https://tr.sputniknews.com/20220311/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-ambargolarla-rus-halkini-cezalandiriyorsunuz-onlarin-gunahi-ne-1054652129.html
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Ambargolarla Rus halkını cezalandırıyorsunuz, onların günahı ne?
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Ambargolarla Rus halkını cezalandırıyorsunuz, onların günahı ne?
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarını eleştirerek, “Ambargolarla Rus halkını... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T21:10+0300
2022-03-11T21:10+0300
2022-03-11T21:10+0300
türkiye
kuzey kıbrıs
ersin tatar
rus turistler
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Diplomasi Forumu’nda Sputnik’e verdiği röportajda, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonuna değinerek, “Savaşı elbette istemiyoruz” dedi ve şunları ekledi: ‘KKTC gerçeğini kabul ediyor’ Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 22 Şubat’ta Rossiya 1 televizyonunda yaptığı açıklamada, Donetsk ve Lugansk’ı anlatırken ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni örnek göstererek, “Kıbrıs'a bakın. Kuzeyde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tek taraflı olarak ilan edildi. BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymayı reddediyor, ancak kimse Kuzey Kıbrıs temsilcilerinin diyaloğun bir parçası olma hakkını inkâr etmiyor” ifadelerini kullanmıştı. Bu aynı zamanda, Rusya tarafından Kuzey Kıbrıs için ilk kez ‘sözde’ ifadesini kullanılmaması olarak da kayıtlara geçti. Lavrov’un bu açıklamasını değerlendiren Tatar, “KKTC gerçeğini kabul ediyor. Rusya tanır veya tanımaz o başka bir iş ama neticede Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Kastettiği odur. Rusya, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıyabilir ama Kıbrıs Türk halkının da varlığına temas etmiş oluyor. Türkiye’nin varlığını da Rusya’nın Ukrayna’daki müdahalesine bağlıyor. Fakat Türkiye’nin Kıbrıs’taki müdahalesi, garantörlük anlaşmasına bağlı olarak uluslararası hukuka uygun bir şekilde olmuştu. Dolayısıyla benzetmede bir takım yanlışlıklar olabilir. Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığı uluslararası hukuka uygun bir şekildedir. Lavrov’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adını kullanması elbette Kıbrıs’taki gerçeklere parmak basmasıdır. Bu önemlidir bizim için.” dedi.‘Rus turistlerin KKTC’ye gelmesini istiyorum’ Rus turistler için Kuzey Kıbrıs’ın da iyi bir seçenek olduğu ifade eden Tatar, “Ruslar bize uzak insanlar değil ve Kıbrıs’ı çok seviyorlar. KKTC’de yaşayan çok sayıda Rus var. Türkiye’ye çok sayıda Rus turist geliyor KKTC de Antalya’dan sadece yarım saat uzaklıktadır. Her türlü buradan uçakla da gemiyle de gidilebilir. Dolayısıyla ben turizm anlamında Rus turistlerin KKTC’ye gelmesini istiyorum. Rus halkını seviyorum ve onlarla hiçbir sıkıntımız yok. Hem Ukrayna hem Rusya ile ilişkilerimizi ayırıyoruz her iki ülke ile de ilişkilerimiz var. KKTC ziyaret etmek isteyen herkese kapımız açıktır” ifadelerini kullandı.
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Maksim Durnev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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kuzey kıbrıs, ersin tatar, rus turistler
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Ambargolarla Rus halkını cezalandırıyorsunuz, onların günahı ne?
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarını eleştirerek, “Ambargolarla Rus halkını cezalandırıyorsunuz. Rus halkının günahı ne? Putin yönetimine karşı tedbir alabilirsiniz ama bütün halkın zarar göreceği eylemlerle bu ne kadar insanidir sorgulamak lazım” dedi.
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Diplomasi Forumu’nda Sputnik’e verdiği röportajda, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonuna değinerek, “Savaşı elbette istemiyoruz” dedi ve şunları ekledi:
“Kıbrıs Türkleri bu badirelerden çok geçtiler. 1960’lı yıllarda ‘kanlı noel’ hadiseleri oldu. 1974’de kadar katliamlar oldu çok insanımızı kaybettik. Hem ekonomik hem siyasi bütün bu süreçleri yaşayan Kıbrıs Türk halkı, orada yaşananları çok iyi biliyor. Abluka ve ekonomik bir takım ambargolarla Rus halkını cezalandırıyorsunuz. Rus halkının günahı ne? Putin yönetimine karşı tedbir alabilirsiniz ama bütün halkın zarar göreceği eylemlerle bu ne kadar insanidir onu da sorgulamak lazım. Türkiye bu süreci çok iyi yönetti. İnşallah Türkiye’nin Antalya Diplomasi Forumu’nda Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını buluşturması farklı toplantıların da olmasına vesile olur.”
‘KKTC gerçeğini kabul ediyor’
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 22 Şubat’ta Rossiya 1 televizyonunda yaptığı açıklamada, Donetsk ve Lugansk’ı anlatırken ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni örnek göstererek, “Kıbrıs'a bakın. Kuzeyde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tek taraflı olarak ilan edildi. BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymayı reddediyor, ancak kimse Kuzey Kıbrıs temsilcilerinin diyaloğun bir parçası olma hakkını inkâr etmiyor” ifadelerini kullanmıştı.
Bu aynı zamanda, Rusya tarafından Kuzey Kıbrıs için ilk kez ‘sözde’ ifadesini kullanılmaması olarak da kayıtlara geçti.
Lavrov’un bu açıklamasını değerlendiren Tatar, “KKTC gerçeğini kabul ediyor. Rusya tanır veya tanımaz o başka bir iş ama neticede Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Kastettiği odur. Rusya, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıyabilir ama Kıbrıs Türk halkının da varlığına temas etmiş oluyor. Türkiye’nin varlığını da Rusya’nın Ukrayna’daki müdahalesine bağlıyor. Fakat Türkiye’nin Kıbrıs’taki müdahalesi, garantörlük anlaşmasına bağlı olarak uluslararası hukuka uygun bir şekilde olmuştu. Dolayısıyla benzetmede bir takım yanlışlıklar olabilir. Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığı uluslararası hukuka uygun bir şekildedir. Lavrov’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adını kullanması elbette Kıbrıs’taki gerçeklere parmak basmasıdır. Bu önemlidir bizim için.” dedi.
‘Rus turistlerin KKTC’ye gelmesini istiyorum’
Rus turistler için Kuzey Kıbrıs’ın da iyi bir seçenek olduğu ifade eden Tatar, “Ruslar bize uzak insanlar değil ve Kıbrıs’ı çok seviyorlar. KKTC’de yaşayan çok sayıda Rus var. Türkiye’ye çok sayıda Rus turist geliyor KKTC de Antalya’dan sadece yarım saat uzaklıktadır. Her türlü buradan uçakla da gemiyle de gidilebilir. Dolayısıyla ben turizm anlamında Rus turistlerin KKTC’ye gelmesini istiyorum. Rus halkını seviyorum ve onlarla hiçbir sıkıntımız yok. Hem Ukrayna hem Rusya ile ilişkilerimizi ayırıyoruz her iki ülke ile de ilişkilerimiz var. KKTC ziyaret etmek isteyen herkese kapımız açıktır” ifadelerini kullandı.