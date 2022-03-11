https://tr.sputniknews.com/20220311/putin-ukrayna-ordusundan-ele-gecirilen-bati-silahlarinin-donbass-milislerine-verilmesini-destekledi-1054634391.html

Putin, Ortadoğu'dan 16 bini aşkın gönüllünün Donbass'a gitmesi yönündeki teklifi destekledi

Putin, Ortadoğu'dan 16 bini aşkın gönüllünün Donbass'a gitmesi yönündeki teklifi destekledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortadoğu ülkelerinden 16 bini aşkın gönüllünün Donbass'a gelmek istediği yönündeki teklifi desteklediğini ve bu kişilerin... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T11:27+0300

2022-03-11T11:27+0300

2022-03-11T12:19+0300

ukrayna krizi

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sergey şoygu

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lugansk

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantısında, Ukrayna ordu güçlerinin ele geçirilen Javelin ve Stringer gibi Batı yapımı silahların Donbass’taki cumhuriyetlerin milislerine verilmesi önerisini destekledi. Söz konusu teklifi, Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptı. Şoygu ayrıca, Ortadoğu ülkelerinden 16 bini aşkın gönüllünün, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki milis güçlerine operasyonlarında yardım etmek adına bölgeye gitmek istediklerini kaydetti. Rusya lideri bu teklifi de destekleyip gönüllülerin Donbass’taki operasyon bölgesine ulaşmalarına yardım etmek gerektiğini ifade etti.Putin, Rusya Savunma Bakanı’nın sözlerine cevaben, “Donbass’ta yaşayan insanlara, para için değil, gönüllü olarak gelip yardım etmek isteyen insanlar olduğunu görüyorsanız, o hâlde bu insanların askeri operasyon bölgesine ulaşmalarına yardım etmeliyiz” dedi.Rusya lideri, “Dünyanın her yerinden paralı asker toplayıp bunların Ukrayna’ya gönderilmesine gelince, Ukrayna rejimi ve Ukrayna’nın Batılı sponsorlarının bunu gizlemediklerini ve uluslararası hukuku gözardı ederek bunu açık açık yaptıklarını görüyoruz” diye ekledi.Şoygu’nun, eskiden Ukrayna güçlerinin elinde bulunan fakat Rus askerleri tarafından ele geçirilen Batı yapımı silahlara ilişkin önerisi üstüne, Putin şu ifadeleri kullandı: “Ukrayna’da Rusya ordusunun eline geçen Batı yapımı silahlara gelirsem, bunların Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri birliklerine verilmesi ihtimalini destekliyorum. Lütfen yapın bunu. Burada benim düzeyimde alınması gereken bir karar varsa, ben (desteklemeye) hazırım.”Bunun yanında Rusya Devlet Başkanı, Şoygu’dan, NATO ülkelerinin genişlemesi karşısında Rusya’nın Batı sınırlarının nasıl güçlendirilebileceğine ilişkin bir rapor hazırlamasını istedi. Söz konusu raporun hazırlanması ardından gereken kararları alacağını ekledi. Şoygu da Rusya Genelkurmayı’nın ülkenin Batı sınırlarının nasıl güçlendirilebileceğine dair bir hazırlamakta olan planın neredeyse tamamlandığını söyledi ve bunun Batı sınırlarına yeni silah sistemleri yerleştirilmesini de içerdiğini belirtti. Batı’nın, ‘onları tehdit eden bir durum yokken Rusya sınırlarındaki askeri varlığını genişletmeye devam ettiğini’ kaydeden Rusya Savunma Bakanı, “Mevcut durumdan istifade ederek, sınırlarımız yakınlarına olabildiğince çok askeri güç yığmaya çabalıyorlar, görünen o ki bu güçleri uzun süre burada tutmak niyetindeler” değerlendirmesini yaptı.

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ukrayna, sergey şoygu, rusya, vladimir putin, donbass, donetsk, lugansk, ortadoğu