TDP Genel Başkanı Sarıgül: Türkiye tarafsızlığını korumalıdır

"Türkiye’yi güçlü, güvenilir kılacak olan tarafsız olmasıdır, Türkiye tarafsızlığını korumalıdır. Ne NATO’nun ne AB’nin ne de ABD’nin kendilerinin yapmadıkları fedakârlıkları ve almadıkları riskleri Türkiye’den istemeye hakkı yoktur."