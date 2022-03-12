https://tr.sputniknews.com/20220312/bursa-valiliginden-kar-uyarisi-trafige-cikmayin-1054665494.html

Bursa Valiliği'nden kar uyarısı: Trafiğe çıkmayın

Bursa Valiliği'nden kar uyarısı: Trafiğe çıkmayın

Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle sokağa çıkılmaması konusunda uyardı. 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T17:53+0300

2022-03-12T17:53+0300

2022-03-12T17:53+0300

türkiye

bursa

kar

hava durumu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053127256_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_718670b5c7a3550b81293e9bd81976b8.jpg

Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabı Twitter'dan, meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı beklendiğini kaydederek uyarıda bulundu.Canbolat paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Kıymetli hemşehrilerim, meteorolojik verilere göre ilimizde (özellikle ilimizin kuzeyinde) akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklenmekte olup, saat 20.00-07.00 arası trafiğe, özellikle şehirlerarası trafiğe çıkılmamasını, çıkılacaksa kar lastiği ile çıkılmasını istirham ediyorum.”

türkiye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bursa, kar, hava durumu