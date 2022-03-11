https://tr.sputniknews.com/20220311/soygu-ve-akar-ukraynadaki-turklerin-insani-koridorlar-uzerinden-tahliyesini-konustu-1054648088.html
Şoygu ve Akar, Ukrayna'daki Türklerin insani koridorlar üzerinden tahliyesini konuştu
Şoygu ve Akar, Ukrayna'daki Türklerin insani koridorlar üzerinden tahliyesini konuştu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Ukrayna'da bulunan Türklerin insani koridorlar üzerinden tahliyesini istişare... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T17:29+0300
2022-03-11T17:29+0300
2022-03-11T17:44+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sergey şoygu
hulusi akar
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu ve Akar, Türk tarafının inisiyatifiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada "Görüşme sırasında Ukrayna ve Ortadoğu bölgesindeki mevcut durum istişare edildi. Savunma kurumlarının başkanları, Türk vatandaşlarının Ukrayna kentlerinden insani koridorlar üzerinden tahliyesiyle ilgili konular üzerinde özellikle durdu" ifadelerine yer verildi.Şoygu ve Akar arasındaki son telefon görüşmesi, 8 Mart tarihinde gerçekleşmişti.
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rusya, ukrayna, sergey şoygu, hulusi akar
Şoygu ve Akar, Ukrayna'daki Türklerin insani koridorlar üzerinden tahliyesini konuştu
17:29 11.03.2022 (güncellendi: 17:44 11.03.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Ukrayna'da bulunan Türklerin insani koridorlar üzerinden tahliyesini istişare ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu ve Akar, Türk tarafının inisiyatifiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamada "Görüşme sırasında Ukrayna ve Ortadoğu bölgesindeki mevcut durum istişare edildi. Savunma kurumlarının başkanları, Türk vatandaşlarının Ukrayna kentlerinden insani koridorlar üzerinden tahliyesiyle ilgili konular üzerinde özellikle durdu" ifadelerine yer verildi.
Şoygu ve Akar arasındaki son telefon görüşmesi, 8 Mart tarihinde gerçekleşmişti.