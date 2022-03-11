https://tr.sputniknews.com/20220311/rus-limanlarinda-bekleyen-17-turk-gemisi-kalkis-yapti-1054634287.html
Rus limanlarında bekleyen 17 Türk gemisi kalkış yaptı
Rus limanlarında bekleyen 17 Türk gemisi kalkış yaptı
Denizcilik Genel Müdürlüğü, 24 Şubat'tan beri Azak Denizindeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığını, bir geminin de... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T11:24+0300
2022-03-11T11:24+0300
2022-03-11T11:31+0300
rusya
liman
gemi
türkiye
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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 24 Şubat’tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığı, bir geminin Temruk’da yükleme için beklediği belirtildi. Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava müsadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir" denildi.
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rusya, liman, gemi
Rus limanlarında bekleyen 17 Türk gemisi kalkış yaptı
11:24 11.03.2022 (güncellendi: 11:31 11.03.2022) Abone ol
Denizcilik Genel Müdürlüğü, 24 Şubat'tan beri Azak Denizindeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığını, bir geminin de Temruk'ta yükleme için beklediğini açıkladı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 24 Şubat’tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığı, bir geminin Temruk’da yükleme için beklediği belirtildi.
Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava müsadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir" denildi.