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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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CANLI | Rusya: Lugansk Halk Cumhuriyeti, yeni yerleşim birimlerini kontrol altına aldı
CANLI | Rusya: Lugansk Halk Cumhuriyeti, yeni yerleşim birimlerini kontrol altına aldı
Rusya'nın Donbass'a yönelik başlattığı operasyon 17. gününde devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Molojnoye, Vozgorye... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
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Donetsk Halk Cumhuriyeti - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya: Lugansk Halk Cumhuriyeti, yeni yerleşim birimlerini kontrol altına aldı

16:56 12.03.2022 (güncellendi: 19:29 12.03.2022)
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Rusya'nın Donbass'a yönelik başlattığı operasyon 17. gününde devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Molojnoye, Vozgorye yerleşim birimlerini kontrol altına aldı, Popasnaya yerleşim biriminin güney ve merkez kısımları üzerinde hakimiyet kurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken, Batılı ülkeler de Moskova'yı hedef alan yaptırımlarını sürdürüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la yaptığı telefon görüşmesinde, muhataplarından Ukrayna'daki aşırı milliyetçi taburların suç eylemlerinin sona ermesi için Kiev'e nüfuz etmelerini istedi.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı yeni video mesajında Ukrayna ordusunun Mariupol’den tahliyeler ve kente insani yardım ulaştırılması geçici ateşkesi sağlamayı garanti ettiğini duyurdu.
Ukrayna'nın 'yabancı lejyon' kurma hamlesini takiben Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ortadoğu ülkelerinden gönüllülerin en kısa zamanda Donetsk'e gelebileceğini belirtti.
Sosyal medya platformlarının kısıtlamaları hakkında yorumda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'li dijital platformların Ukrayna'da aşırı milliyetçiliğin körüklenmesinden doğrudan sorumlu olduğunu ifade etti.
Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
Ukrayna krizi
Donbass operasyonu | Rus Dışişleri: AB, Rusya'ya yaptırım uygulayarak kendisini köşeye sıkıştırıyor
06:37
Donbass operasyonuna ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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20:09 12.03.2022
Zelenskiy'in danışmanı Podolyak: Rusya ile görüşmeler kesintisiz sürüyor, özel çalışma grupları kuruldu
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin video konferans yoluyla kesintisiz sürdüğünü, özel alt çalışma grupları kurulduğunu söyledi.
Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya heyeti ile görüşmeler video formatıyla kesintisiz sürüyor. Özel alt çalışma grupları kuruldu” ifadelerini kullandı.
19:43 12.03.2022
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri Sözcüsü Eduard Basurin’e göre, Ukrayna ordusunun gün içinde DHC’deki 8 yerleşim birimine ateş açtı, 128 top mermisi fırlatıldı.
19:42 12.03.2022
ABD Dışişleri: Kiev’in yararlı bulduğu diplomatik adımlara hazırız
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna kriziyle ilgili Kiev’in yararlı olacağı hesap ettiği diplomatik adımlar atmaya hazır olduklarını duyurdu.
Bakanlıktan bir yetkili, Sputnik'e yaptıı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Batı’nın yeterince Ukrayna krizine dahil olmadığı yönündeki sözleriyle ilgili soruya, “Ukrayna hükümetinin yararlı bulduğu diplomatik adımlar varsa atmaya hazırız. Bununla birlikte bölgede yaşananlara bakılırsa Rusya’nın niyeti ortada" yanıtını verdi.
‘NATO üyeliği konusunda Ukrayna'ya baskı yapmayacağız’
Yetkili, "NATO’nun diğer üyelerinin duruşuyla ilgili yorum yapmayacağız. Ancak biz sürekli şunu söylüyoruz ki, bağımsız ülkeler ittifak seçme ve güvenlikle ilgili kendi kararlarını alma hakkına sahip. Bu savaş sırasında daha önce söylediğimiz gibi, Ukrayna’ya veya başka bir ülkeye, NATO’ya katılıp katılmaması konusunda baskı yapmayacağız" ifadelerini kullandı.
