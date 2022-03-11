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Yağ fiyatlarına gelen zammı az bulan Bahar Candan, canlı yayında üstüne bir şişe yağ döktü
Yağ fiyatlarına gelen zammı az bulan Bahar Candan, canlı yayında üstüne bir şişe yağ döktü
Yağ fiyatlarına gelen zammı az bulan Bahar Candan, canlı yayında "Sıvı yağ bin TL olmalı" diyerek üstüne bir şişe yağ döktü. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T04:22+0300
2022-03-11T05:03+0300
türkiye
bahar candan
ayçiçek yağı
zam
sosyal medya fenomeni
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Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Bahar Candan, son dönemde ise Al Sana Haber programında yorumcu oldu. Canlı yayın sırasında ayçiçek yağına gelen zamlarla ilgili yorum yapan kazağını üstünden çıkaran Bahar Candan üstüne bir şişe yağ döktü. Ayçiçek yağına gelen zamları az bulan Candan açıklamasında "İnsanlar yağ alamıyor ama biz alabiliyoruz. Bazen yağ içiyorum ve ayaklarımı yıkıyorum” dedi. Candan'ın "200 TL bence yağ için çok az. Bence bin TL olmalı. Çünkü benzine ne kadar ödüyorlar? Yağa ne kadar ödüyorlar? Yağ da bir insanın benzini. Bu zamanda ne ucuza alınıyor ki yağı ucuza alsınlar? Yağa haksızlık oluyor” ifadeleri sosyal medyada tepki topladı.
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bahar candan, ayçiçek yağı, zam, sosyal medya fenomeni

Yağ fiyatlarına gelen zammı az bulan Bahar Candan, canlı yayında üstüne bir şişe yağ döktü

04:22 11.03.2022 (güncellendi: 05:03 11.03.2022)
© Fotoğraf : YouTubeBahar Candan
Bahar Candan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Yağ fiyatlarına gelen zammı az bulan Bahar Candan, canlı yayında "Sıvı yağ bin TL olmalı" diyerek üstüne bir şişe yağ döktü.
Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Bahar Candan, son dönemde ise Al Sana Haber programında yorumcu oldu.

Canlı yayın sırasında ayçiçek yağına gelen zamlarla ilgili yorum yapan kazağını üstünden çıkaran Bahar Candan üstüne bir şişe yağ döktü. Ayçiçek yağına gelen zamları az bulan Candan açıklamasında "İnsanlar yağ alamıyor ama biz alabiliyoruz. Bazen yağ içiyorum ve ayaklarımı yıkıyorum” dedi.

Candan'ın "200 TL bence yağ için çok az. Bence bin TL olmalı. Çünkü benzine ne kadar ödüyorlar? Yağa ne kadar ödüyorlar? Yağ da bir insanın benzini. Bu zamanda ne ucuza alınıyor ki yağı ucuza alsınlar? Yağa haksızlık oluyor” ifadeleri sosyal medyada tepki topladı.
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