Donbass operasyonu | ABD, Duma Başkanı Volodin dahil 50'den fazla Rus vatandaşına yaptırım getirdi

Rusya'nın Donbass'a yönelik başlattığı operasyonun 16. gününde SSCB'nin de yaptırımlar altında yaşadığını ama buna göğüs gerdiğini söyleyen Rusya lideri Vladimir Putin, Ortadoğu'dan 16 bini aşkın gönüllünün Donbass'a gitmesi yönündeki teklife sıcak baktığını açıkladı.
Meta'nın Nefret Söylemi kurallarını Ruslara şiddeti teşvik edecek şekilde gevşettiğini açıklamasının ardından ise hem Rusya hem BM'den tepkiler geldi.
Kanada, Rus iş insanı Abramoviç'e yaptırım açıklayıp Rus petrol ürünlerine yasak getirdi. ABD'nin bugün ek yaptırımlar açıklaması bekleniyor.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’ya yaptırımlar kapsamında dolar banknotlarının satışını ve diğer yollarla tedariki yasaklayan kararı imzaladı.
Avrupa Merkez Bankası, Rus doğalgaz tedarikinin durmasının Euro Bölgesi’ndeki üretimde geçici kesintilere yol açacağını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’ya yaptırımlar kapsamında dolar banknotlarının satışını ve diğer yollarla tedariki yasaklayan kararı imzaladı.
Avrupa Merkez Bankası, Rus doğalgaz tedarikinin durmasının Euro Bölgesi’ndeki üretimde geçici kesintilere yol açacağını belirtti.