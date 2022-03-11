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CANLI | ABD, Duma Başkanı Volodin dahil 50'den fazla Rus vatandaşına yaptırım getirdi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Donbass operasyonu | ABD, Duma Başkanı Volodin dahil 50'den fazla Rus vatandaşına yaptırım getirdi
Donbass operasyonu | ABD, Duma Başkanı Volodin dahil 50'den fazla Rus vatandaşına yaptırım getirdi
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rusya Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda, Ruslara karşı şiddet... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
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Donbass operasyonuna destek - Sputnik Türkiye

Donbass operasyonu | ABD, Duma Başkanı Volodin dahil 50'den fazla Rus vatandaşına yaptırım getirdi

17:17 11.03.2022 (güncellendi: 00:50 12.03.2022)
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rusya Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda, Ruslara karşı şiddet eylemleri çağrılarının yayılmasıyla bağlantılı olarak Instagram’a erişimi kısıtlama kararı alındığı açıklamasını yaptı.
Rusya'nın Donbass'a yönelik başlattığı operasyonun 16. gününde SSCB'nin de yaptırımlar altında yaşadığını ama buna göğüs gerdiğini söyleyen Rusya lideri Vladimir Putin, Ortadoğu'dan 16 bini aşkın gönüllünün Donbass'a gitmesi yönündeki teklife sıcak baktığını açıkladı.
Meta'nın Nefret Söylemi kurallarını Ruslara şiddeti teşvik edecek şekilde gevşettiğini açıklamasının ardından ise hem Rusya hem BM'den tepkiler geldi.
Kanada, Rus iş insanı Abramoviç'e yaptırım açıklayıp Rus petrol ürünlerine yasak getirdi. ABD'nin bugün ek yaptırımlar açıklaması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’ya yaptırımlar kapsamında dolar banknotlarının satışını ve diğer yollarla tedariki yasaklayan kararı imzaladı.

Avrupa Merkez Bankası, Rus doğalgaz tedarikinin durmasının Euro Bölgesi’ndeki üretimde geçici kesintilere yol açacağını belirtti.
Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
Ukrayna krizi
CANLI| Ruslara şiddeti teşvik eden Meta'ya tepkiler: Rusya İçişleri Bakanlığı, Instagram’dan çıkıyor
Dün, 06:26
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01:09 12.03.2022
Beyaz Saray'da 'TikTok' üzerinden bilgilendirme toplantısı

Beyaz Saray'ın TikTok'un 30 'yıldız fenomeni' için Ukrayna'daki durum hakkında zoom üzerinden bir 'bilgilendirme toplantısı' düzenlendiği belirtildi.

