https://tr.sputniknews.com/20220311/rossiya-segodnya-son-okura-kadar-calisacagiz-1054654589.html

Rossiya Segodnya: Son okura kadar çalışacağız

Rossiya Segodnya: Son okura kadar çalışacağız

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı, Youtube’un RIA Novosti ve Sputnik dahil ajansa bağlı tüm hesapları engellediğini belirtti. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T22:55+0300

2022-03-11T22:55+0300

2022-03-11T22:55+0300

ukrayna krizi

rossiya segodnya

youtube

ria novosti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054654471_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f0b064f3009411e7694b23b4a6d4ea24.jpg

Rossiya Segodnya’nın açıklamasında, “Youtube, Rus devlet medyasına ait hesapları dünya genelinde derhal engellediğini duyurdu. Rossiya Segodnya medya grubuna ait hesaplar da Youtube’da engellendi” ifadesine yer verildi.RIA Novosti ve Sputnik hesaplarının engellendiği belirtilen açıklamada, “Son okura kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Batı sosyal medyasında yaşananlar, kanunsuzluk ve onların bunca propagandasını yaptığı tüm ifade özgürlüğü ve demokrasi ilkelerinin ihlali” dendi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rossiya segodnya, youtube, ria novosti