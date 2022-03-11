https://tr.sputniknews.com/20220311/rusyadan-ruslara-karsi-siddeti-tesvik-eden-paylasimlara-izin-veren-metaya-dava-1054643246.html
Rusya’dan Ruslara karşı şiddeti teşvik eden paylaşımlara izin veren Meta’ya dava
Rusya’dan Ruslara karşı şiddeti teşvik eden paylaşımlara izin veren Meta’ya dava
Rusya’da soruşturmacılar, Facebook ve Instagram’da nefret söylemi kurallarını değiştirip Ruslara karşı şiddeti teşvik eden bir dil kullanılmasına izin veren... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T15:29+0300
2022-03-11T15:29+0300
2022-03-11T15:55+0300
rusya
ukrayna krizi
meta
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dava
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Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Facebook ve Instagram’ın sahibi olan Amerikan Meta şirketi çalışanları hakkında, Rusya Federasyonu vatandaşlarına karşı yasadışı biçimde şiddet çağrıları yapılması nedeniyle dava açılmıştır” denildi. Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, Meta sözcüsü Andy Stone’un, Facebook ve Instagram’daki nefret söylemi kurallarını, ‘insanların siyasi görüşmelerini ifade etmelerine izin vermek için’ değiştirdiklerini söylemiş olmasına yer verildi.Rus soruşturmacılar açıklamalarında, Meta yetkililerinin, Facebook ve Instagram’da nefret söylemi kurallarını değiştirip Ruslar ve Rusya askerlerine karşı şiddeti teşvik eden dil kullanılmasına izin vererek Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 208 ve 205.1 maddelerince suç işlediklerini kaydetti. Söz konusu maddeler, ‘kamuya aşırıcı eylem çağrısı yapma’ ve ‘terör eylemlerine teşvik etme’ suçlarının tanımını içeriyor ve bu suçların işlenmesi hâlinde verilecek cezaları düzenliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/kremlin-facebook-rusyaya-donuk-siddet-cagrilarini-onlemedigi-takdirde-en-sert-onlemleri-alacagiz-1054638643.html
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Rusya’dan Ruslara karşı şiddeti teşvik eden paylaşımlara izin veren Meta’ya dava
15:29 11.03.2022 (güncellendi: 15:55 11.03.2022) Abone ol
Rusya’da soruşturmacılar, Facebook ve Instagram’da nefret söylemi kurallarını değiştirip Ruslara karşı şiddeti teşvik eden bir dil kullanılmasına izin veren Meta şirketi çalışanları hakkında dava açtı.
Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Facebook ve Instagram’ın sahibi olan Amerikan Meta şirketi çalışanları hakkında, Rusya Federasyonu vatandaşlarına karşı yasadışı biçimde şiddet çağrıları yapılması nedeniyle dava açılmıştır” denildi.
Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, Meta sözcüsü Andy Stone’un, Facebook ve Instagram’daki nefret söylemi kurallarını, ‘insanların siyasi görüşmelerini ifade etmelerine izin vermek için’ değiştirdiklerini söylemiş olmasına yer verildi.
Rus soruşturmacılar açıklamalarında, Meta yetkililerinin, Facebook ve Instagram’da nefret söylemi kurallarını değiştirip Ruslar ve Rusya askerlerine karşı şiddeti teşvik eden dil kullanılmasına izin vererek Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 208 ve 205.1 maddelerince suç işlediklerini kaydetti.
Söz konusu maddeler, ‘kamuya aşırıcı eylem çağrısı yapma’ ve ‘terör eylemlerine teşvik etme’ suçlarının tanımını içeriyor ve bu suçların işlenmesi hâlinde verilecek cezaları düzenliyor.