https://tr.sputniknews.com/20220311/kuzey-kibris-disisleri-bakani-ertugruloglu-rusya-yaptirimlari-konusunda-erdogana-katiliyorum-1054638494.html

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Rusya yaptırımları konusunda Erdoğan'a katılıyorum

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Rusya yaptırımları konusunda Erdoğan'a katılıyorum

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Batı'nın kültür alanında Rusya'ya uyguladığı yaptırımları eleştirerek "Sayın Erdoğan’ın görüşlerine harfiyen... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T13:37+0300

2022-03-11T13:37+0300

2022-03-11T13:37+0300

politika

tahsin ertuğruloğlu

recep tayyip erdoğan

rusya

ukrayna

antalya diplomasi forumu

sergey lavrov

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya'nın Donbass operasyonuna ilişkin Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan Ertuğruloğlu, Batı ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı kültür-sanat yaptırımlarını eleştirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki tepkisine katıldığını söyledi: "Sayın Erdoğan’ın görüşlerine harfiyen katılıyorum. Çok doğru değerlendirme yaptı. Yani bu tepkilerin bu boyutlara geçirilmesini doğru olmadığını düşündüğünü ifade etti, eleştirdi. Biz de ona katılıyoruz. Zaten Türkiye’nin Rusya’ya karşı herhangi bir yaptırım uygulamadığını biliyoruz."'Rum tarafının uyguladığı tepkiye onay vermiyoruz'Güney Kıbrıs'ın AB’nin aldığı kararları uygulayacağını ifade ederek hava sahasını Rusya'ya kapattığını hatırlatan Ertuğruloğlu, "Biz bunu eleştirdik. Rum tarafının KKTC’nin hava sahası ile ilgili konuşma hakkı yok, bizim hava sahamızın yetkilisi biziz. Dolayısıyla Rum tarafının uyguladığı tepkiye onay vermiyoruz" diye konuştu. 'Ne Rusya’yı ne de Ukrayna'yı kaybetmek istiyoruz'"Rusya’yı ne de Ukrayna'yı kaybetmek istiyoruz" diyen Ertuğruloğlu, "Bu Rusya-Ukrayna savaşı tabii ki çok üzücü bir olay. Ama bizim politikamız anavatanımız gibi ne Rusya’yı ne de Ukrayna'yı kaybetmek istiyoruz, iki tarafın diplomasi zemininde oturup müzakere edip konuşup bir mutabakata varmalarını ve insanların ölmemesi, göçmenlerin yaşanmaması, bu yıkımdan kurtulmalarını bir an önce arzu ediyoruz. Savaşmakla bir şey elde edilmiyor, savaşmakla herkes kaybediyor. Herkesin kaybetmesine artık bir son verelim, ve hep beraber daha mutlu olacağımız bir dünya için beraber çalışalım. Yoksa bu olaya Rusya yanlısı hayır Ukrayna yanlısı taraf olunduğu sürece bu sıkıntının aşılması mümkün değildir. Her iki tarafa da yakın bir şekilde ve akıl yoluyla barışın yolunu açmamız gerekir diye düşünüyoruz. Gereksiz aşırı ırkçılığa varan tepkilere de onay vermiyoruz, karşıyız" ifadelerini kullandı. 'Türkiye önderliğindeki görüşmeleri takdir ediyoruz'Türkiye'nin arabuluculuğu ile Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarıyla birlikte Antalya'da gerçekleşen üçlü toplantıdan memnuniyet duyduklarını belirten Ertuğruloğlu, şöyle devam etti: "Doğru olanı yaptılar. Çok mutluyuz. Bu görüşmenin Türkiye’mizin içinde yer aldığı hatta önderliği yaptığı bir şekilde gerçekleşmesi, bu görüşmenin Antalya Diplomasi Forumu döneminde gerçekleşmesi ve bütün katılanların olumlu mesajlar vererek tekrar görüşmeye kapıyı açık bırakmalarını takdir ediyoruz, buna devam edilmesini istiyoruz. Savaş dursun, diplomasi tekrar başlasın ve bu diplomasi yöntemiyle barış sağlansın, kan dursun."Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki AK Parti grup toplantısında Rusya'ya yönelik kültürel yaptırımlara ilişkin, "Rus halkına, sanatçılarına, edebiyatına yönelik cadı avını andıran uygulamaları kabul etmiyoruz. Hale bak, Almanya'da filarmoni orkestrası şefinin görevine Putin'in arkadaşı diye son veriyorlar, böyle saçmalık olur mu? Dostoyevski'nin eserlerine yasak getiriliyor. Böyle saçmalık olur mu?" ifadelerini kullanmıştı.

rusya

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tahsin ertuğruloğlu, recep tayyip erdoğan, rusya, ukrayna, antalya diplomasi forumu, sergey lavrov, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba