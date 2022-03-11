https://tr.sputniknews.com/20220311/yalovada-13-gunluk-bebegini-zehirlemekle-suclanan-baba-icin-istenen-ceza-aciklandi-1054624706.html

Yalova'da 13 günlük bebeğini zehirlemekle suçlanan baba için istenen ceza açıklandı

Yalova'da 13 günlük bebeğini zehirlemekle suçlanan baba için istenen ceza açıklandı

Yalova'da 13 günlük bebeğinin mamasına karınca ilacı dökerek öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen babanın 20 yıl hapsi isteniyor. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T01:35+0300

2022-03-11T01:35+0300

2022-03-11T01:35+0300

türkiye

yalova

bebek

zehirleme

mama

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8 Kasım 2021 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evlerinde 13 günlük öz kızı E.E.O’yü öldürmeye teşebbüsle suçlanan baba Serhat O, hakim karşısına çıktı.Sanık Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Kocaeli Kandıra Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, sanık avukatı ve anne Türkan O de hazır bulundu."Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istenen Serhat O, önceden kabul ettiği suçlamaları bu kez reddetti. Sanık, psikolojik baskı altında polise ifade verdiğini ve okumadan imzaladığını söyledi.Ayrıca sanık savcılıkta da verdiği ifade de psikolojisinin yerinde olmadığını iddia etti. Üstünde herhangi bir yazı olmayan maddeyi mama zannettiğin belirten Serhat O, çocuğunu öldürmeye teşebbüs iddialarını reddetti.'Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma'Sosyal medyadaki “Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma”, “Aldık başa belayı", "40'tan sonra bulduk belayı" gibi paylaşımları hatırlatılan sanık, bunları iş yerindeki 2 kişiye yönelik yazdığını söyledi. Serhat O, paylaşımlardaki çocuk ifadesinin de iş yerinde rahatsız olduğu 18 yaşındaki şahsa yönelik olduğunu ileri sürdü. Basında yer alan olay nedeniyle hayatının tehlike altında olduğunu kaydeden Serhat O. tahliyesini istedi.'Küf rengini gördü'Anne Türkan O. ise asla mama ile zehri yan yana bırakmadığını söyledi. Mamayı bebeğine yedirdiğini belirten anne, 13 günlük kızının ağzında sabaha kadar ara sıra köpürmeler olduğunu ve huysuzlaştığını anlattı. Loş ışıkta mama rengini fark edemediğini anlatan Türkan O., “Hasta olan büyük kızım hastaneden geldi. Kardeşi ile ilgilendiği esnada biberonun altındaki küf rengi gördü. Bana, ‘Anne ne içiriyorsun kardeşime, midem bulandı’ dedi. O zaman küf şeklindeki tortuyu fark ettim. Mama bozuldu sandım. Çöpe atarken karınca zehrinin bulunduğu poşeti gördüm. Durumdan şüphelendim ve kızımı eczaneye gönderdim. Eczacı mamaya farklı bir madde karıştırıldığını söyledi. Sonrasında kızım polise giderek olayı anlattı” dedi. Sanığın 3 gün öncesine kadar bebekle ilgilendiğini kaydeden Türkan O., eşinin yaptıklarına halen inanamadığını belirtti. Çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan anne, yaşanan durumun affedilemez olduğunu söyledi.

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yalova, bebek, zehirleme, mama