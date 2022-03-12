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Bakan Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan çıktı
Bakan Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının iki yıl önce bugün tespit edildiğini anımsatarak, "Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
koca
fahrettin koca
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının iki yıl önce bugün tespit edildiğini anımsattı. Gelinen noktada salgının, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktığını belirten Koca, riskle orantılı tedbirlerle hayata devam edildiğini kaydetti.Koca, Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara şifa diledi.
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koca, fahrettin koca, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19

Bakan Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan çıktı

05:01 12.03.2022
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının iki yıl önce bugün tespit edildiğini anımsatarak, "Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının iki yıl önce bugün tespit edildiğini anımsattı.
Gelinen noktada salgının, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktığını belirten Koca, riskle orantılı tedbirlerle hayata devam edildiğini kaydetti.
Koca, Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara şifa diledi.
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