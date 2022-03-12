https://tr.sputniknews.com/20220312/cumhurbaskani-erdogan-rus-kulturune-yonelik-fasizan-uygulamalar-asla-kabul-edilemez-1054663660.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilemez

Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı devletlerin Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına yönelik aldığı yaptırımları eleştirdi... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T15:34+0300

2022-03-12T15:34+0300

2022-03-12T15:34+0300

ukrayna krizi

recep tayyip erdoğan

antalya diplomasi forumu

ukrayna krizi

ekonomik yaptırım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) dün Antalya'da başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başta ABD ve AB üyesi ülkelerin Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına yönelik aldığı yaptırım kararlarını eleştiren Erdoğan, "Batı ülkelerinde yaşayan Rus kökenli insanlara ve Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın söz konusu eleştirisi, Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği tarafından Rusça altyazıyla paylaşıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220311/cumhurbaskani-erdogan-antalya-diplomasi-forumunda-konusuyor--1054642018.html

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recep tayyip erdoğan, antalya diplomasi forumu, ukrayna krizi, ekonomik yaptırım