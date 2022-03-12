https://tr.sputniknews.com/20220312/cristiano-ronaldo-futbol-tarihinin-en-golcu-futbolcusu-oldu-1054670548.html
Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en golcü futbolcusu oldu
Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en golcü futbolcusu oldu
Manchester United’ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Tottenham ağlarına attığı 3 golle birlikte kariyerinde 807 gole ulaşarak profesyonel futbol... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T22:42+0300
2022-03-12T22:42+0300
2022-03-12T22:40+0300
spor
manchester united
portekiz
tottenham
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İngiltere Premier Lig’in 29. haftasında Manchester United, Old Trafford’da Tottenham ile karşılaştı.Cristiano Ronaldo’nun 12. dakikada ceza sahası dışından attığı golle 1-0 geriye düşen Tottenham 35. dakikada Harry Kane’in penaltıdan attığı golle eşitliği sağlarken 3 dakika sonra Ronaldo bir gol daha attı.Jadon Sancho’nun asistiyle topu ağlara gönderen Portekizli yıldız kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken, devre arasına üstünlükle girmeyi sağladı.72. dakikada Maguire’in kendi kalesine attığı golle maçta yeniden eşitlik sağlanırken Ronaldo, köşe vuruşundan kafayla attığı golle maçta hattrick yaptı.Manchester United, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak ligdeki puanını 50'ye yükseltti.Josef Bican’ı geride bıraktıRonaldo’nun bu maçta attığı goller de futbol tarihine geçmiş oldu. 12 yılın ardından yeniden Manchester’a dönen futbolcu, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Josef Bican’ı geride bırakan Ronaldo 807 gole ulaşarak profesyonel futbol tarihinin en golcü futbolcusu oldu.Tottenham karşılaşmasında 83. dakikada oyundan çıkan Ronaldo, attığı 3 golle birlikte ligde bu sezonki 12. golünü atarken, Şampiyonlar Ligi’nde de 6 golü bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220307/manchester-unitedda-kadroya-alinmayan-cristiano-ronaldo-ile-menajer-ralf-rangnick-arasinda-kriz-1054504879.html
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Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en golcü futbolcusu oldu
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Manchester United’ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Tottenham ağlarına attığı 3 golle birlikte kariyerinde 807 gole ulaşarak profesyonel futbol tarihinin en golcü ismi olmayı başardı.
İngiltere Premier Lig’in 29. haftasında Manchester United, Old Trafford’da Tottenham ile karşılaştı.
Cristiano Ronaldo’nun 12. dakikada ceza sahası dışından attığı golle 1-0 geriye düşen Tottenham 35. dakikada Harry Kane’in penaltıdan attığı golle eşitliği sağlarken 3 dakika sonra Ronaldo bir gol daha attı.
Jadon Sancho’nun asistiyle topu ağlara gönderen Portekizli yıldız kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken, devre arasına üstünlükle girmeyi sağladı.
72. dakikada Maguire’in kendi kalesine attığı golle maçta yeniden eşitlik sağlanırken Ronaldo, köşe vuruşundan kafayla attığı golle maçta hattrick yaptı.
Manchester United, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak ligdeki puanını 50'ye yükseltti.
Josef Bican’ı geride bıraktı
Ronaldo’nun bu maçta attığı goller de futbol tarihine geçmiş oldu. 12 yılın ardından yeniden Manchester’a dönen futbolcu, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Josef Bican’ı geride bırakan Ronaldo 807 gole ulaşarak profesyonel futbol tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
Tottenham karşılaşmasında 83. dakikada oyundan çıkan Ronaldo, attığı 3 golle birlikte ligde bu sezonki 12. golünü atarken, Şampiyonlar Ligi’nde de 6 golü bulunuyor.