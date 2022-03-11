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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/soygu-ve-akar-ukraynadaki-turklerin-insani-koridorlar-uzerinden-tahliyesini-konustu-1054648088.html
Şoygu ve Akar, Ukrayna'daki Türklerin insani koridorlar üzerinden tahliyesini konuştu
Şoygu ve Akar, Ukrayna'daki Türklerin insani koridorlar üzerinden tahliyesini konuştu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Ukrayna'da bulunan Türklerin insani koridorlar üzerinden tahliyesini istişare... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T17:29+0300
2022-03-11T17:44+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sergey şoygu
hulusi akar
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu ve Akar, Türk tarafının inisiyatifiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada "Görüşme sırasında Ukrayna ve Ortadoğu bölgesindeki mevcut durum istişare edildi. Savunma kurumlarının başkanları, Türk vatandaşlarının Ukrayna kentlerinden insani koridorlar üzerinden tahliyesiyle ilgili konular üzerinde özellikle durdu" ifadelerine yer verildi.Şoygu ve Akar arasındaki son telefon görüşmesi, 8 Mart tarihinde gerçekleşmişti.
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rusya, ukrayna, sergey şoygu, hulusi akar

Şoygu ve Akar, Ukrayna'daki Türklerin insani koridorlar üzerinden tahliyesini konuştu

17:29 11.03.2022 (güncellendi: 17:44 11.03.2022)
© Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© Milli Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Ukrayna'da bulunan Türklerin insani koridorlar üzerinden tahliyesini istişare ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu ve Akar, Türk tarafının inisiyatifiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada "Görüşme sırasında Ukrayna ve Ortadoğu bölgesindeki mevcut durum istişare edildi. Savunma kurumlarının başkanları, Türk vatandaşlarının Ukrayna kentlerinden insani koridorlar üzerinden tahliyesiyle ilgili konular üzerinde özellikle durdu" ifadelerine yer verildi.
Şoygu ve Akar arasındaki son telefon görüşmesi, 8 Mart tarihinde gerçekleşmişti.
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