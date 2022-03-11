https://tr.sputniknews.com/20220311/ukrayna-mahkemesinden-rt-genel-yayin-yonetmeni-simonyan-hakkinda-tutuklama-karari---1054647537.html

Ukrayna mahkemesinden, RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan hakkında tutuklama kararı

Ukrayna mahkemesinden, RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan hakkında tutuklama kararı

Ukrayna’da bir mahkeme, Rus RT televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’ın gıyabında tutuklama kararı verdi. Kararı, Ukrayna Başsavcısı İrina... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T17:13+0300

2022-03-11T17:13+0300

2022-03-11T17:24+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rt

margarita simonyan

tutuklama kararı

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Ukrayna Başsavcısı Venediktova, sosyal medya üstünden yaptığı açıklamasında, “Margarita Semyonovna Simonyan, Ukrayna’da şüpheli şahıs statüsündesiniz. Ukrayna mahkemesi, hakkınızda belirlenecek kontrol şartının belirlenmesi adına tutuklanmanıza ve mahkemeye getirilmenize izin verdi” dedi. Venediktova, Simonyan’a hitaben yazdığı açıklamada, “Ukrayna savcıları en kısa zamanda sizi şüpheli ilan edip hakkınızda uluslararası yakalama kararı çıkarmak için girişimde bulunacaklar” ifadelerini kullandı.Ukrayna Başsavcısı’nın açıklamasına iliştirdiği mahkeme kararında, Simonyan’a, Ukrayna Ceza Kanunu’nun 110. maddesi üstünden suçlama yöneltildiği görülüyor. Söz konusu madde, anayasal düzeni güç kullanarak tahrip etmek, iktidarı güç kullanarak ele geçirmek ya da Ukrayna sınırlarını güç kullanarak değiştirmek gibi suçlar hakkında düzenlemeler içeriyor. Simonyan’a, Donbass hakkındaki birtakım açıklamaları nedeniyle bu madde üstünden suçlama yöneltildiği belirtiliyor.

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ukrayna, rt, margarita simonyan, tutuklama kararı