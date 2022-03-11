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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/rossiya-segodnya-son-okura-kadar-calisacagiz-1054654589.html
Rossiya Segodnya: Son okura kadar çalışacağız
Rossiya Segodnya: Son okura kadar çalışacağız
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı, Youtube’un RIA Novosti ve Sputnik dahil ajansa bağlı tüm hesapları engellediğini belirtti. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T22:55+0300
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ukrayna krizi
rossiya segodnya
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Rossiya Segodnya’nın açıklamasında, “Youtube, Rus devlet medyasına ait hesapları dünya genelinde derhal engellediğini duyurdu. Rossiya Segodnya medya grubuna ait hesaplar da Youtube’da engellendi” ifadesine yer verildi.RIA Novosti ve Sputnik hesaplarının engellendiği belirtilen açıklamada, “Son okura kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Batı sosyal medyasında yaşananlar, kanunsuzluk ve onların bunca propagandasını yaptığı tüm ifade özgürlüğü ve demokrasi ilkelerinin ihlali” dendi.
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rossiya segodnya, youtube, ria novosti

Rossiya Segodnya: Son okura kadar çalışacağız

22:55 11.03.2022
© SputnikRossiya Segodnya
Rossiya Segodnya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© Sputnik
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Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı, Youtube’un RIA Novosti ve Sputnik dahil ajansa bağlı tüm hesapları engellediğini belirtti.
Rossiya Segodnya’nın açıklamasında, “Youtube, Rus devlet medyasına ait hesapları dünya genelinde derhal engellediğini duyurdu. Rossiya Segodnya medya grubuna ait hesaplar da Youtube’da engellendi” ifadesine yer verildi.
RIA Novosti ve Sputnik hesaplarının engellendiği belirtilen açıklamada, “Son okura kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Batı sosyal medyasında yaşananlar, kanunsuzluk ve onların bunca propagandasını yaptığı tüm ifade özgürlüğü ve demokrasi ilkelerinin ihlali” dendi.
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