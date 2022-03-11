https://tr.sputniknews.com/20220311/thyden-yeni-sefer-iptalleri-1054630418.html

THY kar yağışı nedeniyle 180 seferini iptal etti

THY kar yağışı nedeniyle 180 seferini iptal etti

THY yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T09:36+0300

2022-03-11T09:36+0300

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thy

türkiye

kar

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uçuş

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Türk Hava Yolları(THY), 11 - 12 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerini iptal etti.THY'den yapılan açıklamada, "Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler. Uçuş saati geçen yolcularımız değişiklik veya iade işlemleri için +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizle iletişime geçebilirler. 11 - 12 Mart itibarıyla beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı seferlere biletli olan yolcularımıza özel haklar tanınmıştır. " denildi.THY ayrıca 13 Mart 2022 tarihinde İstanbul çıkışlı Soçi varışlı uçuşları iptal etti.

https://tr.sputniknews.com/20220311/pegasustan-rusya-ucuslarinin-durdurulmasi-hakkinda-aciklama-1054631698.html

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