ABD Ulusal Güvenlik personeli ve Beyaz Saray Sözcüsü Jen Paaki, TikTok fenomenlerine Washington'un bölgedeki stratejik hedefleri hakkında bilgi verip Ukrayna'ya yapılan yardımlar, NATO'yla çalışma ve Rusya'nın nükleer silah kullanması durumunda nasıl bir yanıt verileceği konusundaki soruları yanıtladı.
01:06 12.03.2022
Deutsche Bank, Rusya’daki faaliyetlerine son vereceğini açıkladı
Rusya'nın Donbass'a başlattığı askeri operasyon sonrası Moskova’da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Rusya'daki faaliyetlerini "kademeli" sonlandıracağını duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamada, "Bazı uluslararası bankalar gibi yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimize uyumlu olarak, Rusya dışından çok uluslu müşterilerimize operasyonlarını azaltmada yardımcı olurken, Rusya'da faaliyetlerimize son verme sürecindeyiz." denildi.
Açıklamada, Deutsche Bank’ın Rusya'da yeni bir iş arayışında olmadığı da belirtildi.
00:29 12.03.2022
ABD, Duma Başkanı Volodin dahil 50'den fazla Rus vatandaşına yaptırım getirdi
ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Federasyonu Komünist Partisi Başkanı Gennadiy Zyuganov dahil 12 Rus milletvekili ve VTB bankasının yönetim kurulu üyesi 10 kişi dahil 50'den fazla Rus vatandaşını ‘kara listeye’ dahil etti.
Ayrıca daha önce ‘kara listeye’ alınan Rus işadamı Viktor Vekselberg’e ek yaptırımlar getirildi. Vekselberg’in uçağı ve yatına engelleme getirildi.
00:14 12.03.2022
Rusya: Çernobil’in Rus ordusunun kontrolüne geçtikten sonra tehdit oluşturduğu yalan
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna yönetiminin, Çernobil Nükleer Santrali’nin Rus ordusunun kontrolüne geçtikten sonra tehdit arz ettiği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, “Bu açıklamalar gerçeği yansıtmıyor ve dezenformasyondur” ifadesine yer verdi.
Çernobil - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Министерство обороны РФ
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00:03 12.03.2022
Ukrayna'dan bugün 154 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle bugün Ukrayna'dan 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'nın Odessa, Lviv ve Çernigiv kentlerinden 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.
Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 963’e ulaştı. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.
23:34 11.03.2022
ABD: Ortadoğulu gönüllülerin Ukrayna’ya katılımını yeni tırmandırma olarak değerlendireceğiz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya lideri Putin'in bahsettiği Ortadoğulu gönüllülerin Ukrayna’daki çatışmaya katılımını yeni bir gerilimi tırmandırma olarak değerlendireceklerini belirtti.
Price, “Bu haberleri gördük. Putin’in Suriyeli savaşçılarla ilgili yorumunu gördük. Bu, gerçekse, Rusya’nın haksız, sebepsiz ve önceden hazırlanan saldırganlığını daha fazla tırmandırmaktır” ifadesini kullandı.
ABD: Putin, Ukrayna politikasını değiştirmediği sürece yaptırımlar zayıflamayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna politikasını değiştirmediği sürece ABD ve müttefiklerinin Rusya’ya yaptırım baskısını zayıflatmayacağını belirtti.
Price, “Rusya Devlet başkanı Putin rotayı değiştirmediği sürece, Rusya için oluşturduğumuz, oluşturmaya devam edeceğimiz yaptırımlar veya diğer kısıtlamalar hafifletilmeyecek” dedi.
23:31 11.03.2022
Belarus: Putin ve Lukaşenko, Ukrayna’daki çatışmanın her an hallolabileceğine inanıyorlar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’nun, Ukrayna dilerse çatışmanın her an çözüme kavuşturulabileceğine inandıkları belirtildi.
Lukaşenko’nun Sözcüsü Natalya Eysmont, bugün Moskova’da bir araya gelen Putin ve Lukaşenko’nun Ukrayna bağlamında dünya ve bölgedeki durumu ele aldığını belirterek, “Bu bağlamda, ana konulardan biri, Belarus’ta yapılan görüşmelerin gidişatı ile Rusya ve Ukrayna taraflarının pozisyonları oldu” diye açıkladı.
Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'in de görüşmeye davet edildiğini ifade eden Sözcü, "Oybirliğiyle görüş dile getirildi: Ukrayna tarafı isterse, çatışma her an çözülebilir" ifadelerine yer verdi.
Belarus Haber Ajansı Belta'da yer alan habere göre Eismont, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikli olarak, devlet başkanları Ukrayna'ya odaklanarak dünyadaki, bölgedeki durumu ayrıntılı olarak ele aldılar. Bu kapsamdaki ana başlıklardan biri Belarus'ta yürütülen müzakerelerin seyri, Rusya ve Ukrayna taraflarının tutumlarıydı."

