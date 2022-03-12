https://tr.sputniknews.com/20220312/adanali-kebapci-karda-ac-kalan-sokak-kopeklerini-beslemek-icin-haftada-500-km-yol-kat-ediyor--1054660950.html

Adanalı kebapçı, karda aç kalan sokak köpeklerini beslemek için haftada 500 km yol kat ediyor

Adanalı kebapçı, karda aç kalan sokak köpeklerini beslemek için haftada 500 km yol kat ediyor

Adanalı bir kebapçı, soğuk kış günlerinde karda aç kalan sokak köpeklerini beslemek için haftada 500 kilometre yol kat ediyor. Dükkanından artan ekmeklerin... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T12:06+0300

2022-03-12T12:06+0300

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türkiye

adana

kebap

sokak hayvanları

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Adana'da uzun yıllardır kebapçılık yapan Uğur Aydın, haftanın 2 günü Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi’nde bulunan sahipsiz köpekleri dükkanındaki müşterilerden artan ekmeklerle ve kaynattığı etli kemiklerle besliyor. Her kış döneminde karla kaplı yollardan giden Aydın’ın beslediği sokak hayvanları da gördüğünde arkasından ayrılmıyor. Kış mevsiminde kar yağan Toros Dağları’nda bulunan soğuktan üşüyen ve titreyen köpekleri de gidip besleyen Aydın, bütün köpeklere ayrı ayrı ilgi gösteriyor. Haftada 500 kilometre yol kat edip hayvanları besleyen Aydın’a vatandaşlar da sahipsiz hayvanlara verilmesi üzere et ve ekmek getiriyor. Uğur Aydın, “Restoranımızda artan yemeklerimizi, etlerimizi bugün buraya getirdik ve sokaktaki dostlarımıza dağıttık. Soğuk kış günlerinde yollar kapanıyor ve insanlar buraya gelemiyor. Buradaki dostlarımızda aç kalıyor. Bizlerde onlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Haftada 1-2 defa geliyoruz. Hem onları besliyoruz onların içi ısınıyor hem de bizim içimiz ısınıyor” diye konuştu.

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adana, kebap, sokak hayvanları