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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/pegasustan-rusya-ucuslarinin-durdurulmasi-hakkinda-aciklama-1054631698.html
Pegasus: Operasyonel riskler nedeniyle Rusya varışlı ve kalkışlı uçuşlar geçici olarak durduruldu
Pegasus: Operasyonel riskler nedeniyle Rusya varışlı ve kalkışlı uçuşlar geçici olarak durduruldu
Havayolu firması Pegasus, "Mevcut durumdan kaynaklanan operasyonel riskler doğrultusunda, Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı tüm uçuşlarımız ,13 Mart 2022... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
pegasus
rusya
ab
yaptırım
uçuş
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Pegasus'un internet sitesinde yapılan açıklamanın tamamı şöyle:"Değerli Misafirlerimiz, 2022/328 sayılı Avrupa Birliği Regülasyonu ile Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı uçak seferleri için; sigorta/reasürans, leasing, operasyon ve bakım hizmetlerine bağlı yaptırım ve yasaklar uygulanmaktadır. Mevcut durumdan kaynaklanan operasyonel riskler doğrultusunda, Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı tüm uçuşlarımız ,13 Mart 2022 ( dahil ) tarihi itibariyle, 27 Mart 2022 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur. Bu tarihler arasında Moskova, St. Petersburg, Mineralnye Vody, Grozni, Mahaçkale ve Krasnodar varışlı ve kalkışlı uçuşu olan misafirlerimizin, ücretsiz bilet değişikliği ve kesintisiz iade hakkı bulunmaktadır. Misafirlerimiz, bilet işlemlerini web sayfamız (https://www.flypgs.com/bilet-islemleri) ve mobil uygulamamız üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilirler."
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pegasus, rusya, ab, yaptırım, uçuş

Pegasus: Operasyonel riskler nedeniyle Rusya varışlı ve kalkışlı uçuşlar geçici olarak durduruldu

10:10 11.03.2022 (güncellendi: 10:17 11.03.2022)
© Fotoğraf : PegasusPegasus
Pegasus - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© Fotoğraf : Pegasus
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Havayolu firması Pegasus, "Mevcut durumdan kaynaklanan operasyonel riskler doğrultusunda, Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı tüm uçuşlarımız ,13 Mart 2022 (dahil) tarihi itibariyle, 27 Mart 2022 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur" açıklaması yaptı.
Pegasus'un internet sitesinde yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"Değerli Misafirlerimiz,
2022/328 sayılı Avrupa Birliği Regülasyonu ile Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı uçak seferleri için; sigorta/reasürans, leasing, operasyon ve bakım hizmetlerine bağlı yaptırım ve yasaklar uygulanmaktadır.
Mevcut durumdan kaynaklanan operasyonel riskler doğrultusunda, Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı tüm uçuşlarımız ,13 Mart 2022 ( dahil ) tarihi itibariyle, 27 Mart 2022 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur.
Bu tarihler arasında Moskova, St. Petersburg, Mineralnye Vody, Grozni, Mahaçkale ve Krasnodar varışlı ve kalkışlı uçuşu olan misafirlerimizin, ücretsiz bilet değişikliği ve kesintisiz iade hakkı bulunmaktadır.
Misafirlerimiz, bilet işlemlerini web sayfamız (https://www.flypgs.com/bilet-islemleri) ve mobil uygulamamız üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilirler."
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