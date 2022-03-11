https://tr.sputniknews.com/20220311/otomobilinin-deposunu-doldurtup-parayi-odemeden-kactilar-1054649065.html

Otomobilinin deposunu doldurtup, parayı ödemeden kaçtılar

Otomobilinin deposunu doldurtup, parayı ödemeden kaçtılar

Manisa'da, akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, otomobilinin deposunu doldurduktan sonra parayı ödemeden kaçtı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T18:23+0300

2022-03-11T18:23+0300

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yaşam

otomobil

manisa

plaka

benzin

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Manisa'da bir sürücü, benzin istasyonunda depoyu doldurduktan sonra kaçtı.Turgutlu ilçesinde dün gece yarısı sıralarında Manisa kavşağındaki akaryakıt istasyonuna giden sürücü, pompa görevlisi Barış Geçtan'dan (29) depoyu doldurmasını istedi.Depoyu dolduran Gençtan pompayı çıkarınca sürücü gaza basıp kaçtı. Barış Geçtan, otomobilin arkasından koştu, ancak ulaşamadı. İş yeri sahipleri, şüpheliden şikayetçi oldu.Plaka sahte çıktıPlakanın sahte çıktığını belirten Barış Geçtan, "Plakayı ön camda gördüm, otomobilin yeni alındığını düşündüm. Otomobilin deposunu doldurdum. Pompayı çıkardıktan sonra arkamı döndüğüm sırada hiçbir şey demeden kaçtı. Arkasından bağırdım. Üzerindeki plakayı sorgulattık o plaka da sahte çıktı. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" dedi.Akaryakıt istasyonu işletme müdürü Ramazan Öz de "Sürücüden ve yanındakilerden şikayetçiyiz. 820 TL zararımız var" diye konuştu.

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