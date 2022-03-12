https://tr.sputniknews.com/20220312/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ukrayna-krizine-askeri-olarak-mudahale-etmeyecegiz-1054668225.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna krizine askeri olarak müdahale etmeyeceğiz

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna krizine askeri olarak müdahale etmeyeceğiz

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatını değerlendiren AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Biz savaşın yayılmasını istemiyoruz ama onları desteklemek... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T20:56+0300

2022-03-12T20:56+0300

2022-03-12T20:57+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

josep borrell

türkiye

rusya

ukrayna

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Antalya Diplomasi Forumu'nda CNN TÜRK'ün sorularını yanıtladı.'Türkiye çok kilit bir rol oynuyor'Ukrayna krizinde Türkiye'nin rolüne dikkat çeken Borrell, "Türkiye çok kilit bir rol oynuyor. Benim beklentim Türkiye'nin bu rolü oynamayı sürdürmesi yönünde. İlk adım burada bakanları bir araya getirmekti. Biliyorum bir sonuç çıkmadı. İlk görüşmede sonu çıkmasını beklemiyorduk zaten. Bu ilk adım oldu. Türkiye bölgesel bir güç ve ondan da daha fazlası. Hem Rusya'da hem Ukrayna'da nüfuz sahibi. Hem AB'ye aday ülke. AB ile çok güçlü bağları var. Şu anda ateşkes sağlanmalı. İnsanlar açlıktan, soğuktan, bombalardan ölüyorlar. Bu ateşkes geciktiğinde daha fazla insan ölüyor. Yüzbinlerce mülteci oluyor. Bu ateşkes bir an önce sağlanmalı" dedi.Borrell, krize askeri anlamda dahil olmayacakları mesajını vererek, "Askeri olarak müdahale etmeyeceğiz tabii ki. Biz savaşın yayılmasını istemiyoruz ama onları desteklemek mecburiyetindeyiz. Askeri olarak müdahale etmeyeceğiz tabii ki. Biz savaşın yayılmasını istemiyoruz ama onları desteklemek mecburiyetindeyiz. Ekonomilerine hasar vermeliyiz ki savaşa devam edemesinler" ifadelerini kullandı.'Rusya'yı uluslararası kamuoyundan izole etmeliyiz'AB Yüksek Temsilcisi, şunları söyledi:"Ukrayna üyelik talebinde bulundu ve derhal pozitif bir karşılık verdik. Evet, Ukrayna Avrupa ailesine ait dedik. Bu coğrafi olarak tarihi olarak bariz bir gerçek. Birtakım prosedürler söz konusu. Biz de bu süreci başlattık. Herkes zor bir denge sağlamaya çalışıyor. Bir yandan Ukrayna'yı desteklemeye çalışıyoruz, bir yandan da daha büyük bir savaşı engellemeye çalışıyoruz. Kimse Putin'e bahane vermemeli. Çünkü askeri faaliyetlerini genişletebilir. Bir NATO ülkesine karşı olabilir ya da bir başkasına karşı olabilir. Ciddi endişeler var. Putin saldırmaya devam edecek ve burada saldırıları sınırlandırmamız lazım. Rusya'yı uluslararası kamuoyundan izole etmeliyiz, Ukrayna'yı desteklemeliyiz."

https://tr.sputniknews.com/20220312/canliputinden-macron-scholze-asiri-milliyetcilerin-suclarinin-sonlanmasi-icin-kieve-nufuz-edin-1054664293.html

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avrupa birliği, josep borrell, türkiye, rusya, ukrayna