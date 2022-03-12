https://tr.sputniknews.com/20220312/abd-ile-guney-kore-kuzey-kore-yeni-kitalararasi-balistik-fuze-deneyip-nukleer-sahasini-onariyor-1054655418.html

ABD ile Güney Kore: 'Kuzey Kore yeni kıtalararası balistik füze deneyip nükleer sahasını onarıyor'

ABD ile Güney Kore: 'Kuzey Kore yeni kıtalararası balistik füze deneyip nükleer sahasını onarıyor'

Pasifik'te Kuzey Kore gerilimi yeniden tırmanışa geçti. ABD Hazine Bakanlığı'nın yeni yaptırım açıklaması öncesi Pentagon ile Güney Kore ordusu Kuzey Kore'nin... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T00:02+0300

2022-03-12T00:02+0300

2022-03-12T00:02+0300

dünya

kuzey kore

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Rusya-Ukrayna, Çin-Tayvan'la birlikte üçüncü yüksek gerilim noktası Kore Yarımadası'nda 2022'nin başından beri 9 füze denemesi yapmasıyla dikkat çeken Kuzey Kore ile ilgili yeni bir silahlanma iddiası ortaya atıldı. ABD'li ve Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin denemeler sırasında bugüne değinki en büyük kıtalararası balistik füze (ICBM) sistemini kullandığını ileri sürdü. İddiaya göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un önceki ABD Başkanı Donald Trump'la zirve yapma sürecinde imha ettiği nükleer silah deneme tesisinin bazı tünellerini de onardı. Bu haberler, Kuzey Kore'nin 2017'den beri ilk kez uzun menzilli ICBM veya nükleer silah deneme tehditlerini tez zamanda hayata geçireceği yorumlarını beraberinde getirdi. Yeni iddialar Güney Kore'de Kuzey Kore'ye karşı yakınlaşma yerine sertlik politikası savunan muhafazakar Yoon Suk-yeol'un devlet başkanı seçildiği dönemde geldi. Yoon, Kuzey Kore'ye önleyici saldırı düzenlenebileceğinden, ABD'den yeni THAAD füze savunma sistemi satın almak gerektiğinden söz ediyor. ABD istihbaratına göre Kuzey Kore 27 Şubat ve 5 Mart'taki denemelerinde yeni bir devasa ICBM sistemi kullandı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, "ICBM menzilini göstermeyen be denemelerin amacı, muhtemelen, gelecekte tam menzilli deneme yapmadan önce, uzaya fırlatma denemesi kılıfı altında bu yeni sistemi değerlendirmekti" açıklamasını yaptı. Kuzey Kore, 27 Şubat ve 5 Mart'ta casus uydu sistemlerine ilişkin iki deneme yaptığını duyurmuştu. Kim de Kuzey Kore Ulusal Havacılık Geliştirme Dairesi'nde incelemeler yapıp çok sayıda askeri keşif uydusunun kutupsal yörüngeye gönderileceğini açıklamıştı. Askeri keşif uydularının geliştirilme ve kullanılma amacını 'Kuzey Kore ordusuna, ABD emperyalizminin ve onun Güney Kore, Japonya ve Pasifik'teki tebaalarının tahrikçi birliklerinin askeri hareketlilikleriyle ilgili gerçek zamanlı bilgi sağlamak' diye izah eden Kim, 'uydu sistemlerinin yalnızca bilgi toplama amaçlı olmadığını, ülkesinin ulusal çıkarlarını korumak için yasal kendini savunma hakkını kullandıklarını' dile getirdi.Pentagon'un yanısıra Güney Kore ordusu da Kuzey Kore'nin 2018'de patlayıcılarla imha edip kapattığı nüklee deneme tesisi Punngye-ri'de bazı tünelleri onarma faaliyetleri yürüttüğünü saptadığını duyurdu. Analistler 4 yıl önceki yıkımın çapı bilinmediğinden tesisin ne zaman yeniden kullanılabilir hale gelebileceğini kestirmenin zor olduğunu söyledi. Faaliyetlerin son dönemde bölgede meydana gelen depremlerle ilgili olup olmadığı da meçhul. İddialar, ABD Hazine Bakanlığı'nın silah programları gerekçesiyle Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar açıklamasının öncesinde geldi. Bu arada Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile Güney Kore'de mayısta devlet başkanı koltuğuna oturacak Yoon, 'Kuzey Kore'nin evrilen asleri tehdidine karşı ABD ile üçlü bağları güçlendirme konusunda anlaştıklarını' duyurdu.Kuzey Kore devlet medyasına göreyse Kim, bugün Sohae Uydu Fırlatma Sahasını teftiş edip 'çok amaçlı uydular taşıyan çeşitli uyduların fırlatılmasına imkan verecek şekilde modernleşme' emretmekle meşguldü.

kuzey kore

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kuzey kore