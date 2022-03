https://tr.sputniknews.com/20220311/putin-ukraynayla-yurutulen-muzakere-surecinde-bazi-olumlu-degisimler-var-1054641048.html

Putin: Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler var

Putin: Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler olduğunu söyledi. 11.03.2022

Kremlin'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya gelen Putin, görüşmesinin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, "Ukrayna konusundaki durum hakkında ve her şeyden önce, neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakerecilerin bana bildirdiğine göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım" dedi.'Ülkelerimizin gelişimini yaptırımlarla kısıtlama girişimlerinden kaynaklanan zorlukları aşacağız' Batı'nın Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımlarına değinen ve iki ülkenin gelişimini yaptırımlar yoluyla kısıtlama girişimleriyle ilgili tüm zorlukları aşacaklarını kaydeden Putin, "Günümüzdeki olaylarla, bilindik kısıtlamalarla, yaptırımlarla bağlantılı sorunlar elbette var. Ancak daha önce sizinle konuştuğumuz gibi, bizim gelişimimizi kısıtlama girişimleri her zaman her zaman uygulandı, şimdi de uygulanıyor. Elbette şu anda daha büyük bir kapsama sahip. Bu zorlukları aşacağımızı ve aksine kendimizi bağımsız hissetmek için daha fazla yetkinlik, fırsat elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.Lukaşenko'nun yaptırımları 'fırsatlar zamanı' olarak nitelemesi üzerine mevkidaşının sözlerine katıldığını söyleyen Putin şöyle devam etti: "Son yıllardaki uygulama, Batılıların bize kısıtlama getirdiği alanlarda yeni yetkinlikler kazandığımızı ve eskileri yeni teknolojik düzeyde yeniden elde ettiğimizi gösteriyor. Tüm bunlar çalışıyor ve bu anlamda elbette daha güçlü hale geldik. Siz haklısınız, bu tam olarak, kendi teknolojik ve ekonomik egemenliğimizin güçlendirilmesi için fırsatlar zamanı olacak."Putin: SSCB, her zaman yaptırım koşullarında yaşadı SSCB'nin her zaman yaptırım koşullarında yaşadığını anımsatan Putin, "SSCB gerçekten her zaman yaptırım koşullarında yaşadı, gelişti ve devasa başarılar elde etti. Yaptırımlar, 90 yılından sonra bile Rusya'ya karşı devam etti ve daha sonra Sovyetler Birliği zamanlarından itibaren yeni ve en yeni zamanlara da geçti" diye konuştu.Lukaşenko, Putin'e harita üstünde anlattıBelarus Devlet Başkanı Lukaşenko da görüşmede, Ukrayna’nın sadece Donbass’a değil Belarus’a karşı da saldırı hazırlığında olduğunu ifade etti. “Rusya Federasyonu’nun önleyici saldırısı olmasa, Ukrayna, Belarus’a saldıracaktı” diyen Lukaşenko, Ukrayna’nın Belarus’a saldırmayı planladığını söylediği noktaları harita üstünde Rus mevkidaşına da gösterdi. Belarus Devlet Başkanı, “Ukrayna’da savaşı, Rusya ve Belarus başlatmadı, bizim vicdanımız temiz” ifadelerini de kullandı. Bu sırada Lukaşenko, Ukrayna’ya savaşmaya giden yabancı paralı askerlerin Belarus sınırı boyunca ilerleyip Çernobil Nükleer Güç Santrali’ne doğru ilerlediklerini kaydetti.Putin: Hiç kimse harekatın haklılığını kanıtlamaya çalışmıyorLukaşenko, Ukrayna tarafının sadece Donbass'a değil Belarus topraklarındaki Rus ve Belaruslu askerlere saldırmayı planladığını ve bu nedenle özel askeri harekat başlatılmasaydı, Moskova ve Minsk'in çok büyük kayıplar vereceğini anlatarak, bundan dolayı hiç kimseye harekatın haklılığını kanıtlamanın gerekmediğinden emin olduğunu söyledi. Putin de, "Hiç kimse haklılığını kanıtlamaya çalışmıyor" karşılığını verdi.'Çernobil'e elektrik temin ettiğiniz için teşekkürler' Çernobil Nükleer Güç Santrali'ndeki duruma dikkat çekerek Kiev'in ona ihtiyaç duymadığını kaydeden Lukaşenko'ya Putin, Belarus'un Çernobil Nükleer Güç Santrali'ne yeniden elektrik temin etmesi nedeniyle teşekkür etti.Lukaşenko: İnsanlar, yaşananları yıl sonuna doğru unutacakLukaşenko, insanların Ukrayna'daki çatışmaları yıl sonuna doğru unutacağını da kaydetti. Lukaşenko, "Eğer sizinle koordine olursak, inanın bana, altı ay sonra, yıl sonuna doğru insanlar yaşananları unutacak. Ekonomi açısından. Yaptırımları atlatıp atlatamayacağımızı da konuşmaya gerek yok. Biz bunları her zaman aştık. Ekonomimizi yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Onlarsız da yapabiliriz. Yaşamak ve çalışmak için her şeye sahibiz" dedi.

