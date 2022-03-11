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TDP Genel Başkanı Sarıgül: Türkiye tarafsızlığını korumalıdır
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Türkiye tarafsızlığını korumalıdır
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, NATO, AB ve ABD’nin yapmadıkları fedakârlıkları ve almadıkları riskleri Türkiye’den isteme hakkı olmadığını vurgulayarak... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin tarafsız kalması gerektiğini belirtti.Sarıgül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül, nato, ab, abd

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Türkiye tarafsızlığını korumalıdır

22:44 11.03.2022 (güncellendi: 22:46 11.03.2022)
© AATürkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© AA
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, NATO, AB ve ABD’nin yapmadıkları fedakârlıkları ve almadıkları riskleri Türkiye’den isteme hakkı olmadığını vurgulayarak, “Türkiye tarafsızlığını korumalıdır” ifadesini kullandı.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin tarafsız kalması gerektiğini belirtti.
Sarıgül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye’yi güçlü, güvenilir kılacak olan tarafsız olmasıdır, Türkiye tarafsızlığını korumalıdır. Ne NATO’nun ne AB’nin ne de ABD’nin kendilerinin yapmadıkları fedakârlıkları ve almadıkları riskleri Türkiye’den istemeye hakkı yoktur."
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