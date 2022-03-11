https://tr.sputniknews.com/20220311/yargitay-ictihat-merkezi-kuruluyor-1054653707.html
Yargıtay İçtihat Merkezi kuruluyor
Yargıtay İçtihat Merkezi kuruluyor
Yargıtay ve Avrupa Konseyi'nce yürütülen proje kapsamında kurulacak, hukukçular ile vatandaşların kararlara daha kolay erişimine imkan sağlayacak Yargıtay... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T22:26+0300
2022-03-11T22:26+0300
2022-03-11T22:38+0300
türkiye
yargıtay
hukuk
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Hukukçular ile vatandaşların kararlara daha kolay erişimine imkan sağlayacak Yargıtay İçtihat Merkezi, 2023'te faaliyete geçecek.Yargıtay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyince finanse edilen ve Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen "Yargıtay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşme imzalandı.2023'te faaliyete geçecekYargıtay Başkanlığında düzenlenen törenle imzalanan sözleşmeye göre, avukat, hakim ve cumhuriyet savcısı gibi hukuk mesleğini icra edenlerin yanı sıra toplumun da erişimine açık olması planlanan Yargıtay İçtihat Merkezinin 2023'te faaliyete geçmesi öngörülüyor.Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, törendeki konuşmasında, yapay zeka ile çalışacak sistemin, içtihatların doğru ve etkin şekilde yaygınlaştırılmasını kolaylaştırarak Yargıtayın içtihat birliğini sağlama görevini yerine getirmesine katkı sağlayacağını belirtti.Törenin sonunda Yargıtay İçtihat Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşme, Yargıtay adına Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Saldırım ile Avrupa Konseyi adına Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse tarafından imzalandı.Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile proje ekibi de törene katıldı.
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yargıtay, hukuk
Yargıtay İçtihat Merkezi kuruluyor
22:26 11.03.2022 (güncellendi: 22:38 11.03.2022) Abone ol
Yargıtay ve Avrupa Konseyi'nce yürütülen proje kapsamında kurulacak, hukukçular ile vatandaşların kararlara daha kolay erişimine imkan sağlayacak Yargıtay İçtihat Merkezi, 2023'te faaliyete geçecek.
Hukukçular ile vatandaşların kararlara daha kolay erişimine imkan sağlayacak Yargıtay İçtihat Merkezi, 2023'te faaliyete geçecek.
Yargıtay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyince finanse edilen ve Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen "Yargıtay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşme imzalandı.
2023'te faaliyete geçecek
Yargıtay Başkanlığında düzenlenen törenle imzalanan sözleşmeye göre, avukat, hakim ve cumhuriyet savcısı gibi hukuk mesleğini icra edenlerin yanı sıra toplumun da erişimine açık olması planlanan Yargıtay İçtihat Merkezinin 2023'te faaliyete geçmesi öngörülüyor.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, törendeki konuşmasında, yapay zeka ile çalışacak sistemin, içtihatların doğru ve etkin şekilde yaygınlaştırılmasını kolaylaştırarak Yargıtayın içtihat birliğini sağlama görevini yerine getirmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Törenin sonunda Yargıtay İçtihat Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşme, Yargıtay adına Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Saldırım ile Avrupa Konseyi adına Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse tarafından imzalandı.
Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile proje ekibi de törene katıldı.