin Kıbrıs’taki müdahalesi, garantörlük anlaşmasına bağlı olarak uluslararası hukuka uygun bir şekilde olmuştu. Dolayısıyla benzetmede bir takım yanlışlıklar olabilir. Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığı uluslararası hukuka uygun bir şekildedir. Lavrov’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adını kullanması elbette Kıbrıs’taki gerçeklere parmak basmasıdır. Bu önemlidir bizim için.” dedi.‘Rus turistlerin KKTC’ye gelmesini istiyorum’ Rus turistler için Kuzey Kıbrıs’ın da iyi bir seçenek olduğu ifade eden Tatar, “Ruslar bize uzak insanlar değil ve Kıbrıs’ı çok seviyorlar. KKTC’de yaşayan çok sayıda Rus var. Türkiye’ye çok sayıda Rus turist geliyor KKTC de Antalya’dan sadece yarım saat uzaklıktadır. Her türlü buradan uçakla da gemiyle de gidilebilir. Dolayısıyla ben turizm anlamında Rus turistlerin KKTC’ye gelmesini istiyorum. Rus halkını seviyorum ve onlarla hiçbir sıkıntımız yok. Hem Ukrayna hem Rusya ile ilişkilerimizi ayırıyoruz her iki ülke ile de ilişkilerimiz var. KKTC ziyaret etmek isteyen herkese kapımız açıktır” ifadelerini kullandı.

türkiye

kuzey kıbrıs

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kuzey kıbrıs, ersin tatar, rus turistler