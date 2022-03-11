https://tr.sputniknews.com/20220311/tartisan-ciftin-birbirine-firlattigi-ceviz-ve-tabak-silah-sayildi-1054633475.html

Tartışan çiftin birbirine fırlattığı ceviz ve tabak silah sayıldı

Tartışan çiftin birbirine fırlattığı ceviz ve tabak silah sayıldı

Balıkesir'de mutfakta tartışıp birbirlerine ceviz ve tabak fırlatan A.K. ve N.K. çifti karşılıklı şikayetçi oldu. Soruşturmayı yürüten savcılık, ceviz ve... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T11:08+0300

2022-03-11T11:08+0300

2022-03-11T11:08+0300

türkiye

mahkeme

suç

balıkesir

ceviz

saldırı

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Balıkesir'de yaşayan ve 2 çocuk sahibi olan A.K. ve N.K. çifti arasında mutfakta konuşurken ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.K. elindeki cevizleri eşine fırlattı. N.K. de bir tabağı kocasına fırlatarak karşılık verdi.A.K. ve N.K.’nin kafa bölgelerinde şişlik ve kesik oluştu. Hastaneye giderek rapor alan çift, karşılıklı şikayetçi oldu. Savcılık soruşturmasında ceviz ve tabak silah olarak değerlendirildi, çift hakkında silahla basit yaralama suçundan kamu davası açıldı.'suçun nitelikli hale gelmesini sağlıyor'N.K.’nin avukatı Neslihan Çallıoğlu, “Müvekkilim ile kocası arasında bir tartışma yaşanıyor. Kocası elinde bulunan cevizleri fırlatarak, müvekkilimi yaralıyor. Bu sırada müvekkilim de elinde bulunan tabağı kendini korumak amacıyla eşine karşı kullanıyor. Fiilen saldırıya elverişli olan ceviz ve tabak silah olarak değerlendirildi ve her iki taraf hakkında kamu davası açıldı. Silahla basit yaralama, basit yaralamanın ağırlaştırılmış şekli” dedi.'Sorunları iletişim yoluyla çözmeliyiz'Davanın Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini söyleyen avukat Neslihan Çallıoğlu, şöyle devam etti:

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mahkeme, suç, balıkesir, ceviz, saldırı