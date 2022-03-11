https://tr.sputniknews.com/20220311/tir-ve-kamyonlarin-istanbula-girisine-kontrollu-olarak-izin-verilecek-1054633048.html
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verilecek
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verilecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TIR ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T10:58+0300
2022-03-11T10:58+0300
2022-03-11T11:09+0300
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Meteoroloji verilerinden hareketle TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine izin verileceğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kararı Twitter hesabından duyurdu.Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:
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TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verilecek
10:58 11.03.2022 (güncellendi: 11:09 11.03.2022) Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TIR ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi.
Meteoroloji verilerinden hareketle TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine izin verileceğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kararı Twitter hesabından duyurdu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir."