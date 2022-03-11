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Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 40.47 oldu
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 40.47 oldu
Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Mart dönemi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 40.47 oldu. Enflasyon... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T10:31+0300
2022-03-11T10:31+0300
ekonomi
merkez bankası
enflasyon
türk lirası
zam
gıda fiyatları
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34.06 iken, bu anket döneminde 40.47 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24.83 iken, bu anket döneminde yüzde 26.43'e yükseldi.2022 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,87 olasılıkla yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 14,87 olasılıkla ise yüzde 33,00 – 35,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,91’inin beklentilerinin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 15,91‘inin beklentilerinin ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında olduğu gözlendi.24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,42 ve yüzde 17,03 olarak açıklandı. Katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 34,24 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 17,01 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.Dolarda yıl sonu beklentisi 16.68 TLKatılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL iken, bu anket döneminde 16,68 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,62 TL ve 17,42 TL olarak gerçekleşti.Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendiriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220304/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-enflasyonla-mucadele-en-onemli-politika-onceliklerimizden-1054424929.html
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merkez bankası, enflasyon, türk lirası, zam, gıda fiyatları

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 40.47 oldu

10:31 11.03.2022
© AAmarket, alışveriş arabası
market, alışveriş arabası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© AA
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Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Mart dönemi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 40.47 oldu. Enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34.06 idi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34.06 iken, bu anket döneminde 40.47 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24.83 iken, bu anket döneminde yüzde 26.43'e yükseldi.
2022 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,87 olasılıkla yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 14,87 olasılıkla ise yüzde 33,00 – 35,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,91’inin beklentilerinin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 15,91‘inin beklentilerinin ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında olduğu gözlendi.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,42 ve yüzde 17,03 olarak açıklandı. Katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 34,24 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 17,01 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Dolarda yıl sonu beklentisi 16.68 TL

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL iken, bu anket döneminde 16,68 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,62 TL ve 17,42 TL olarak gerçekleşti.
Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.
Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendiriliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonla mücadele en önemli politika önceliklerimizden
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