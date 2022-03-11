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TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verilecek
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verilecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TIR ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T10:58+0300
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Meteoroloji verilerinden hareketle TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine izin verileceğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kararı Twitter hesabından duyurdu.Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:
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istanbul, kar, tir, kamyon

TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verilecek

10:58 11.03.2022 (güncellendi: 11:09 11.03.2022)
© AAİstanbul - TIR - Kar
İstanbul - TIR - Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TIR ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi.
Meteoroloji verilerinden hareketle TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine izin verileceğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kararı Twitter hesabından duyurdu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir."

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