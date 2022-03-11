https://tr.sputniknews.com/20220311/yardimci-olmak-icin-satin-aldigi-cep-telefonu-calinti-cikti-12-bin-lirasindan-oldu-1054636573.html

Yardımcı olmak için satın aldığı cep telefonu çalıntı çıktı: 12 bin lirasından oldu

Yardımcı olmak için satın aldığı cep telefonu çalıntı çıktı: 12 bin lirasından oldu

Kastamonu’da esnaflık yapan bir kişinin, iş yerine gelen bir şahsa yardımcı olmak için 12 bin TL'ye satın aldığı cep telefonu çalıntı çıktı. IMEI adresi... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T12:46+0300

2022-03-11T12:46+0300

2022-03-11T12:46+0300

türkiye

cep telefonu

çalıntı

esnaf

kastamonu

zarar

fatura

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Kastamonu'da esnaflık yapan Cengizhan Elçi, birkaç gün önce işyerini kapatmak üzereyken dükkanına bir müşteri girdi. Dükkana gelen gelen S.K., zor durumda olduğunu ve Ankara'ya gitmek istediği için cep telefonunu satmak istediğini söyledi. Şahsa yardımcı olmak isteyen Elçi, telefonun IMEI adresini kontrol ederek piyasa değeri 16 bin TL olan cep telefonunu 12 bin liraya satın aldı. Cengizhan Elçi, aynı zamanda faturası olmayan telefonu satın aldığını kanıtlayabilmek için müşterisine bir kağıda imzada attırdı. Ertesi gün işyerine gelen Elçi, kullanmak istediği telefonun IMEI adresi kapandı. Bir süre araştırma yaptıktan sonra telefonun çalıntı olduğunu öğrenen adam, işyerinin güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken telefonu satın alan Elçi, "Faturasız hiçbir ürünü satın almayın" çağrısında bulundu.'IMEI adresi kapandığında telefonun çalıntı olduğunu anladım'Telefonun piyasa fiyatının 16 bin lira olduğunu ve kurumsal bir şirketten telefonu akşam vakti çalarak kendisine sattığını anlatan Elçi, “Şirkettekiler ilk etapta durumu fark edemedikleri için telefonun çalındığını sabah fark ediyorlar. Bende telefonu akşam satın almıştım, o yüzden IMEI adresini sorgulattığımda bir şey çıkmadı. Fakat sabah IMEI adresi kapandığında telefonun çalındığı olduğunu anladım” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220303/park-halindeki-otomobili-caldi-isinmak-icin-bindim--1054386691.html

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cep telefonu, çalıntı, esnaf, kastamonu, zarar, fatura