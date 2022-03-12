https://tr.sputniknews.com/20220312/abdden-rusyaya-kuzey-kore-yaptirimi-1054656832.html

ABD’den Rusya’ya Kuzey Kore yaptırımı

ABD’den Rusya’ya Kuzey Kore yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’dan iki kişi ve 3 şirkete, Kuzey Kore’nin füze programına yardımlarından dolayı yaptırım getirildiğini duyurdu. 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T01:51+0300

2022-03-12T01:51+0300

2022-03-12T01:51+0300

dünya

kuzey kore

rusya

abd

nükleer

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ABD Hazine Bakan Yardımcısı Brian Nelson, “Kuzey Kore, balistik füzeleri fırlatmaya devam ederek uluslararası hukuku açık biçimde ihlal ediyor ve küresel güvenliği tehdit altında bırakıyor. Bugünkü eylemler, Kuzey Kore’ye yasadışı balistik füze sistemleri için bileşenler elde etmekte yardımcı olan ve Rusya’da üslenen kişi ve şirketlere darbe vurarak bu tehdide yanıt oluşturuyor” diye açıkladı.Yaptırım, Aleksandr Gayevoy ve Aleksandr Çasovkinov ile bunlarla bağlantılı Apollon, RK Briz ve Zil-M şirketlere getirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220312/abd-ile-guney-kore-kuzey-kore-yeni-kitalararasi-balistik-fuze-deneyip-nukleer-sahasini-onariyor-1054655418.html

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