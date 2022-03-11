Yağ fiyatlarına gelen zammı az bulan Bahar Candan, canlı yayında üstüne bir şişe yağ döktü
04:22 11.03.2022 (güncellendi: 05:03 11.03.2022)
© Fotoğraf : YouTubeBahar Candan
© Fotoğraf : YouTube
Yağ fiyatlarına gelen zammı az bulan Bahar Candan, canlı yayında "Sıvı yağ bin TL olmalı" diyerek üstüne bir şişe yağ döktü.
Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Bahar Candan, son dönemde ise Al Sana Haber programında yorumcu oldu.
Canlı yayın sırasında ayçiçek yağına gelen zamlarla ilgili yorum yapan kazağını üstünden çıkaran Bahar Candan üstüne bir şişe yağ döktü. Ayçiçek yağına gelen zamları az bulan Candan açıklamasında "İnsanlar yağ alamıyor ama biz alabiliyoruz. Bazen yağ içiyorum ve ayaklarımı yıkıyorum” dedi.
Candan'ın "200 TL bence yağ için çok az. Bence bin TL olmalı. Çünkü benzine ne kadar ödüyorlar? Yağa ne kadar ödüyorlar? Yağ da bir insanın benzini. Bu zamanda ne ucuza alınıyor ki yağı ucuza alsınlar? Yağa haksızlık oluyor” ifadeleri sosyal medyada tepki topladı.
Canlı yayın sırasında ayçiçek yağına gelen zamlarla ilgili yorum yapan kazağını üstünden çıkaran Bahar Candan üstüne bir şişe yağ döktü. Ayçiçek yağına gelen zamları az bulan Candan açıklamasında "İnsanlar yağ alamıyor ama biz alabiliyoruz. Bazen yağ içiyorum ve ayaklarımı yıkıyorum” dedi.
Candan'ın "200 TL bence yağ için çok az. Bence bin TL olmalı. Çünkü benzine ne kadar ödüyorlar? Yağa ne kadar ödüyorlar? Yağ da bir insanın benzini. Bu zamanda ne ucuza alınıyor ki yağı ucuza alsınlar? Yağa haksızlık oluyor” ifadeleri sosyal medyada tepki topladı.
Yağ fiyatlarına gelen zammı az bulan Bahar Candan, canlı yayında üstüne bir şişe yağ döktü: Sıvı yağ 1000 tl olmalı https://t.co/NowEJFUsMz pic.twitter.com/qlNdLkYO87— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 11, 2022