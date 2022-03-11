Polisten kaçan şahıs, direğe çarpınca yakalandı: Biz polislerimizi seviyoruz abiciğim
02:01 11.03.2022 (güncellendi: 02:06 11.03.2022)
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW565255Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araç ve içindekiler
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW565255
Adana’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araç dönel kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarpınca yakalandı. Araç içerisinde bulunan kişilerden birisi yakalanınca, "Biz polislerimizi seviyoruz abiciğim" dedi.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Seyhan Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri hafif ticari araca dur ihtarında bulundu. Aracın sürücüsü Ş.Ö polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Peşine takılan polislerin ihtarlarına uymayarak kaçmaya devam eden sürücü Ş.Ö trafik kurallarını adeta hiçe saydı. Yaklaşık 3 kilometre sonunda aracının hakimiyetini kaybeden Ş.Ö dönel kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarptı. Sürücü Ş.Ö ve araçta bulunan 3 kişi kazadan sonra yaya olarak kaçmak isterken Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı.
Yakalanan kişilerden birinin polisten kaçtıkları halde, “Biz polislerimizi seviyoruz abiciğim” demesi dikkat çekti.
Araçta yapılan aramada asayiş yönünden herhangi suç unsuruna rastlanmadı. Sürücü Ş.Ö’ye trafik yönünden cezai işlem uygulandı.
Peşine takılan polislerin ihtarlarına uymayarak kaçmaya devam eden sürücü Ş.Ö trafik kurallarını adeta hiçe saydı. Yaklaşık 3 kilometre sonunda aracının hakimiyetini kaybeden Ş.Ö dönel kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarptı. Sürücü Ş.Ö ve araçta bulunan 3 kişi kazadan sonra yaya olarak kaçmak isterken Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı.
Yakalanan kişilerden birinin polisten kaçtıkları halde, “Biz polislerimizi seviyoruz abiciğim” demesi dikkat çekti.
Araçta yapılan aramada asayiş yönünden herhangi suç unsuruna rastlanmadı. Sürücü Ş.Ö’ye trafik yönünden cezai işlem uygulandı.
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, direğe çarpınca yakalandı: 'Biz polislerimizi seviyoruz abiciğim' https://t.co/tBtbN3iyX4 pic.twitter.com/nMiOgjsmbH— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 10, 2022