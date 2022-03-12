https://tr.sputniknews.com/20220312/altun-oxfordun-arastirmasina-gore-turkiye-yuzde-49-ile-en-cok-dezenformasyona-maruz-kalan-ulke-1054670810.html
Altun: Oxford'un araştırmasına göre, Türkiye yüzde 49 ile en çok dezenformasyona maruz kalan ülke
Altun: Oxford'un araştırmasına göre, Türkiye yüzde 49 ile en çok dezenformasyona maruz kalan ülke
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Oxford Üniversitesi'nin 2018 yılında 37 ülkeyi baz alarak yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye'nin yüzde 49... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T23:03+0300
2022-03-12T23:03+0300
2022-03-12T23:02+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
dezenformasyon
oxford üniversitesi
araştırma
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelesine ilişkin paylaşımda bulundu.Oxford Üniversitesi tarafından 2018 yılında 37 ülkede yapılan araştırmaya göre, dezenformasyon ve yanıltıcı haber konularında Türkiye'nin yüzde 49 ile en çok dezenformasyona maruz kalan ülke olduğunu ifade eden Altun, "Yeni dönemde uluslararası savaş argümanlarının başında artık ne yazık ki dezenformasyon geliyor. Dezenformasyonun dijital mecralarda bu kadar çok yaygınlaşması toplumları tehdit ediyor. Bu tehdide karşılık hakikat ile mücadele etmek mühim bir mesele" değerlendirmesinde bulundu.Altun, yalanın karşısında daha yüksek sesle hakikati dile getirmenin önemine vurgu yaparak dezenformasyona karşı gösterilen her çabanın çok kıymetli olduğunun altını çizdi.'Hakikat Sonrası Çağda Dezenformasyonla Mücadele' paneli düzenlenecekCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun paylaşımında şunları kaydetti:
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cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyon, oxford üniversitesi, araştırma
Altun: Oxford'un araştırmasına göre, Türkiye yüzde 49 ile en çok dezenformasyona maruz kalan ülke
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Oxford Üniversitesi'nin 2018 yılında 37 ülkeyi baz alarak yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye'nin yüzde 49 ile en çok dezenformasyona maruz kalan ülke olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Oxford Üniversitesi tarafından 2018 yılında 37 ülkede yapılan araştırmaya göre, dezenformasyon ve yanıltıcı haber konularında Türkiye'nin yüzde 49 ile en çok dezenformasyona maruz kalan ülke olduğunu ifade eden Altun, "Yeni dönemde uluslararası savaş argümanlarının başında artık ne yazık ki dezenformasyon geliyor. Dezenformasyonun dijital mecralarda bu kadar çok yaygınlaşması toplumları tehdit ediyor. Bu tehdide karşılık hakikat ile mücadele etmek mühim bir mesele" değerlendirmesinde bulundu.
Altun, yalanın karşısında daha yüksek sesle hakikati dile getirmenin önemine vurgu yaparak dezenformasyona karşı gösterilen her çabanın çok kıymetli olduğunun altını çizdi.
'Hakikat Sonrası Çağda Dezenformasyonla Mücadele' paneli düzenlenecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun paylaşımında şunları kaydetti:
"Bugün #ADF2022 kapsamında, bu çabalardan biri olan 'Hakikat Sonrası Çağda Dezenformasyonla Mücadele' paneli düzenlenecek. Siber alemde dezenformasyon neden toplumlar için bir tehdittir? Yapay zeka demokrasiler için tehdit oluşturuyor mu? Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede hangi yöntemler kullanılmalı? Benzer pek çok soruya yanıt arayacak panelin hakikat mücadelesine katkı sunmasını umuyorum."