19:29 12.03.2022
Rusya: Lugansk Halk Cumhuriyeti, yeni yerleşim birimlerini kontrol altına aldı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov’a göre, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Molojnoye, Vozgorye yerleşim birimlerini kontrol altına aldı, Popasnaya yerleşim biriminin güney ve merkez kısımları üzerinde hakimiyet kurdu.
Konaşenkov, yaptığı açıklamada, operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna’ya ait 3 bin 593 askeri altyapı unsurunun etkisiz hale getirildiğini ve 61 helikopter, 126 insansız hava aracı, bin 159 tank ve başka zırhlı araç, 118 çoklu roketatar sistemi, 436 topçu sistemi, 973 özel askeri aracın vurulduğunu belirtti.
Sözcü, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
- Gün içinde Rus Hava Kuvvetleri tarafından bir Mi-24 helikopteri, aralarında bir Bayraktar TB-2’nin bulunduğu üç İHA vuruldu.
- 79 askeri altyapı unsuru vuruldu. Bunlar arasında 4 komuta ve iletişim merkezi, 2 uçaksavar füze sistemi, 3 çok namlulu roketatar, 6 mühimmat deposu, 54 askeri teçhizat deposu vuruldu.
- Rus Silahlı Kuvvetleri, Novoandreyevka, Kirilovka yerleşim birimlerini kontrol altına aldı, Novomayorskoye-Pavlovka-Nikolskoye sınırına ulaştı, kaydedilen ilerleme 12 kilometre oldu.
Öte yandan bakanlık, Ukrayna’da Rusya ve Donbass halk cumhuriyetlerinin kontrolüne geçen bölgelerin yeni haritasını yayınladı.
19:25 12.03.2022
Fransa, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak
Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, önümüzdeki saatlerde Rusya’ya yeni yaptırımların getirileceğini duyurdu.
BFMTV televizyonun haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesinden sonra Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Vladimir Putin, savaşı durdurma isteğini sergilemedi. Bu yüzden önümüzdeki saatlerde yeni yaptırımlar kabul edeceğiz” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, üç lider arasındaki telefon görüşmesinin 'çok açık sözlü ve zorlu' geçtiği kaydedildi.
AB liderlerinin Fransa'nın Versailles Sarayı'ndaki gayriresmi zirvesinde Rusya'nın Ukrayna operasyonunun sonuçları ele alındı. Masanın sağ başında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sol başında AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
Ukrayna krizi
AB zirvesinde 'Rusya'ya enerji bağımlılığından çıkış tarihi' açıklandı
Dün, 17:25
19:21 12.03.2022
Çekya Devlet Başkanlığı: 600'den fazla Çekya vatandaşı Ukrayna'da savaşmak için başvuruda bulundu
Çekya Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, orduya bağlı olarak Ukrayna'da savaşmak isteyen 600'den fazla Çekya vatandaşının başvuru sunduğu kaydedildi.
19:13 12.03.2022
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Lavrov’la görüşmede Kırım ve Donbass’ın statüsünü konuşmadık
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılan görüşmede Kırım ve Donbass’ın statüsünün konuşulmadığını, ateşkes ve insani koridorların çalışması konusunun ele alındığını söyledi.
18:58 12.03.2022
Beyaz Saray: Biden, Ukrayna'ya 200 milyon dolar savunma yardımı yapılmasını öngören muhtırayı imzaladı
ABD Başkanı Joe Biden'in, Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık savunma yardımının sağlanmasıyla ilgili kararı imzaladığı duyuruldu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre kararın metninde, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, yabancı ülkelere yardım yasası kapsamında, Ukrayna’ya yardımı sağlaması gerektiği ifade ediliyor. 200 milyon doların ABD Savunma Bakanlığı bütçesinden sağlanacağı kaydedildi.
18:53 12.03.2022
Poklonskaya’dan Ukrayna krizinde Batı’ya ‘sağduyu’ çağrısı
Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkan Yardımcısı Natalya Poklonskaya, Batı’ya kültürsüzlük uçurumuna düşmeme ve sağduyuyu koruma çağrısında bulundu.
