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https://tr.sputniknews.com/20220311/polisten-kacan-sahis-direge-carpinca-yakalandi-biz-polislerimizi-seviyoruz-abicigim-1054625261.html
Polisten kaçan şahıs, direğe çarpınca yakalandı: Biz polislerimizi seviyoruz abiciğim
Polisten kaçan şahıs, direğe çarpınca yakalandı: Biz polislerimizi seviyoruz abiciğim
Adana’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araç dönel kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarpınca yakalandı. Araç içerisinde bulunan kişilerden... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T02:01+0300
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türkiye
adana
kaza
polis
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Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Seyhan Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri hafif ticari araca dur ihtarında bulundu. Aracın sürücüsü Ş.Ö polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Peşine takılan polislerin ihtarlarına uymayarak kaçmaya devam eden sürücü Ş.Ö trafik kurallarını adeta hiçe saydı. Yaklaşık 3 kilometre sonunda aracının hakimiyetini kaybeden Ş.Ö dönel kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarptı. Sürücü Ş.Ö ve araçta bulunan 3 kişi kazadan sonra yaya olarak kaçmak isterken Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı. Yakalanan kişilerden birinin polisten kaçtıkları halde, “Biz polislerimizi seviyoruz abiciğim” demesi dikkat çekti. Araçta yapılan aramada asayiş yönünden herhangi suç unsuruna rastlanmadı. Sürücü Ş.Ö’ye trafik yönünden cezai işlem uygulandı.
türkiye
adana
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adana, kaza, polis

Polisten kaçan şahıs, direğe çarpınca yakalandı: Biz polislerimizi seviyoruz abiciğim

02:01 11.03.2022 (güncellendi: 02:06 11.03.2022)
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW565255Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araç ve içindekiler
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araç ve içindekiler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW565255
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Adana’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araç dönel kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarpınca yakalandı. Araç içerisinde bulunan kişilerden birisi yakalanınca, "Biz polislerimizi seviyoruz abiciğim" dedi.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Seyhan Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri hafif ticari araca dur ihtarında bulundu. Aracın sürücüsü Ş.Ö polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.


Peşine takılan polislerin ihtarlarına uymayarak kaçmaya devam eden sürücü Ş.Ö trafik kurallarını adeta hiçe saydı. Yaklaşık 3 kilometre sonunda aracının hakimiyetini kaybeden Ş.Ö dönel kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarptı. Sürücü Ş.Ö ve araçta bulunan 3 kişi kazadan sonra yaya olarak kaçmak isterken Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı.
Yakalanan kişilerden birinin polisten kaçtıkları halde, “Biz polislerimizi seviyoruz abiciğim” demesi dikkat çekti.

Araçta yapılan aramada asayiş yönünden herhangi suç unsuruna rastlanmadı. Sürücü Ş.Ö’ye trafik yönünden cezai işlem uygulandı.
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