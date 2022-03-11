https://tr.sputniknews.com/20220311/tdp-genel-baskani-sarigul-turkiye-tarafsizligini-korumalidir-1054654226.html
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Türkiye tarafsızlığını korumalıdır
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Türkiye tarafsızlığını korumalıdır
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, NATO, AB ve ABD’nin yapmadıkları fedakârlıkları ve almadıkları riskleri Türkiye’den isteme hakkı olmadığını vurgulayarak... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T22:44+0300
2022-03-11T22:44+0300
2022-03-11T22:46+0300
türkiye
türkiye değişim partisi (tdp)
mustafa sarıgül
nato
ab
abd
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin tarafsız kalması gerektiğini belirtti.Sarıgül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül, nato, ab, abd
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Türkiye tarafsızlığını korumalıdır
22:44 11.03.2022 (güncellendi: 22:46 11.03.2022) Abone ol
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, NATO, AB ve ABD’nin yapmadıkları fedakârlıkları ve almadıkları riskleri Türkiye’den isteme hakkı olmadığını vurgulayarak, “Türkiye tarafsızlığını korumalıdır” ifadesini kullandı.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin tarafsız kalması gerektiğini belirtti.
Sarıgül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye’yi güçlü, güvenilir kılacak olan tarafsız olmasıdır, Türkiye tarafsızlığını korumalıdır. Ne NATO’nun ne AB’nin ne de ABD’nin kendilerinin yapmadıkları fedakârlıkları ve almadıkları riskleri Türkiye’den istemeye hakkı yoktur."