https://tr.sputniknews.com/20220311/rus-limanlarinda-bekleyen-17-turk-gemisi-kalkis-yapti-1054634287.html

Rus limanlarında bekleyen 17 Türk gemisi kalkış yaptı

Rus limanlarında bekleyen 17 Türk gemisi kalkış yaptı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, 24 Şubat'tan beri Azak Denizindeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığını, bir geminin de... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T11:24+0300

2022-03-11T11:24+0300

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rusya

liman

gemi

türkiye

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 24 Şubat’tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığı, bir geminin Temruk’da yükleme için beklediği belirtildi. Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava müsadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir" denildi.

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rusya, liman, gemi