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https://tr.sputniknews.com/20220312/bakan-mus-gurbulakta-1-ton-18-kg-metamfetamin-ele-gecirilmesine-iliskin-degerlendirmede-bulundu-1054666859.html
Bakan Muş, Gürbulak'ta '1 ton 18 kg' metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu
Bakan Muş, Gürbulak'ta '1 ton 18 kg' metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T19:14+0300
2022-03-12T19:14+0300
türkiye
mehmet muş
uyuşturucu
narkotik
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Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bakan Muş, Twitter hesabından, söz konusu operasyona ilişkin paylaşım yaptı.Gümrük Muhafaza ekiplerinin, Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdiğini bildiren Muş, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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mehmet muş, uyuşturucu, narkotik

Bakan Muş, Gürbulak'ta '1 ton 18 kg' metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu

19:14 12.03.2022
© AABakan Muş, Gürbulak'ta '1 ton 18 kg' metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu
Bakan Muş, Gürbulak'ta '1 ton 18 kg' metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© AA
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bakan Muş, Twitter hesabından, söz konusu operasyona ilişkin paylaşım yaptı.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin, Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdiğini bildiren Muş, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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