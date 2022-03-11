https://tr.sputniknews.com/20220311/meksikada-belediye-baskani-silahli-saldirida-olduruldu-1054627125.html
Meksika'da belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
Meksika'da belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
Meksika'nın Michoacan eyaletinde, futbol sahasında incelemelerde bulunan belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T05:08+0300
2022-03-11T05:08+0300
2022-03-11T05:08+0300
dünya
meksika
güney amerika
belediye başkanı
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Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Aguililla kentinin belediye başkanı Cesar Arturo Valencia Caballero, silahlı grubun saldırısına uğradı.Yetkililer, belediye başkanının futbol sahasında yürüdüğü sırada silahlı kişilerce öldürüldüğünü bildirdi.Olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği kaydedildi.Ülkede 7 Şubat'ta da aynı eyalete bağlı Contepec Belediye Başkanı Enrique Velázquez Orozco, belediye ait bir evde ölü bulunmuştu.Meksika'da siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanları, silahlı çetelerin sıklıkla hedefi olduğu biliniyor.
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meksika, güney amerika, belediye başkanı
Meksika'da belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
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Meksika'nın Michoacan eyaletinde, futbol sahasında incelemelerde bulunan belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Aguililla kentinin belediye başkanı Cesar Arturo Valencia Caballero, silahlı grubun saldırısına uğradı.
Yetkililer, belediye başkanının futbol sahasında yürüdüğü sırada silahlı kişilerce öldürüldüğünü bildirdi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği kaydedildi.
Ülkede 7 Şubat'ta da aynı eyalete bağlı Contepec Belediye Başkanı Enrique Velázquez Orozco, belediye ait bir evde ölü bulunmuştu.
Meksika'da siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanları, silahlı çetelerin sıklıkla hedefi olduğu biliniyor.