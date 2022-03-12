https://tr.sputniknews.com/20220312/azerbaycan-cumhurbaskani-yardimcisi-haciyev-olasi-bir-rusya-ukrayna-gorusmesini-agirlamaya-haziriz-1054664796.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: Olası bir Rusya-Ukrayna görüşmesini ağırlamaya hazırız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: Olası bir Rusya-Ukrayna görüşmesini ağırlamaya hazırız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Dışişlerinden Sorumlu Yardımcısı Hikmet Haciyev, Ermenistan’la dışişleri bakanları görüşmelerine hazır olduklarını... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T17:27+0300

2022-03-12T17:27+0300

2022-03-12T18:51+0300

hikmet hacıyev

ilham aliyev

azerbaycan

ukrayna krizi

antalya diplomasi forumu

görüş

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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle bugün de devam ediyor.Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Rus kültürüne ve sanat insanlarına yönelik yaptırımlarını eleştirdi. Haciyev, kültür ve sanatın siyasetle ilgili konulardan ayrı tutulması gerektiğini vurguladı. Haciyev, ayrıca, "Biz, kültürün yanı sıra dilin siyasetin dışında olması gerektiğini düşünüyoruz. Kültür ve genel insani konular ile normlar, hiçbir halükarda siyasetle ilişkilendirilmemeli. Bu süreç, siyasi çizgi dışında nitelendirilmelidir" ifadelerini kullandı.'Azerbaycan, Ermenistan’la görüşmeye hazır’Öte yandan Antalya Diplomasi Forumu’nda gazetecilere açıklamada bulunan Haciyev, “Azerbaycan, Ermenistan’la görüşmeye hazır” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:“Ama bu görüşmelerin etkili bir sonucu ve hedefleri olmalıdır. Azerbaycan’la Ermenistan arasında müzakere edilmesi gereken meseleler var. Azerbaycan’ın bölgede bir takım tekliflerde bulundu. Bunlardan biri Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış sözleşmesi imzalanmasıdır. Ancak Ermenistan bunu henüz cevap vermedi. Zengezur koridorunun açılması konusunda da Ermenistan’ın net bir cevap yok. Ama Bakü artık İran üzerinden başka bir koridor açmaya başladı. Dün İran’la bir anlaşma imzalandı. Aras Nehri üzerinden köprü yoluyla Nahçivan’a ulaşacağız. Orada Türkiye ve Azerbaycan’ı İran üzerinden birleştirecek demiryolunun da dahil olduğu yeni bir koridor hayata geçecek. Ermenistan’ın bu konularda net bir pozisyon sergilemesi gerekiyor. Çünkü bu süreçlerden dışarıda kalabilir. Azerbaycan böyle görüşmeye hazır ama Ermenistan tarafından da hoş niyet gösterildiği takdirde bu görüşme gerçekleştirilebilir.”Altılı Platform toplantısı Türkiye’de olabilirTürkiye, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Gürcistan arasında oluşturulan 3+3 formatındaki Altılı Platforma da değinen Haciyev, “Azerbaycan Altılı Platformu destekliyor. Esas mesela bölgesel sorumluluktur. Bu platformda bölgesel işbirliği için büyük fırsatlar var. Azerbaycan diplomatik kanallar üzerinden bir sonraki görüşmenin nerede yapılacağını konuşuyor. Böyle bir görüşmenin Türkiye’de olması kararlaştırıldı ama bunu diplomatik kanallar tarafından teyit edilmesi gerekiyor” dedi.Azerbaycan, Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği yapabilirUkrayna’daki krizi ilişkin de görüşlerini paylaşan Haciyev, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapabileceklerini de söyledi:“Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna’da savaşın durdurulması için çaba gösteriyor. Antalya Diplomasi Forumu’nda da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının görüşmesi çok önemli oldu. Bu barış için ciddi bir katkı oldu. Azerbaycan bunu takdir ediyor. Azerbaycan’a da Ukrayna tarafından böyle bir teklif olmuştu. Böyle bir teklif olursa ev sahipliği yapmaya hazırız. Azerbaycan bundan önce ABD ve Rusya arasında görüşmelere ev sahipliği yapmıştı. Azerbaycan ne NATO ne de (Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü) KGAÖ üyesi değil. Bu yüzden iki taraf için rahatlıkla ev sahipliği yapabilir.”

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hikmet hacıyev, ilham aliyev, azerbaycan, ukrayna krizi, antalya diplomasi forumu