Donbass operasyonu | ABD, Duma Başkanı Volodin dahil 50'den fazla Rus vatandaşına yaptırım getirdi

Deutsche Bank, Rusya’daki faaliyetlerine son vereceğini açıkladı

Rusya'nın Donbass'a başlattığı askeri operasyon sonrası Moskova’da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Rusya'daki faaliyetlerini "kademeli" sonlandıracağını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, "Bazı uluslararası bankalar gibi yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimize uyumlu olarak, Rusya dışından çok uluslu müşterilerimize operasyonlarını azaltmada yardımcı olurken, Rusya'da faaliyetlerimize son verme sürecindeyiz." denildi.

Açıklamada, Deutsche Bank’ın Rusya'da yeni bir iş arayışında olmadığı da belirtildi.