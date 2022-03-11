https://tr.sputniknews.com/20220311/super-ligde-29-haftada-hangi-maclar-oynanacak-1054630768.html
Süper Lig'de 29. haftada hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig'de 29. haftada hangi maçlar oynanacak?
Spor Toto Süper Ligde 29. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T09:52+0300
2022-03-11T09:52+0300
2022-03-11T09:52+0300
spor
spor toto süper lig
futbol
fenerbahçe
galatasaray
beşiktaş
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Haftanın ilk maçında Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Yeni Hatay Stadı'nda iki ekip saat 13.30'da karşı karşıya gelecek.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:12 Mart Cumartesi:13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Hatay)16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)13 Mart Pazar:13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)14 Mart Pazartesi:20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak Spor Kompleksi)20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)
https://tr.sputniknews.com/20220310/tff-spor-toto-1-lig-tff-2-ve-3-lig-bir-hafta-kaydirildi-1054600912.html
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spor toto süper lig, futbol, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş
Süper Lig'de 29. haftada hangi maçlar oynanacak?
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Spor Toto Süper Ligde 29. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Haftanın ilk maçında Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Yeni Hatay Stadı'nda iki ekip saat 13.30'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Mart Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Hatay)
16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
13 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
14 Mart Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)