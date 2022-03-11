https://tr.sputniknews.com/20220311/pegasustan-rusya-ucuslarinin-durdurulmasi-hakkinda-aciklama-1054631698.html

Pegasus: Operasyonel riskler nedeniyle Rusya varışlı ve kalkışlı uçuşlar geçici olarak durduruldu

Pegasus: Operasyonel riskler nedeniyle Rusya varışlı ve kalkışlı uçuşlar geçici olarak durduruldu

Havayolu firması Pegasus, "Mevcut durumdan kaynaklanan operasyonel riskler doğrultusunda, Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı tüm uçuşlarımız ,13 Mart 2022... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T10:10+0300

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ukrayna krizi

pegasus

rusya

ab

yaptırım

uçuş

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Pegasus'un internet sitesinde yapılan açıklamanın tamamı şöyle:"Değerli Misafirlerimiz, 2022/328 sayılı Avrupa Birliği Regülasyonu ile Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı uçak seferleri için; sigorta/reasürans, leasing, operasyon ve bakım hizmetlerine bağlı yaptırım ve yasaklar uygulanmaktadır. Mevcut durumdan kaynaklanan operasyonel riskler doğrultusunda, Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı tüm uçuşlarımız ,13 Mart 2022 ( dahil ) tarihi itibariyle, 27 Mart 2022 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur. Bu tarihler arasında Moskova, St. Petersburg, Mineralnye Vody, Grozni, Mahaçkale ve Krasnodar varışlı ve kalkışlı uçuşu olan misafirlerimizin, ücretsiz bilet değişikliği ve kesintisiz iade hakkı bulunmaktadır. Misafirlerimiz, bilet işlemlerini web sayfamız (https://www.flypgs.com/bilet-islemleri) ve mobil uygulamamız üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilirler."

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pegasus, rusya, ab, yaptırım, uçuş