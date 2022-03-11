https://tr.sputniknews.com/20220311/otomobilinin-deposunu-doldurtup-parayi-odemeden-kactilar-1054649065.html
Otomobilinin deposunu doldurtup, parayı ödemeden kaçtılar
Otomobilinin deposunu doldurtup, parayı ödemeden kaçtılar
Manisa'da, akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, otomobilinin deposunu doldurduktan sonra parayı ödemeden kaçtı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T18:23+0300
2022-03-11T18:23+0300
2022-03-11T18:23+0300
yaşam
otomobil
manisa
plaka
benzin
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Manisa'da bir sürücü, benzin istasyonunda depoyu doldurduktan sonra kaçtı.Turgutlu ilçesinde dün gece yarısı sıralarında Manisa kavşağındaki akaryakıt istasyonuna giden sürücü, pompa görevlisi Barış Geçtan'dan (29) depoyu doldurmasını istedi.Depoyu dolduran Gençtan pompayı çıkarınca sürücü gaza basıp kaçtı. Barış Geçtan, otomobilin arkasından koştu, ancak ulaşamadı. İş yeri sahipleri, şüpheliden şikayetçi oldu.Plaka sahte çıktıPlakanın sahte çıktığını belirten Barış Geçtan, "Plakayı ön camda gördüm, otomobilin yeni alındığını düşündüm. Otomobilin deposunu doldurdum. Pompayı çıkardıktan sonra arkamı döndüğüm sırada hiçbir şey demeden kaçtı. Arkasından bağırdım. Üzerindeki plakayı sorgulattık o plaka da sahte çıktı. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" dedi.Akaryakıt istasyonu işletme müdürü Ramazan Öz de "Sürücüden ve yanındakilerden şikayetçiyiz. 820 TL zararımız var" diye konuştu.
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otomobil, manisa, plaka, benzin
Otomobilinin deposunu doldurtup, parayı ödemeden kaçtılar
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Manisa'da, akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, otomobilinin deposunu doldurduktan sonra parayı ödemeden kaçtı.
Manisa'da bir sürücü, benzin istasyonunda depoyu doldurduktan sonra kaçtı.
Turgutlu ilçesinde dün gece yarısı sıralarında Manisa kavşağındaki akaryakıt istasyonuna giden sürücü, pompa görevlisi Barış Geçtan'dan (29) depoyu doldurmasını istedi.
Depoyu dolduran Gençtan pompayı çıkarınca sürücü gaza basıp kaçtı. Barış Geçtan, otomobilin arkasından koştu, ancak ulaşamadı. İş yeri sahipleri, şüpheliden şikayetçi oldu.
Plaka sahte çıktı
Plakanın sahte çıktığını belirten Barış Geçtan, "Plakayı ön camda gördüm, otomobilin yeni alındığını düşündüm. Otomobilin deposunu doldurdum. Pompayı çıkardıktan sonra arkamı döndüğüm sırada hiçbir şey demeden kaçtı. Arkasından bağırdım. Üzerindeki plakayı sorgulattık o plaka da sahte çıktı. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" dedi.
Akaryakıt istasyonu işletme müdürü Ramazan Öz de "Sürücüden ve yanındakilerden şikayetçiyiz. 820 TL zararımız var" diye konuştu.