https://tr.sputniknews.com/20220312/bakan-mus-gurbulakta-1-ton-18-kg-metamfetamin-ele-gecirilmesine-iliskin-degerlendirmede-bulundu-1054666859.html

Bakan Muş, Gürbulak'ta '1 ton 18 kg' metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu

Bakan Muş, Gürbulak'ta '1 ton 18 kg' metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T19:14+0300

2022-03-12T19:14+0300

2022-03-12T19:14+0300

türkiye

mehmet muş

uyuşturucu

narkotik

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Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bakan Muş, Twitter hesabından, söz konusu operasyona ilişkin paylaşım yaptı.Gümrük Muhafaza ekiplerinin, Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdiğini bildiren Muş, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

türkiye

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mehmet muş, uyuşturucu, narkotik