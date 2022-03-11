https://tr.sputniknews.com/20220311/polisten-kacan-sahis-direge-carpinca-yakalandi-biz-polislerimizi-seviyoruz-abicigim-1054625261.html

Polisten kaçan şahıs, direğe çarpınca yakalandı: Biz polislerimizi seviyoruz abiciğim

Polisten kaçan şahıs, direğe çarpınca yakalandı: Biz polislerimizi seviyoruz abiciğim

Adana’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araç dönel kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarpınca yakalandı. Araç içerisinde bulunan kişilerden... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T02:01+0300

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türkiye

adana

kaza

polis

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Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Seyhan Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri hafif ticari araca dur ihtarında bulundu. Aracın sürücüsü Ş.Ö polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Peşine takılan polislerin ihtarlarına uymayarak kaçmaya devam eden sürücü Ş.Ö trafik kurallarını adeta hiçe saydı. Yaklaşık 3 kilometre sonunda aracının hakimiyetini kaybeden Ş.Ö dönel kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarptı. Sürücü Ş.Ö ve araçta bulunan 3 kişi kazadan sonra yaya olarak kaçmak isterken Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı. Yakalanan kişilerden birinin polisten kaçtıkları halde, “Biz polislerimizi seviyoruz abiciğim” demesi dikkat çekti. Araçta yapılan aramada asayiş yönünden herhangi suç unsuruna rastlanmadı. Sürücü Ş.Ö’ye trafik yönünden cezai işlem uygulandı.

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adana, kaza, polis