https://tr.sputniknews.com/20220312/burak-elmastan-erteleme-yaniti-golge-etmesinler-yeter-aslanlar-gibi-bekliyoruz-1054666667.html

Burak Elmas'tan erteleme yanıtı: Gölge etmesinler yeter, aslanlar gibi bekliyoruz

Burak Elmas'tan erteleme yanıtı: Gölge etmesinler yeter, aslanlar gibi bekliyoruz

Beşiktaş maçının ertelenmesi talebi üzerine yaşanan tartışmalarla ilgili açıklama yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Gölge etmesinler yeter, pazartesi... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T19:04+0300

2022-03-12T19:04+0300

2022-03-12T19:04+0300

spor

burak elmas

galatasaray

futbol

beşiktaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1d/1053269971_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_88d61b2708761f4c397039129e9c249a.jpg

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş maçının ertelenmesiyle ilgili talebe yönelik tartışma hakkında açıklamalarda bulundu. "Biz kimseden 'torpil' istemiyoruz. Bizi biraz kayırın da demiyoruz; gölge etmesinler yeter diyoruz" diyen Elmas, "Ezeli rakibimizi pazartesi günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda 'aslanlar' gibi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.'Rekabet heyecan verir, centilmenlik iyileştirir'Elmas'ın açıklamaları şöyle:"Erteleme başvurumuzun ardından bazı Beşiktaş yöneticilerinin ve taraftarlarının konuyla ilgili olumsuz görüş bildirdiğini görüyorum, takip ediyorum. Belki de kendilerine göre haklılar ama biz de haklıyız. Yıllardır, 'ezeli rekabet' söylemine sığınıp birbirimizi ayağımızdan tutup aşağı çektik. Ligimizin, futbolumuzun, kulüplerimizin geldiği yer ortada. Bir de farklı bir yol deneyelim. Evet, rekabet heyecan verir ama centilmenlik iyileştirir.Bundan 8 ay önce Sayın Beşiktaş Kulübü Başkanı, değişmemesi gereken ve Finansal Eşit Rekabeti sağlamaya yönelik ana kuralı 'Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyoruz' sözleriyle talep etti ve ülke puanı hedefi ile bu kuralların bozulmasında hiçbir mahsur görmedi.Namağlup bir şekilde Avrupa'da mücadele etmeye devam eden Galatasaray'ın torpile de kayrılmaya da ihtiyacı yok. Bu noktada bizi yanlış anlamışlar. Bizim, ülke puanını yükselterek Türkiye'ye +1 kontenjan sağlama savaşımızı anlamamaları normal.Erteleme başvurusunun asıl sebebi; çok sayıda lig maçının ertelenmesine sebep olan, İstanbul'da hayatı durduran olağanüstü hava koşulları ve yoğun kar yağışının getirdiği bu koşullarda, hiçbir zeminin 3 günde 2 maçı kaldıramayacağının gün gibi aşikar olmasıdır.Kaldı ki asıl sorun takımımızın hala İstanbul'a ulaşamama sorunudur. Perşembe gecesi Barcelona'ya karşı akılcı ve belirleyici bir mücadele sergileyen takımımızın şu an itibarıyla hâlâ İstanbul'a dönememiş olması, gün içinde de dönüşünün mümkün gözükmemesidir.Başvurumuz kabul edilmezse çıkar aslanlar gibi oynarız. Kızmayız, kin gütmeyiz. Yarın benzer bir durum geliştiğinde, Türk futbolunun Galatasaray'ın iradesine ihtiyacı olduğunda, hiçbir şey olmamış gibi ülkemizin, Türk sporunun, ebedi dostlarımızın yanında saf tutarız."

https://tr.sputniknews.com/20220311/galatasaray-besiktas-derbisinin-ertelenmesi-icin-tffye-basvurdu-1054639411.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

burak elmas, galatasaray, futbol, beşiktaş