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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/rusyadan-ruslara-karsi-siddeti-tesvik-eden-paylasimlara-izin-veren-metaya-dava-1054643246.html
Rusya’dan Ruslara karşı şiddeti teşvik eden paylaşımlara izin veren Meta’ya dava
Rusya’dan Ruslara karşı şiddeti teşvik eden paylaşımlara izin veren Meta’ya dava
Rusya’da soruşturmacılar, Facebook ve Instagram’da nefret söylemi kurallarını değiştirip Ruslara karşı şiddeti teşvik eden bir dil kullanılmasına izin veren... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T15:29+0300
2022-03-11T15:55+0300
rusya
ukrayna krizi
meta
facebook
instagram
dava
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Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Facebook ve Instagram’ın sahibi olan Amerikan Meta şirketi çalışanları hakkında, Rusya Federasyonu vatandaşlarına karşı yasadışı biçimde şiddet çağrıları yapılması nedeniyle dava açılmıştır” denildi. Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, Meta sözcüsü Andy Stone’un, Facebook ve Instagram’daki nefret söylemi kurallarını, ‘insanların siyasi görüşmelerini ifade etmelerine izin vermek için’ değiştirdiklerini söylemiş olmasına yer verildi.Rus soruşturmacılar açıklamalarında, Meta yetkililerinin, Facebook ve Instagram’da nefret söylemi kurallarını değiştirip Ruslar ve Rusya askerlerine karşı şiddeti teşvik eden dil kullanılmasına izin vererek Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 208 ve 205.1 maddelerince suç işlediklerini kaydetti. Söz konusu maddeler, ‘kamuya aşırıcı eylem çağrısı yapma’ ve ‘terör eylemlerine teşvik etme’ suçlarının tanımını içeriyor ve bu suçların işlenmesi hâlinde verilecek cezaları düzenliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/kremlin-facebook-rusyaya-donuk-siddet-cagrilarini-onlemedigi-takdirde-en-sert-onlemleri-alacagiz-1054638643.html
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rusya, meta, facebook, instagram, dava

Rusya’dan Ruslara karşı şiddeti teşvik eden paylaşımlara izin veren Meta’ya dava

15:29 11.03.2022 (güncellendi: 15:55 11.03.2022)
© REUTERS / DADO RUVICMeta
Meta - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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Rusya’da soruşturmacılar, Facebook ve Instagram’da nefret söylemi kurallarını değiştirip Ruslara karşı şiddeti teşvik eden bir dil kullanılmasına izin veren Meta şirketi çalışanları hakkında dava açtı.
Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Facebook ve Instagram’ın sahibi olan Amerikan Meta şirketi çalışanları hakkında, Rusya Federasyonu vatandaşlarına karşı yasadışı biçimde şiddet çağrıları yapılması nedeniyle dava açılmıştır” denildi.
Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, Meta sözcüsü Andy Stone’un, Facebook ve Instagram’daki nefret söylemi kurallarını, ‘insanların siyasi görüşmelerini ifade etmelerine izin vermek için’ değiştirdiklerini söylemiş olmasına yer verildi.
Rus soruşturmacılar açıklamalarında, Meta yetkililerinin, Facebook ve Instagram’da nefret söylemi kurallarını değiştirip Ruslar ve Rusya askerlerine karşı şiddeti teşvik eden dil kullanılmasına izin vererek Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 208 ve 205.1 maddelerince suç işlediklerini kaydetti.
Söz konusu maddeler, ‘kamuya aşırıcı eylem çağrısı yapma’ ve ‘terör eylemlerine teşvik etme’ suçlarının tanımını içeriyor ve bu suçların işlenmesi hâlinde verilecek cezaları düzenliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
Ukrayna krizi
Kremlin: Meta, Ruslara karşı şiddet çağrılarını engellemezse tedbir alırız
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