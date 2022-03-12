https://tr.sputniknews.com/20220312/bakan-koca-kovid-19-toplumsal-hayati-tehdit-eden-bir-olay-olmaktan-cikti-1054658945.html

Bakan Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan çıktı

Bakan Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının iki yıl önce bugün tespit edildiğini anımsatarak, "Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T05:01+0300

2022-03-12T05:01+0300

2022-03-12T05:00+0300

koronavirüs

koca

fahrettin koca

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının iki yıl önce bugün tespit edildiğini anımsattı. Gelinen noktada salgının, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktığını belirten Koca, riskle orantılı tedbirlerle hayata devam edildiğini kaydetti.Koca, Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara şifa diledi.

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