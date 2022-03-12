https://tr.sputniknews.com/20220312/burak-elmas-bu-beraberligi-cok-buyutmeye-gerek-yok-1054656517.html

Burak Elmas: Bu beraberliği çok büyütmeye gerek yok

Burak Elmas: Bu beraberliği çok büyütmeye gerek yok

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Barcelona maçıyla ilgili, "Bu beraberliği çok büyütmeye gerek. Bu beraberlik biz İstanbul'da tur atlarsak değerli. Onun... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T01:28+0300

2022-03-12T01:28+0300

2022-03-12T01:28+0300

spor

burak elmas

barcelona

galatasaray

merkez hakem kurulu (mhk)

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda dün Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye'ye dönemedi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barselona Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.Dün akşam oynanan Barcelona karşılaşmasını değerlendiren Burak Elmas, "Zorlu bir maçtı. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ederim. Çok güzel, disiplinli bir mücadele ortaya koydular. Rakibimiz çok kuvvetli bir takım. Bu beraberliği çok büyütmeye gerek. Bu beraberlik biz İstanbul'da tur atlarsak değerli. Onun için bu disiplinle devam edip, iyi bir sonuçla çeyrek finale çıkmayı hak etmemiz lazım. İstanbul'a maçı taşıyıp, taraftarımızın önünde mücadeleyi verebilecek olmak çok önemli bir sonuç. Taraftarlarımız da takımını yalnız bırakmayacaktır. Çok büyük bir destekle, aynı disiplinle oynayarak güzel bir Avrupa başarısı elde edeceğiz. Avrupa, Galatasaray'ımızın çok önem verdiği, kuruluş amacımız Avrupa'da mücadele etmek. Dün bunu bir kez daha gösterdik. Aldığımız puanların Galatasaray kadar içinden geçtiğimiz dönemde ülke puanına önemli faydaları var. Geçmişte de böyle oldu. Türk takımları geçmişte Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı elde ettilerse bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Galatasaray'ın Avrupa'da üst üste yakaladığı başarılar ve orada topladığı başarılardır" ifadelerini kullandı.'Bu maçın ertelenmesi değil, ülkemizin puan alma meselesidir'Geçmişte kar yağışının hemen ardından oynanan maçlar nedeniyle stat zemininde büyük sıkıntılar yaşandığını dile getiren Elmas, "Bizim olumsuz hava şartlarında birkaç faktör var. İlki uçağımızın İstanbul'a inip, inemeyeceği konusu. İkincisi de kar yağışı olduğu zaman geçmişte de bunu yaşadık. Hem antrenman sahalarımızın hem de stadımızda ciddi saha problemleriyle karşı karşıya kalma durumumuz var. Geçmişte kar yağışının ardından hemen maç oynanmasından dolayı sahamızın çimini kaybettik. Şimdi burada üst üste hem Beşiktaş maçı pazartesi günü oynanacak. Ondan sonra Barcelona gelecek, onların antrenmanları var. Ertesi günü de maçı oynayacağız. Orada Galatasaray'ın düzgün bir sahada mücadele etmesi bizim için çok önemli. Sahamızı korumak çok önemli. Bu teklif bizden gelmedi. Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği'ne bir soru sordu. Kulüpler Birliği başkanımız da bunu kulüplere sordu. Galatasaray olarak bu maç oynanmadan birkaç gün önce görüşümüzü net bir şekilde belirtmiştik. Hem sahaların bozulmaması hem de bozuk sahalarda sakatlık riskine karşı ve sahadaki güzel oyun sebebiyle bunun ertelenmesine sıcak bakacağımızı söylemiştik. Bu bir maçın ertelenmesi değil, ülkemizin puan alması meselesidir. Bizim önemli gördüğümüz konu bu. Bu konu üzerinde çok fazla spekülasyon yapmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Biz gereki talebimizi yaptık. Biz takımımızı İzmir'e götürüyoruz. İzmir'de 2 gün rahat şartlarda antrenman yapıp, sonra hava şartlarına göre İstanbul'a geri dönecekler. İstanbul'da hava şartları belli olmuyor. Takımımızın ani bir hava değişikliği sebebiyle antrenman yapamama riskini almamak için İzmir'e gidiyoruz. İzmir'den otobüsle gelme ihtimalleri olabilir. Ona hava durumuna göre ilerleyen günlerde karar vereceğiz" diye konuştu.'Beşiktaş ile bir görüşmemiz olmadı'Erteleme konusunda Beşiktaş ile bir görüşme yapmadıklarını söyleyen Burak Elmas, "Beşiktaş Kulübü ile bir görüşmemiz olmadı. Biz federasyonla görüşüyoruz. Zaten bu teklifi ilk onlar yapmıştı. Biz sıcak baktığımızı söylemiştik. Beşiktaş Kulübü'nün bu konuda ne düşündüğünü bilmiyorum açıkçası. Ama böyle bir konu masaya gelirse herhalde daha iyi bir sahada oynamak isteyeceklerdir. Hem de iyi hava ve zeminde daha iyi mücadele etme şansını isteyeceklerdir. Dediğim gibi biz daha büyük resme bakıyoruz. Ufak kavgaların, mücadelelerin değil, Avrupa'da çok daha büyük bir resmin içinde Türk futbolunun olmasının önemini düşünüyoruz. Basit, bir maç ertelendi, ertelenmedi konusu değil bu konu. Diğer insanlar öyle görebilir ama bizim için değil. Ülke puanını ilgilendiren, ülkemizin düşen Avrupa puanını arttırma çabasıdır. Şu anda tek temsilci Galatasaray'dır. Burada da Galatasaray'ın en iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmesi ve diğer takımlarımızı da ilerde yarayabilecek puanlar almasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.Geçtiğimiz günlerde görevden alınan hakemlerle ilgili de konuşan Elmas, sözlerini şöyle noktaladı:

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burak elmas, barcelona, galatasaray, merkez hakem kurulu (mhk)