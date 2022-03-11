https://tr.sputniknews.com/20220311/rusya-disisleri-bakani-lavrov-azerbaycanli-mevkidasi-bayramov-ile-antalyada-gorustu-1054627528.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Antalya'da görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Antalya'da görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Antalya'da bir araya geldi. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T05:38+0300

2022-03-11T05:38+0300

2022-03-11T05:38+0300

politika

rusya

azerbaycan

sergey lavrov

ceyhun bayramov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054627503_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_88b4fe463d019c4546df73038bf7df3b.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Diplomasi Forumu 2022 kapsamında 10 Mart'ta bir araya gelen Lavrov ve Bayramov, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi sürecini başlaması, bölgede ekonomi ve ulaşım bağlantılarının oluşturulması ve insani yardım ile ilgili konuları ele aldı.Görüşmede, Güney Kafkasya ile ilgili 3+3 iş birliği platformunun ikinci toplantısının en kısa zamanda yapılması konusunda mutabık kalındı.

rusya

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, azerbaycan, sergey lavrov, ceyhun bayramov