Rusya: Lugansk Halk Cumhuriyeti, yeni yerleşim birimlerini kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov’a göre, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Molojnoye, Vozgorye yerleşim birimlerini kontrol altına aldı, Popasnaya yerleşim biriminin güney ve merkez kısımları üzerinde hakimiyet kurdu.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna’ya ait 3 bin 593 askeri altyapı unsurunun etkisiz hale getirildiğini ve 61 helikopter, 126 insansız hava aracı, bin 159 tank ve başka zırhlı araç, 118 çoklu roketatar sistemi, 436 topçu sistemi, 973 özel askeri aracın vurulduğunu belirtti.

Sözcü, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

- Gün içinde Rus Hava Kuvvetleri tarafından bir Mi-24 helikopteri, aralarında bir Bayraktar TB-2’nin bulunduğu üç İHA vuruldu.

- 79 askeri altyapı unsuru vuruldu. Bunlar arasında 4 komuta ve iletişim merkezi, 2 uçaksavar füze sistemi, 3 çok namlulu roketatar, 6 mühimmat deposu, 54 askeri teçhizat deposu vuruldu.

- Rus Silahlı Kuvvetleri, Novoandreyevka, Kirilovka yerleşim birimlerini kontrol altına aldı, Novomayorskoye-Pavlovka-Nikolskoye sınırına ulaştı, kaydedilen ilerleme 12 kilometre oldu.

Öte yandan bakanlık, Ukrayna’da Rusya ve Donbass halk cumhuriyetlerinin kontrolüne geçen bölgelerin yeni haritasını yayınladı.