https://tr.sputniknews.com/20220311/rossiya-segodnya-son-okura-kadar-calisacagiz-1054654589.html
Rossiya Segodnya: Son okura kadar çalışacağız
Rossiya Segodnya: Son okura kadar çalışacağız
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı, Youtube’un RIA Novosti ve Sputnik dahil ajansa bağlı tüm hesapları engellediğini belirtti. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T22:55+0300
2022-03-11T22:55+0300
2022-03-11T22:55+0300
ukrayna krizi
rossiya segodnya
youtube
ria novosti
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Rossiya Segodnya’nın açıklamasında, “Youtube, Rus devlet medyasına ait hesapları dünya genelinde derhal engellediğini duyurdu. Rossiya Segodnya medya grubuna ait hesaplar da Youtube’da engellendi” ifadesine yer verildi.RIA Novosti ve Sputnik hesaplarının engellendiği belirtilen açıklamada, “Son okura kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Batı sosyal medyasında yaşananlar, kanunsuzluk ve onların bunca propagandasını yaptığı tüm ifade özgürlüğü ve demokrasi ilkelerinin ihlali” dendi.
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2022
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rossiya segodnya, youtube, ria novosti
Rossiya Segodnya: Son okura kadar çalışacağız
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Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı, Youtube’un RIA Novosti ve Sputnik dahil ajansa bağlı tüm hesapları engellediğini belirtti.
Rossiya Segodnya’nın açıklamasında, “Youtube, Rus devlet medyasına ait hesapları dünya genelinde derhal engellediğini duyurdu. Rossiya Segodnya medya grubuna ait hesaplar da Youtube’da engellendi” ifadesine yer verildi.
RIA Novosti ve Sputnik hesaplarının engellendiği belirtilen açıklamada, “Son okura kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Batı sosyal medyasında yaşananlar, kanunsuzluk ve onların bunca propagandasını yaptığı tüm ifade özgürlüğü ve demokrasi ilkelerinin ihlali” dendi.