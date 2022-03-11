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Yeni Zelanda’da Kovid-19’dan bir günde ilk kez 7 kişi yaşamını yitirdi
Yeni Zelanda’da Kovid-19’dan bir günde ilk kez 7 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19’un Omicron varyantının etkisiyle yeni vaka sayılarında artış görülen Yeni Zelanda’da salgının başladığı günden bu yana ilk kez bir günde 7 kişi... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T05:44+0300
2022-03-11T05:44+0300
koronavirüs
yeni zelanda
omicron
kovid-19
vaka sayısı
ölüm
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yaşları 50 ila 90 aralığında değişen üçü kadın 7 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.Bir günde 7 kişinin virüsten ölmesiyle ülkede salgının görülmeye başladığı günden bu yana günlük en fazla can kaybı kayıtlara geçerken, daha önceki günlük en fazla can kaybı 5 Mart 2022’de 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaşanmıştı.Bugünkü can kayıplarıyla birlikte ülke genelinde Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 86’ya yükseldi.Kovid-19’un Omicron varyantının etkisiyle yeni vaka sayılarındaki artışın sürdüğü Yeni Zelanda’da, 21 bin 12 kişinin daha testinin pozitif çıkmasıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 328 bin 836'ya çıktı.Ülke genelinde 209 bin 867 aktif vakanın bulunduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi altındaki 856 kişiden 20’sinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi.Yaklaşık 5 milyon 100 bin nüfuslu Yeni Zelanda’da, aşıya müsait olanların yüzde 94’ü Kovid-19 aşısının çift dozunu, 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 72’si de üçüncü dozunu yaptırmış durumda.
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yeni zelanda, omicron, kovid-19, vaka sayısı, ölüm

Yeni Zelanda’da Kovid-19’dan bir günde ilk kez 7 kişi yaşamını yitirdi

05:44 11.03.2022
© AFP 2022 / MARTY MELVILLEYeni Zelanda'da salgın
Yeni Zelanda'da salgın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022 / MARTY MELVILLE
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Kovid-19’un Omicron varyantının etkisiyle yeni vaka sayılarında artış görülen Yeni Zelanda’da salgının başladığı günden bu yana ilk kez bir günde 7 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yaşları 50 ila 90 aralığında değişen üçü kadın 7 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Bir günde 7 kişinin virüsten ölmesiyle ülkede salgının görülmeye başladığı günden bu yana günlük en fazla can kaybı kayıtlara geçerken, daha önceki günlük en fazla can kaybı 5 Mart 2022’de 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaşanmıştı.
Bugünkü can kayıplarıyla birlikte ülke genelinde Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 86’ya yükseldi.
Kovid-19’un Omicron varyantının etkisiyle yeni vaka sayılarındaki artışın sürdüğü Yeni Zelanda’da, 21 bin 12 kişinin daha testinin pozitif çıkmasıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 328 bin 836'ya çıktı.
Ülke genelinde 209 bin 867 aktif vakanın bulunduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi altındaki 856 kişiden 20’sinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi.
Yaklaşık 5 milyon 100 bin nüfuslu Yeni Zelanda’da, aşıya müsait olanların yüzde 94’ü Kovid-19 aşısının çift dozunu, 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 72’si de üçüncü dozunu yaptırmış durumda.
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