22:59 11.03.2022
Rossiya Segodnya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
Ukrayna krizi
Rossiya Segodnya: Son okura kadar çalışacağız
Dün, 22:55
22:58 11.03.2022
ABD’den Kremlin Sözcüsü Peskov’un eşine ve çocuklarına yaptırım
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un eşi Tatyana Navka ve büyük çocuklarına yaptırım getirildiğini belirtti.
Price, bugünkü basın toplantısında, “Sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınması yönündeki çabaları yöneten 12 Rus milletvekiline ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un eşi ile büyük çocuklarına yatırım getiriyoruz” ifadesini kullandı.
22:49 11.03.2022
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
TÜRKİYE
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Türkiye tarafsızlığını korumalıdır
Dün, 22:44
22:21 11.03.2022
BM: Ukrayna'da herhangi bir biyolojik silah programından haberdar değiliz
Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da herhangi bir biyolojik silah programının varlığından haberdar olmadığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine Ukrayna'daki biyolojik silah programı iddialarını görüşmek üzere toplandı.
BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, konseye brifinginde, ''Basında, biyolojik silah programları iddialarına dair çıkan haberlerden haberdarım. Birleşmiş Milletler, herhangi bir biyolojik silah programının varlığından haberdar değil'' dedi.
1972 Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin biyolojik ve zehirli silahların geliştirilmesini, üretilmesini, temin edinilmesini, transferini, stoklanmasını ve kullanılmasını yasakladığını hatırlatan Nakamitsu, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın sözleşmeye taraf olduğunu söyledi.
22:20 11.03.2022
Avrupa Merkez Bankası: Rus gazının durması Avrupa’daki üretimde geçici kesintilere yol açacak
Avrupa Merkez Bankası, Rus doğalgaz tedarikinin durmasının Euro Bölgesi’ndeki üretimde geçici kesintilere yol açacağını belirtti.
Avrupa Merkez Bankası’nın Euro Bölgesi için ekonomi tahmininde, “Rus gaz arzındaki sürekli kesintiler, enerji maliyetlerinde artışa ve Euro Bölgesindeki üretimde kesintilere yol açabilir, ama bu sadece geçici bir olgu olur, çünkü diğer enerji kaynaklarıyla ikame yapılıyor” ifadesine yer verildi.
Avrupa Merkez Bankası’nın temel tahmini, Ukrayna’daki çatışmayla bağlantılı enerji arzındaki her türlü kesintinin yalnızca geçici olacağı yönünde.
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Dmitriy Lovetskiy
22:10 11.03.2022
AB, Rus çelik ürünlerinin ithalatını yasaklamayı planlıyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus çelik sektörünün kilit ürünlerinin ithalatına yasak getirme niyetinde olduklarını belirtti.
Ursula von der Leyen’in yazılı açıklamasında, “Rusya’dan demir çelik ürünleri ithalatını yasaklayacağız” ifadesine yer verildi.
Yeni yaptırım paketinin Cumartesi günü teklif edilmesi bekleniyor.
AB, Rus çelik ürünlerinin ithalatını yasaklamayı planlıyor
Açıklamada, “Avrupa’nın Rus enerji sektörüne yeni yatırımları için büyük yasak önereceğiz. Bu yasak, enerji üretimine yönelik tüm yatırımları, teknoloji transferini, finansal hizmetleri kapsayacak” dendi.
22:09 11.03.2022
Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen bölgelerin haritası gösterildi
Rusya Savunma Bakanlığı ilk kez Volnovaha kentinin Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) halk milislerinin kontrolü altına geçtiği Ukrayna'nın güneyindki Mariupol bölgelerinin haritasını gösterdi.
Haritada, Rus birliklerinin Novodonetskoye - Novomayskoye - Yegorovka hattına ulaştığı, Ukrayna ordusunun Volnovaha yerleşimini tamamen kaybettiği ve Blagodatnoe bölgesinde kuşatılan Ukrayna birlikleri gösteriliyor.
21:47 11.03.2022
YouTube, devlet tarafından finanse edilen Rus medya kanallarını derhal engelleyeceğini duyurdu

YouTube - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
Ukrayna krizi
YouTube, devlet tarafından finanse edilen Rus medya kanallarını derhal engelleyeceğini duyurdu
Dün, 20:40
Google'a ait bir Amerikan çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube, kamu kaynakları tarafından finanse edilen Rus medya kanallarını 'derhal' engelleyeceğini duyurdu.
21:46 11.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'daki özel operasyonda yeni sınırlara ulaştı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) birliklerinin Rus Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle 8 kilometre ilerlediğini, Rus birliklerinin ise 11 kilometre daha ilerleyerek operasyona devam ettiğini söyledi.
Konaşenkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğiyle 8 kilometre ilerleyerek Novoandreyevka, Kirilovka yerleşimlerine ulaştı ve Blagodatnoye'yi kuşattı. Geniş bir cephede ilerleyişini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, Novodonetskoye - Novomayorskoye - Yegorovka hattına ulaşarak 11 kilometre daha ilerledi” dedi.

Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna'da 3 bin 300'den fazla askeri tesisi imha etti
Konaşenkov, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’da başlattığı askeri operasyonda şu ana kadar 3 bin 300’den fazla Ukrayna askeri tesisini imha ettiğini kaydetti.
Konaşenkov, “Operasyon süresince Ukrayna'nın toplam 3 bin 346 askeri altyapı tesisi devre dışı bırakıldı. 121 insansız hava aracı, bin 67 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 114 çoklu roket sistemi, 412 sahra top ve havan topu, 862 adet özel askeri araç imha edildi” diye konuştu.
Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
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21:44 11.03.2022
Roskomnadzor, 14 Mart gece yarısı Rusya'da Instagram'ı engelleme kararı aldı
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, 14 Mart gece yarısı Rusya'da Instagram'ın engelleneceği belirtildi.
Açıklamada, “Aktif Instagram kullanıcılarının fotoğraf ve video materyallerini diğer sosyal ağlara aktarması, bağlantılarını ve takipçilerini bilgilendirmesi zaman alacağından Roskomnadzor, Instagram'a erişim kısıtlamaları getirme prosedürünü kullanıcılara ek 48 saatlik bir geçiş süresi sağlayarak 14 Mart'ta 00:00'da tamamlama kararı aldı” denildi.
Daha önce Roskomnadzor, Rusya Başsavcılığı’nın talebi üzerine, Ruslara karşı şiddet eylemleri çağrısı içeren materyaller yayınlandığı gerekçesiyle Instagrama erişimin kısıtlandığını duyurmuştu.
21:27 11.03.2022
Londra merkezli Barclays Bank, İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea FC’ye ait banka hesabının geçici olarak askıya aldığını duyurdu
21:03 11.03.2022
Rusya’dan Avrupa’ya Ukrayna kaynaklı biyolojik kirlenme tehdidini düşünme çağrısı
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Avrupa ülkelerini, Ukrayna topraklarından biyolojik ajanların yayılmasıyla ilgili gerçek biyolojik tehdidini düşünmeye davet etti.
BM Güvenlik Konseyi’nin, ABD’nin Ukrayna’daki askeri ve biyolojik faaliyet sorunuyla ilgili toplantıda konuşan Nebenzya, “Avrupalı meslektaşlarıma ayrıca çağrıda bulunmak istiyorum. Tüm bu yıllar boyunca Avrupa Birliği’nin yanı başında son derece tehlikeli biyolojik testlerin yapıldığı bir poligon bulunuyordu. Ukrayna’dan biyolojik ajanların kontrolsüz biçimde yayılması sonucu, Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına yönelik oluşabilecek oldukça gerçek biyolojik tehdidi düşünmeye çağırıyorum. Kovid-19’un gösterdiği gibi bu yayılmanın önünü kesmek mümkün değil. Bu tüm Avrupa’yı etkisi altına alabilir” ifadesini kullandı.
Nebenzya, “ABD; Orta Doğu, Afrika, Güneydoğu Asya ve eski Sovyetler Birliği sınırı içinde dahil 30 ülkede bulunan yüzlerce biyolojik laboratuvarı yönetiyor. Washington, bu laboratuvarları uluslararası denetim altına koymayı katiyen reddediyor ve 2001’den beri, ülkelerin bu sözleşmeye uyduğunu doğrulayan etkili mekanizmanın oluşturulmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı protokolün geliştirilmesini engelliyor. Bu, ABD’nin saklayacak bir şeyi olduğunu düşünmeye sevk ediyor” diye konuştu.
20:32 11.03.2022
İsviçre, Ukrayna’daki çatışmanın taraflarının askeri uçaklarına hava sahasını kapattı
İsviçre Federal Konseyi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna'daki durumla bağlantılı olarak, çatışmanın taraflarına ve taraflara askeri destek sağlayan ülkelerden gelecek askeri uçaklara hava sahasının kapatıldığı, insani yardım uçuşlarının bu uygulamanın dışında tutulacağı belirtildi.
Konseyin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığıyla bağlantılı olarak Federal Konsey, bu silahlı çatışma bağlamında İsviçre toprakları üzerinden uçuş taleplerinin nasıl değerlendirileceği konusunu ele aldı. Konsey, çatışmanın taraflarının askeri uçaklarının, çatışmanın taraflarına askeri destek sağlayan diğer devletlerin askeri uçaklarının uçuşlarına izin verilmemesi kararı aldı” denildi.
Çatışma taraflarının ve üçüncü ülkelerin askeri uçaklarının insani amaçlı uçuşlarının sözkonusu uygulamanın dışında tutulacağı kaydedildi.
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