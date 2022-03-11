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https://tr.sputniknews.com/20220311/rus-limanlarinda-bekleyen-17-turk-gemisi-kalkis-yapti-1054634287.html
Rus limanlarında bekleyen 17 Türk gemisi kalkış yaptı
Rus limanlarında bekleyen 17 Türk gemisi kalkış yaptı
Denizcilik Genel Müdürlüğü, 24 Şubat'tan beri Azak Denizindeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığını, bir geminin de... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
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rusya
liman
gemi
türkiye
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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 24 Şubat’tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığı, bir geminin Temruk’da yükleme için beklediği belirtildi. Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava müsadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir" denildi.
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rusya, liman, gemi

Rus limanlarında bekleyen 17 Türk gemisi kalkış yaptı

11:24 11.03.2022 (güncellendi: 11:31 11.03.2022)
© AAYük gemisi - gemi
Yük gemisi - gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© AA
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Denizcilik Genel Müdürlüğü, 24 Şubat'tan beri Azak Denizindeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığını, bir geminin de Temruk'ta yükleme için beklediğini açıkladı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 24 Şubat’tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığı, bir geminin Temruk’da yükleme için beklediği belirtildi.
Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava müsadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir" denildi.
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