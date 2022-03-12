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Bursa Valiliği'nden kar uyarısı: Trafiğe çıkmayın
Bursa Valiliği'nden kar uyarısı: Trafiğe çıkmayın
Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle sokağa çıkılmaması konusunda uyardı. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
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Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabı Twitter'dan, meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı beklendiğini kaydederek uyarıda bulundu.Canbolat paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Kıymetli hemşehrilerim, meteorolojik verilere göre ilimizde (özellikle ilimizin kuzeyinde) akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklenmekte olup, saat 20.00-07.00 arası trafiğe, özellikle şehirlerarası trafiğe çıkılmamasını, çıkılacaksa kar lastiği ile çıkılmasını istirham ediyorum.”
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bursa, kar, hava durumu

Bursa Valiliği'nden kar uyarısı: Trafiğe çıkmayın

17:53 12.03.2022
© İHA / ALİ KAMUR - BERKTUĞ ÖNCÜ-AW527781Bursa'da kar
Bursa'da kar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© İHA / ALİ KAMUR - BERKTUĞ ÖNCÜ-AW527781
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Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle sokağa çıkılmaması konusunda uyardı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabı Twitter'dan, meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı beklendiğini kaydederek uyarıda bulundu.

Canbolat paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Kıymetli hemşehrilerim, meteorolojik verilere göre ilimizde (özellikle ilimizin kuzeyinde) akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklenmekte olup, saat 20.00-07.00 arası trafiğe, özellikle şehirlerarası trafiğe çıkılmamasını, çıkılacaksa kar lastiği ile çıkılmasını istirham ediyorum.”
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