https://tr.sputniknews.com/20220312/bakan-koca-kovid-19-toplumsal-hayati-tehdit-eden-bir-olay-olmaktan-cikti-1054658945.html
Bakan Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan çıktı
Bakan Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının iki yıl önce bugün tespit edildiğini anımsatarak, "Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T05:01+0300
2022-03-12T05:01+0300
2022-03-12T05:00+0300
koronavirüs
koca
fahrettin koca
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_efef100be660217fe2bb3d16013f1531.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının iki yıl önce bugün tespit edildiğini anımsattı. Gelinen noktada salgının, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktığını belirten Koca, riskle orantılı tedbirlerle hayata devam edildiğini kaydetti.Koca, Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara şifa diledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_82:0:1359:958_1920x0_80_0_0_716ba71608724bbaa4438d428182bd00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
koca, fahrettin koca, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19
Bakan Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan çıktı
Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının iki yıl önce bugün tespit edildiğini anımsatarak, "Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının iki yıl önce bugün tespit edildiğini anımsattı.
Gelinen noktada salgının, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktığını belirten Koca, riskle orantılı tedbirlerle hayata devam edildiğini kaydetti.
Koca, Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara şifa diledi.