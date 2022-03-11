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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Antalya'da görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Antalya'da görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Antalya'da bir araya geldi. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T05:38+0300
2022-03-11T05:38+0300
politika
rusya
azerbaycan
sergey lavrov
ceyhun bayramov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Diplomasi Forumu 2022 kapsamında 10 Mart'ta bir araya gelen Lavrov ve Bayramov, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi sürecini başlaması, bölgede ekonomi ve ulaşım bağlantılarının oluşturulması ve insani yardım ile ilgili konuları ele aldı.Görüşmede, Güney Kafkasya ile ilgili 3+3 iş birliği platformunun ikinci toplantısının en kısa zamanda yapılması konusunda mutabık kalındı.
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rusya, azerbaycan, sergey lavrov, ceyhun bayramov

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Antalya'da görüştü

05:38 11.03.2022
© Twiter/ Jeyhun BayramovRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Antalya'da bir araya geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Antalya'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© Twiter/ Jeyhun Bayramov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Antalya'da bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Diplomasi Forumu 2022 kapsamında 10 Mart'ta bir araya gelen Lavrov ve Bayramov, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi sürecini başlaması, bölgede ekonomi ve ulaşım bağlantılarının oluşturulması ve insani yardım ile ilgili konuları ele aldı.
Görüşmede, Güney Kafkasya ile ilgili 3+3 iş birliği platformunun ikinci toplantısının en kısa zamanda yapılması konusunda mutabık kalındı.
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