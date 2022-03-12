Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken, Batılı ülkeler de Moskova'yı hedef alan yaptırımlarını sürdürüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la yaptığı telefon görüşmesinde, muhataplarından Ukrayna'daki aşırı milliyetçi taburların suç eylemlerinin sona ermesi için Kiev'e nüfuz etmelerini istedi.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı yeni video mesajında Ukrayna ordusunun Mariupol’den tahliyeler ve kente insani yardım ulaştırılması geçici ateşkesi sağlamayı garanti ettiğini duyurdu.
Ukrayna'nın 'yabancı lejyon' kurma hamlesini takiben Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ortadoğu ülkelerinden gönüllülerin en kısa zamanda Donetsk'e gelebileceğini belirtti.
Sosyal medya platformlarının kısıtlamaları hakkında yorumda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'li dijital platformların Ukrayna'da aşırı milliyetçiliğin körüklenmesinden doğrudan sorumlu olduğunu ifade etti.
Donbass operasyonuna ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: