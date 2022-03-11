https://tr.sputniknews.com/20220311/samsunda-ataturk-anitina-saldiranlara-9-yila-kadar-hapis-istemi-1054647391.html

Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıranlara 9 yıla kadar hapis istemi

Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıranlara 9 yıla kadar hapis istemi

Samsun'da Atatürk Anıtı'na halat bağlayarak devirmeye çalışan 2 kişi hakkında hazırlanan iddianamede şüpheliler için 9 yıla kadar hapis cezası istendi. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T17:12+0300

2022-03-11T17:12+0300

2022-03-11T17:12+0300

türkiye

atatürk

samsun

atatürk büstü

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anıt

saldırı

halat

hapis

hapis cezası

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Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde yer alan Atatürk heykelini halatla devirmeye çalışan 2 kişi, çevredekiler tepki gösterince halatı bırakıp kaçmıştı. 3 Şubat günü meydana gelen olay büyük tepki toplamış ve halk geceleri heykelin etrafında nöbet tutmaya başlamıştı.Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, heykeli devirmeye çalışan iki kişi gözaltına alınmış ve 13 ayrı suçtan toplam 38 dosyaları bulunan kişilerin ayrıca kuzen olduğu tespit edilmişti.Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan sanıklar Celal Rahman Fidan ve Batuhan Fidan hakkında hazırlanan iddianamede savcı, soruşturmaya ilişkin hazırladığı iddianamede iki şahıs için dokuzar yıla kadar hapis cezası istedi.'Eylemi gerçekleştirmek için kimseden talimat almadım'Sanıklardan Batuhan Fidan, iddianamede yer alan ifadesine göre, herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olmadığını ve eylemi gerçekleştirmek için herhangi bir terör örgütünden talimat almadığını öne sürdü.Fidan, “Bu eylemi gerçekleştirmek için kimseden talimat almadım. Olay günü ben alkol aldıktan sonra Celali Rahman Fidan ile buluştuk, 'Gönlümü rahatlatacağım, anıtı arabaya takıp çekip yıkasım var' diyerek iş yerinin önündeki çelik halat ve urgan ipleri araca koydu. Atatürk Anıtı’nın yanına geldiğimde birlikte araçtan indik. Anıta çıkmak istedi, çıkamadı. Benden yardım istedi. Ben de ellerimi birleştirerek anıta çıkmasına yardım ettim” dedi.

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