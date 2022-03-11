https://tr.sputniknews.com/20220311/soygu-ve-akar-ukraynadaki-turklerin-insani-koridorlar-uzerinden-tahliyesini-konustu-1054648088.html

Şoygu ve Akar, Ukrayna'daki Türklerin insani koridorlar üzerinden tahliyesini konuştu

Şoygu ve Akar, Ukrayna'daki Türklerin insani koridorlar üzerinden tahliyesini konuştu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Ukrayna'da bulunan Türklerin insani koridorlar üzerinden tahliyesini istişare... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T17:29+0300

2022-03-11T17:29+0300

2022-03-11T17:44+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

sergey şoygu

hulusi akar

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu ve Akar, Türk tarafının inisiyatifiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada "Görüşme sırasında Ukrayna ve Ortadoğu bölgesindeki mevcut durum istişare edildi. Savunma kurumlarının başkanları, Türk vatandaşlarının Ukrayna kentlerinden insani koridorlar üzerinden tahliyesiyle ilgili konular üzerinde özellikle durdu" ifadelerine yer verildi.Şoygu ve Akar arasındaki son telefon görüşmesi, 8 Mart tarihinde gerçekleşmişti.

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rusya, ukrayna, sergey şoygu, hulusi akar