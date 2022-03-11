https://tr.sputniknews.com/20220311/mhp-lideri-bahceli-disisleri-bakani-cavusoglunu-aradi-turkiyenin-gurur-masasidir-1054640244.html
MHP lideri Bahçeli, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu aradı: 'Türkiye'nin gurur masasıdır'
MHP lideri Bahçeli, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu aradı: 'Türkiye'nin gurur masasıdır'
MHP lideri Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı. Bahçeli, Antalya’daki görüşmelerle ilgili Bakan Çavuşoğlu’nu tebrik ederken... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T14:18+0300
2022-03-11T14:18+0300
2022-03-11T14:26+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla aradı. MHP Lideri, Antalya’daki görüşmelerle ilgili Bakan Çavuşoğlu’nu tebrik etti ve "Ukrayna- Rusya arasında barış ikliminin yeşerme mücadelesinden duyduğu memnuniyeti" dile getirdi.Türkiye’nin diyalog ve diploması mücadelesini sonuna kadar desteklediğini ifade eden MHP Lideri, “Antalya’da kurulan masa Türkiye’nin gurur masasıdır. Barışın ve istikrarın ümit masasıdır” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220310/lavrovdan-cavusogluna-natonun-genislemesi-emsalsiz-bir-gerilim-yaratti-yanit-vermek-gerekliydi-1054608454.html
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devlet bahçeli, mevlüt çavuşoğlu, antalya, rusya, türkiye, ukrayna, antalya diplomasi forumu
MHP lideri Bahçeli, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu aradı: 'Türkiye'nin gurur masasıdır'
14:18 11.03.2022 (güncellendi: 14:26 11.03.2022) Abone ol
MHP lideri Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı. Bahçeli, Antalya’daki görüşmelerle ilgili Bakan Çavuşoğlu’nu tebrik ederken, "Türkiye'nin gurur masasıdır" dedi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla aradı. MHP Lideri, Antalya’daki görüşmelerle ilgili Bakan Çavuşoğlu’nu tebrik etti ve "Ukrayna- Rusya arasında barış ikliminin yeşerme mücadelesinden duyduğu memnuniyeti" dile getirdi.
Türkiye’nin diyalog ve diploması mücadelesini sonuna kadar desteklediğini ifade eden MHP Lideri, “Antalya’da kurulan masa Türkiye’nin gurur masasıdır. Barışın ve istikrarın ümit masasıdır” ifadesini kullandı.