Poklonskaya, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Batı’daki Rus karşıtı eğilimleri değerlendirdi.
Fransa’nın başkenti Paris’te, Sergey Rahmaninov Rus Konservatuarı ile 1 Sayılı Rus Koleji’nin adlarından ‘Rus’ kelimesinin kaldırıldığı yönünde bilgi aldığını anlatan Poklonskaya, şunları kaydetti: “Kültür, sanat, eğitim, yaratıcılık, bizi birleştirmesi (ve belki de uzlaştırması) gereken değişmez temeller. Tüm yabancı meslektaşlarımızı kültürsüzlük uçurumuna düşmemeye, sağduyuyu korumaya çağırıyorum. Ukrayna’da yaşananlar korkunç. Ama hiç kimse gerçeğin tamamını, olduğu gibi hakikati göremez (onunla yaşamak rahatsız edici). Ukrayna’da zor durumun ve insani felaketin rehineleri haline gelen insanlar için şefkat ve empatiden bahsetmek hiçbir şey söylememek demek… Ruslar ve diğer halklar, (etnik kimliği ne olursa olsun) her bir normal insan bugün, her şeyin bir an önce bitmesi umuduyla yaşıyor.”
Poklonskaya, “Fakat Rahmaninov, Çaykovskiy, Şostakoviç, Rimskiy-Korsakov ve onların Rus halk ve kültürüne aidiyetinin bununla ne ilgisi var? Adlarının tarihten silinmesinin nasıl bir etkisi olacak?” ifadelerini kullandı.
18:47 12.03.2022
Rus milletvekili Slutskiy: Ukrayna ile video konferans yoluyla görüşüldü
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya ile Ukrayna arasında video konferans yoluyla Belarus’taki ‘Belovejskaya Puşa’ formatında bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.
18:33 12.03.2022
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
Ukrayna krizi
Kremlin: Ukrayna ile video görüşmelerinde Rusya’yı Medinskiy temsil etti
18:31
18:29 12.03.2022
Oscar ödüllü aktris Susan Sarandon, ünlü yönetmen Oliver Stone’un ‘Ukrayna Yanıyor’ adlı belgeselinin YouTube tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi: Bunu neden görmenizi istemediklerini merak etmiyor musunuz?
18:14 12.03.2022
Rosatom: Rus uzmanlar Ukrayna’daki nükleer santrallerde danışmanlık desteği veriyor
Rus nükleer enerji kurumu Rosatom, Rus uzmanların Zaporojya ve Çernobil nükleer santrallerinde danışmanlık desteği sağladığı açıklamasında bulundu.
Açıklamada, “Zaporojya ve Çernobil nükleer santrallerin yönetimi ve işletilmesi süreci Ukraynalı personel tarafından yürütülüyor. Birkaç uzmandan oluşan Rus grup da danışmanlık desteği veriyor” ifadeleri kullanıldı.
Rus uzmanların danışmanlık desteği ile Çernobil nükleer santralinin güç ünitesinin, Zaporojya nükleer santralinin de fiziksel koruma sisteminin onarımı yapılıyor.
Rus ve Ukraynalı uzmanlar arasında yapılan toplantılarla karşılıklı etkileşim düzenli olarak sürüyor. Santrallerin güvenli biçimde kullanımı için UAEK yönetimi ile de sıkı temas kuruluyor.
18:00 12.03.2022
Rusya: Çernobil ve Zaporijya nükleer santrallerinin güvenliği konusunda UAEK ile yakın teması sürdürüyoruz
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Moskova'nın Çernobil ve Zaporijya nükleer santrallerinin güvenliği konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile yakın temasını sürdürdüğünü söyledi.
17:50 12.03.2022
Rusya Bakanlar Kurulu, Ukrayna, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden ayrılmak durumunda kalan 95 binden fazla kişinin bölgelere dağıtılmasına ilişkin kararı onayladı
17:49 12.03.2022
Di Maio: Antalya'da Putin'in Zelenskiy ile görüşebileceğinin ortaya çıkması bakımından değerli adımlar gördüm
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın Antalya Diplomasi Forumu 2022 (ADF) marjında görüşmelerinin ve yeniden görüşmek için müsait olduklarını bildirmelerinin 'küçük ama değerli adımlar' olduğunu belirtti.
