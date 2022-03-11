https://tr.sputniknews.com/20220311/prof-durmus-motorinde-yuzde-24-benzinde-29-vergi-3-ayligina-sifirlansa-maliyeti-70-milyar-lira-1054654341.html

Prof. Durmuş: Motorinde yüzde 24, benzinde 29 vergi, 3 aylığına sıfırlansa maliyeti 70 milyar lira

Prof. Durmuş: Motorinde yüzde 24, benzinde 29 vergi, 3 aylığına sıfırlansa maliyeti 70 milyar lira

Prof. Mustafa Durmuş, benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili, "Motorinde yüzde 24, benzinde 29 vergi, 3 aylığına sıfırlansa maliyeti 70 milyar lira" yorumunda... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T22:53+0300

2022-03-11T22:53+0300

2022-03-11T22:53+0300

ekonomi

benzin

atilla güner

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Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır’da görüştüğü isimlerden Ticaret Odası yöneticisi Nevin İl: Bu ziyaret önemli ama resim tamamlanmadı Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır’da görüştüğü isimlerden Ticaret Odası yöneticisi Nevin İl: Bu ziyaret önemli ama resim tamamlanmadı

Türkiye’deki son ekonomik verileri ve akaryakıt fiyatlarındaki artışı Prof. Mustafa Durmuş, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof. Durmuş, akaryakıt fiyatlarının içindeki vergilerle ilgili yaptığı hesabı yayında şöyle aktardı:“Geçen yıl Eşel Mobil sistemini hayata geçirdikleri için ÖTV’yi sıfırlamışlardı, almamışlardı ki bana kalırsa doğru da bir iş idi. Geçen yıl ki bu çerçevede ortaya çıkan vergi gelir kaybı kamu maliyesi devlet raporunda 46 milyar lira olarak açıklandı. Eşel Mobil sisteminden neden vazgeçtiler çünkü bu zararı daha fazla karşılamak istemedikleri için ama o zaman belirli ölçüde tutabilmişlerdi şimdi bundan vazgeçtiler buna karşılık 46 milyar liralık çok ciddi bir kaynak aktarması yapıyorlar. Zengini çok daha zengin yapan bir tercih de bulundular. Petrol fiyatları düştüğü için en son yapılan akaryakıt zammını geri çektiler ama. 22.80 lira olan 1 litre motorin üzerinden 5.50 lira vergi ödüyoruz. 5.50 liranın içerisinde ÖTV ve KDV var. Yüzdelik hesap yaparsanız yüzde 24’e geliyor verginin yükü. Benzinin fiyatı 19.20 lira ama orada da 5.50 lira vergi ödüyoruz. Burada vergi yükü yüzde 29’u buluyor. Vergi yükünün en fazla olduğu yakıt ise LPG’dir yüzde 32’lik vergi var. LPG’nin 11 liralara varan bir fiyatı var ama 3.40 lira da vergisi var.3 aylığına sıfırlayınEn azından 3 aylığına ÖTV ve KDV’yi sıfırlayın. 3 Aylığına sıfırlarsanız geçen seneki ÖTV ve KDV vergi toplamı 70 milyar lirayı buluyor. 4’e böldüğümü takdirde eğer almazsanız 3 aylığına 16 milyar lira gibi bir vergi kaybı olur. Çok zengine 47 milyar liralık bir kaynağı faiz desteği olarak kur koruma garantili hesabına geçtiler diye aktarabiliyorsunuz, kamu bankalarına 55 milyar lirayı aktarabiliyorsunuz da 15-20 milyar liralık bir destek sağlayıp insanların rahatlamasına yardımcı olmuyorsunuz? Bunlar yapılabilir ama bunlar hep birer politik tercih ve uzun süredir böyle bir politika izlemiyor iktidar.”

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