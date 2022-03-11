https://tr.sputniknews.com/20220311/nato-genel-sekreteri-turkiyeyi-cabalari-nedeniyle-takdirle-karsiliyorum-1054635877.html
NATO Genel Sekreteri: Tüm müttefiklerimizin Rusya'ya yaptırım kararlarına katılmasını bekliyoruz
NATO Genel Sekreteri: Tüm müttefiklerimizin Rusya'ya yaptırım kararlarına katılmasını bekliyoruz
Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri, Ankara'dan Rusya'ya yaptırımlara uyulmasını talep edip etmediklerini açıkladı. Farklı yayın kuruluşlarına açıklamalar... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T12:12+0300
2022-03-11T12:12+0300
2022-03-11T12:49+0300
nato
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
jens stoltenberg
antalya diplomasi forumu
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Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, CNN Türk'e verdiği demeçte, "Yaptırımların uygulanması çok önemli. Tüm müttefiklerimizin bu yaptırım kararlarına katılmasını bekliyoruz. Rusya'ya ancak böyle büyük bir bedel ödetebiliriz" dedi.Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptırım konusunun konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine de "Yaptırımların uygulanmasını çok net bir şekilde belirttim. Türkiye burada Ukrayna'ya verdiği destekle kilit bir rol oynuyor. SİHA'lar çok önemli Ukrayna'ya verilen detsek konusunda. SİHA'ların teslimatı Ukrayna için hayati önemde. Bu çatışma daha büyük bir savaşa dönüşmemeli. Bu daha büyük bir yıkım ve can kaybına yol açar" ifadelerini kullandı.NTV canlı yayınına da katılan ve Türkiye için 'değerli ve kilit bir NATO müttefiki' ifadelerini kullanan Stoltenberg, "Haziranda Madrid'de caydırıcılık için önemli kararlar alınacak" dedi. Almanya'nın güvenlik tedbirleri için ayırdığı ek askeri bütçenin dengelerin değiştirip değiştirmeyeceği sorusu üzerine ise Stoltenberg, "Tüm üyelerimize bütçelerini artırmaları çağrısında bulunduk. Avrupalı müttefikler savunma bütçelerini artırmalı" diye konuştu. AA'nın aktardığına göre de Stoltenberg, "Türkiye'yi (Ukrayna'da) barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum" açıklaması yaptı.
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NATO Genel Sekreteri: Tüm müttefiklerimizin Rusya'ya yaptırım kararlarına katılmasını bekliyoruz
12:12 11.03.2022 (güncellendi: 12:49 11.03.2022) Abone ol
Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri, Ankara'dan Rusya'ya yaptırımlara uyulmasını talep edip etmediklerini açıkladı. Farklı yayın kuruluşlarına açıklamalar yapan ve Ukrayna krizi konusunda arabuluculuğu için Türkiye'ye teşekkür eden Stoltenberg, İttifak'ın haziranda önemli kararlar alacağını söyledi
Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, CNN Türk'e verdiği demeçte, "Yaptırımların uygulanması çok önemli. Tüm müttefiklerimizin bu yaptırım kararlarına katılmasını bekliyoruz. Rusya'ya ancak böyle büyük bir bedel ödetebiliriz" dedi.
Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptırım konusunun konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine de "Yaptırımların uygulanmasını çok net bir şekilde belirttim. Türkiye burada Ukrayna'ya verdiği destekle kilit bir rol oynuyor. SİHA'lar çok önemli Ukrayna'ya verilen detsek konusunda. SİHA'ların teslimatı Ukrayna için hayati önemde. Bu çatışma daha büyük bir savaşa dönüşmemeli. Bu daha büyük bir yıkım ve can kaybına yol açar" ifadelerini kullandı.
NTV canlı yayınına da katılan ve Türkiye için 'değerli ve kilit bir NATO müttefiki' ifadelerini kullanan Stoltenberg, "Haziranda Madrid'de caydırıcılık için önemli kararlar alınacak" dedi. Almanya'nın güvenlik tedbirleri için ayırdığı ek askeri bütçenin dengelerin değiştirip değiştirmeyeceği sorusu üzerine ise Stoltenberg, "Tüm üyelerimize bütçelerini artırmaları çağrısında bulunduk. Avrupalı müttefikler savunma bütçelerini artırmalı" diye konuştu.
AA'nın aktardığına göre de Stoltenberg, "Türkiye'yi (Ukrayna'da) barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum" açıklaması yaptı.