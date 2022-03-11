https://tr.sputniknews.com/20220311/meksikada-belediye-baskani-silahli-saldirida-olduruldu-1054627125.html

Meksika'da belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

Meksika'da belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, futbol sahasında incelemelerde bulunan belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T05:08+0300

2022-03-11T05:08+0300

2022-03-11T05:08+0300

dünya

meksika

güney amerika

belediye başkanı

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Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Aguililla kentinin belediye başkanı Cesar Arturo Valencia Caballero, silahlı grubun saldırısına uğradı.Yetkililer, belediye başkanının futbol sahasında yürüdüğü sırada silahlı kişilerce öldürüldüğünü bildirdi.Olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği kaydedildi.Ülkede 7 Şubat'ta da aynı eyalete bağlı Contepec Belediye Başkanı Enrique Velázquez Orozco, belediye ait bir evde ölü bulunmuştu.Meksika'da siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanları, silahlı çetelerin sıklıkla hedefi olduğu biliniyor.

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meksika, güney amerika, belediye başkanı