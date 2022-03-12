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ABD’den Rusya’ya Kuzey Kore yaptırımı
ABD’den Rusya’ya Kuzey Kore yaptırımı
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’dan iki kişi ve 3 şirkete, Kuzey Kore’nin füze programına yardımlarından dolayı yaptırım getirildiğini duyurdu. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T01:51+0300
2022-03-12T01:51+0300
dünya
kuzey kore
rusya
abd
nükleer
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ABD Hazine Bakan Yardımcısı Brian Nelson, “Kuzey Kore, balistik füzeleri fırlatmaya devam ederek uluslararası hukuku açık biçimde ihlal ediyor ve küresel güvenliği tehdit altında bırakıyor. Bugünkü eylemler, Kuzey Kore’ye yasadışı balistik füze sistemleri için bileşenler elde etmekte yardımcı olan ve Rusya’da üslenen kişi ve şirketlere darbe vurarak bu tehdide yanıt oluşturuyor” diye açıkladı.Yaptırım, Aleksandr Gayevoy ve Aleksandr Çasovkinov ile bunlarla bağlantılı Apollon, RK Briz ve Zil-M şirketlere getirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220312/abd-ile-guney-kore-kuzey-kore-yeni-kitalararasi-balistik-fuze-deneyip-nukleer-sahasini-onariyor-1054655418.html
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kuzey kore, rusya, abd, nükleer

ABD’den Rusya’ya Kuzey Kore yaptırımı

01:51 12.03.2022
© POOL / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© POOL
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ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’dan iki kişi ve 3 şirkete, Kuzey Kore’nin füze programına yardımlarından dolayı yaptırım getirildiğini duyurdu.
ABD Hazine Bakan Yardımcısı Brian Nelson, “Kuzey Kore, balistik füzeleri fırlatmaya devam ederek uluslararası hukuku açık biçimde ihlal ediyor ve küresel güvenliği tehdit altında bırakıyor. Bugünkü eylemler, Kuzey Kore’ye yasadışı balistik füze sistemleri için bileşenler elde etmekte yardımcı olan ve Rusya’da üslenen kişi ve şirketlere darbe vurarak bu tehdide yanıt oluşturuyor” diye açıkladı.
Yaptırım, Aleksandr Gayevoy ve Aleksandr Çasovkinov ile bunlarla bağlantılı Apollon, RK Briz ve Zil-M şirketlere getirildi.
Kuzey Kore'nin 4 Temmuz 2017'deki uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesiyle ilgili Tokyo'daki monitörlerden akan ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u gösteren görüntüler önünden yürüyen Japonlar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
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ABD ile Güney Kore: 'Kuzey Kore yeni kıtalararası balistik füze deneyip nükleer sahasını onarıyor'
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