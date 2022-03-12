https://tr.sputniknews.com/20220312/altun-oxfordun-arastirmasina-gore-turkiye-yuzde-49-ile-en-cok-dezenformasyona-maruz-kalan-ulke-1054670810.html

Altun: Oxford'un araştırmasına göre, Türkiye yüzde 49 ile en çok dezenformasyona maruz kalan ülke

Altun: Oxford'un araştırmasına göre, Türkiye yüzde 49 ile en çok dezenformasyona maruz kalan ülke

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Oxford Üniversitesi'nin 2018 yılında 37 ülkeyi baz alarak yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye'nin yüzde 49... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T23:03+0300

2022-03-12T23:03+0300

2022-03-12T23:02+0300

türkiye

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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

dezenformasyon

oxford üniversitesi

araştırma

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelesine ilişkin paylaşımda bulundu.Oxford Üniversitesi tarafından 2018 yılında 37 ülkede yapılan araştırmaya göre, dezenformasyon ve yanıltıcı haber konularında Türkiye'nin yüzde 49 ile en çok dezenformasyona maruz kalan ülke olduğunu ifade eden Altun, "Yeni dönemde uluslararası savaş argümanlarının başında artık ne yazık ki dezenformasyon geliyor. Dezenformasyonun dijital mecralarda bu kadar çok yaygınlaşması toplumları tehdit ediyor. Bu tehdide karşılık hakikat ile mücadele etmek mühim bir mesele" değerlendirmesinde bulundu.Altun, yalanın karşısında daha yüksek sesle hakikati dile getirmenin önemine vurgu yaparak dezenformasyona karşı gösterilen her çabanın çok kıymetli olduğunun altını çizdi.'Hakikat Sonrası Çağda Dezenformasyonla Mücadele' paneli düzenlenecekCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun paylaşımında şunları kaydetti:

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