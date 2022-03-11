https://tr.sputniknews.com/20220311/meteorolojiden-istanbul-icin-kuvvetli-kar-uyarisi-1054655255.html
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli kar uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli kar uyarısı
Beklenen kar yağışı oldu, İstanbullular güne beyaz örtüyle uyandı. Şehrin bazı noktalarında kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. İstanbul'da bu gece ile yarın... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T23:53+0300
2022-03-11T23:53+0300
2022-03-11T23:53+0300
türkiye
meteoroloji
kar yağışı
istanbul
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bu gece ile yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışının etkisini daha da artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü olarak görüleceği tahmin ediliyor.Yağışların, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.Öte yandan yarın kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere Bursa'da, cumartesi gece saatlerinden itibaren de Balıkesir'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışların pazar günü sabah Balıkesir'de, akşam saatlerinde Bursa'da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
türkiye
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meteoroloji, kar yağışı, istanbul
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli kar uyarısı
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Beklenen kar yağışı oldu, İstanbullular güne beyaz örtüyle uyandı. Şehrin bazı noktalarında kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. İstanbul'da bu gece ile yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bu gece ile yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.
Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışının etkisini daha da artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü olarak görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Öte yandan yarın kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere Bursa'da, cumartesi gece saatlerinden itibaren de Balıkesir'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışların pazar günü sabah Balıkesir'de, akşam saatlerinde Bursa'da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.