Bakan Di Maio, ADF'ye katıldıktan sonra döndüğü Roma'da ülkenin önde gelen gazeteleri La Repubblica, Corriere della Sera ve La Stampa'ya Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı, ADF'deki temaslarını ve İtalya'nın enerji kaynaklarını çeşitlendirmesine yönelik girişimlerini değerlendirdi.
Ukrayna krizinde diplomasiye dair Türkiye ziyaretinde yeni önemli adımlar gözlemlediğini belirten Di Maio, "Antalya'dan dönüyorum. Burada, Lavrov ve Kuleba'nın yeniden görüşmek için uygun olduklarını açıklaması ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ile görüşebileceğinin ortaya çıkması bakımından küçük ama değerli adımlar gördüm" ifadelerini kullandı.
İtalyan Bakan, arabuluculuk noktasına ulaşmak için bir zirve hazırlanması gerektiğini kaydetti.
17:29 12.03.2022
Alman bankası Commerzbank, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı aldı
17:12 12.03.2022
Zelenskiy: Rusya ile bir şeyler üzerinde anlaşmaya başladık
Rusya ile müzakerelerle ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus heyetle belli başlı konuların görüşüldüğünü, bir şeylerde anlaşmaya başladıklarını söyledi.
Zelenskiy, sadece Rusya’dan değil, Batılı liderlerden de güvenlik garantileri almaları gerektiğini, Rusya ile görüşmelere hazır olduğunu ifade etti.
Ayrıca Zelenskiy, İsrail Başbakan Naftali Bennett'e Kudüs’te Rusya ile görüşmelerin yapılmasını teklif ettiğini söyledi.
Zelenskiy’e göre İsrail Başbakanı Ukrayna’daki krizin çözümünde önemli bir rol oynayabilir ve İsrail, güvenliğe yönelik garantör ülkelerden biri olabilir.
Ukrayna lideri, "Ukrayna savaşmak istemiyor, bunun 'komşularıyla tüm güvenlik garantilerinin’ yer alacağı bir belge ile pekiştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.
Zelenskiy, "Ukrayna’nın hava savunma sistemlerine ihtiyacı var, kredi ile de olsa satın almaya hazırız" ifadelerini kullandı.
'Bennett'e liderler arasındaki görüşme için Kudüs'ün uygun olabileceğini söyledim'
Zelenskiy, “Bennet ile konuştum ve Rusya’da, Belarus’ta görüşmenin doğru olmadığını söyledim. Teknik toplantılardan değil, liderler arasında bir görüşmeden bahsediyorum. İsrail, Kudüs’ün bunun için bir yer olabileceğini düşünüyorum, ona da bunu söyledim” dedi.
Öte yandan Ukrayna lideri, şimdiye dek yaklaşık 1300 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
'Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda üye ülkeler arasında anlaşılmış bir tutum yok'
Zelenskiy, "Ukrayna’nın NATO’ya kabulü yönünde, üye ülkeler arasında üzerinde anlaşılmış bir tutum yok" dedi.
17:11 12.03.2022
Londra'da bir özel jet, 'Rusya ile bağlantılı' olduğu şüphesiyle alıkondu
İngiltere Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Grant Shapps, başkent Londra'nın kuzeybatısındaki Luton Havalimanı'nda Rusya ile bağlantılı olduğu şüphesiyle özel bir jetin alıkonduğunu duyurdu.
Shapps, jetin 'yaptırımları ihlal edip etmediği' anlaşılana kadar alıkonulacağını belirtti.
Yetkili, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından hiçbir Rus uçağının ülke hava sahasında kullanmasına izin verilmediğini kaydetti.
17:05 12.03.2022
Ka-52 askeri bombardıman helikopterleri Ukrayna'ya ait bir konvoyu imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait bir konvoyun Ka-52 askeri bombardıman helikopterleriyle vurulduğu anların görüntüsünü yayınladı.
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