https://tr.sputniknews.com/20220311/milli-egitim-bakani-ozer-lgsde-degisiklik-yapilmayacak-1054636914.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: LGS'de değişiklik yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanı Özer: LGS'de değişiklik yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olup olmayacağıyla ilgili... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T12:53+0300

2022-03-11T12:53+0300

2022-03-11T12:53+0300

türkiye

eğitim

sınav

lise

milli eğitim bakanlığı

mahmut özer

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yeni öğretmen istihdamında ağırlığı okul öncesi eğitime vereceğiz. Elbette diğer alanlarda da ihtiyacımız olan yerler var, onları da kapsayacak şekilde bir düzenleme yapıyoruz" dedi.Bakan Özer, APara'da katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "İstihdam garantili mesleki eğitim" sistemine ilişkin soru üzerine Özer, Türkiye'de mesleki eğitimin mesleki teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde sürdürüldüğünü belirtti. Özer, Mesleki Eğitim Kanunu'nda değişiklik yapıldığını hatırlatarak "Bu kanun değişikliğinden önce tüm Türkiye'deki mesleki eğitim merkezlerinde 159 bin öğrenci vardı. Bunun yaklaşık 80 bini kalfaydı. Şu anda 370 bin öğrenci var" bilgisini verdi.Bu kanun değişikliğinden sonra alanlarda öğrenci sayılarında yükselme olduğunu dile getiren Özer, "Bu kanun değişikliğinden önce güzellik ve saç bakım hizmetlerinde 40 bin öğrenci varmış, şu anda 70 bin. Motorlu araçlar teknolojisinde 29 bin çırak varken, bugün 59 bin 271, yiyecek içecek hizmetlerinde 9 bin 722 öğrenci varken, bugün 37 bin 715'e çıkmış. Muhasebe ve finansman alanında 471 öğrenci varmış, şu anda 5 bin 90'a, metal teknolojisi alanında 5 bin 812'ye çıkmış. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede ise 3 bin 900 öğrenci varken bugün 7 bin 700'e çıkmış" dedi.Özer, 2022'nin sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitimle buluşturmayı hedeflediklerini ve mesleki eğitim merkezlerinin en büyük avantajının yaş sınırlamasının bulunmaması olduğunu aktardı.'Sınav süreleri ve soruların dağılımında şu an için değişiklik yapılmayacak'Yüz yüze eğitim sürecinin okullarda nasıl sürdürüldüğüne yönelik soru üzerine Özer, "Yüz yüze eğitimle 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlayacağız." diye konuştu.Özer, Covid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin okullardaki uygulamaları anımsatarak "Yüz yüze eğitime devam etmeyle ilgili gündemi artık kaldırıyoruz, kapanma ihtimali yok." ifadesini kullandı. Bu yıl içinde yapılacak öğretmen atamasına yönelik takvimin ne zaman açıklanacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Özer, şunları söyledi:Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında şu an için değişiklik yapılmayacağının ve ihtiyaç olması durumunda revizyon yapılabileceğinin altını çizen Özer, zorunlu hizmet affı konusunun gündemde olmadığını da sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220308/milli-egitim-bakani-ozer-2014-yilinda-kadinlarin-yuksekogretim-okullasma-orani-erkekleri-gecti-1054546192.html

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eğitim, sınav, lise, milli eğitim bakanlığı, mahmut özer