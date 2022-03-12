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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220312/cumhurbaskani-erdogan-rus-kulturune-yonelik-fasizan-uygulamalar-asla-kabul-edilemez-1054663660.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilemez
Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı devletlerin Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına yönelik aldığı yaptırımları eleştirdi... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T15:34+0300
2022-03-12T15:34+0300
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
antalya diplomasi forumu
ukrayna krizi
ekonomik yaptırım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) dün Antalya'da başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başta ABD ve AB üyesi ülkelerin Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına yönelik aldığı yaptırım kararlarını eleştiren Erdoğan, "Batı ülkelerinde yaşayan Rus kökenli insanlara ve Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın söz konusu eleştirisi, Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği tarafından Rusça altyazıyla paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220311/cumhurbaskani-erdogan-antalya-diplomasi-forumunda-konusuyor--1054642018.html
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recep tayyip erdoğan, antalya diplomasi forumu, ukrayna krizi, ekonomik yaptırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilemez

15:34 12.03.2022
© Sputnik / Turan SalcıCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© Sputnik / Turan Salcı
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Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı devletlerin Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına yönelik aldığı yaptırımları eleştirdi. "Rus kökenli insanlara ve Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilemez” diyen Erdoğan'ın konuşması, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Türkçe altyazıyla paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) dün Antalya'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başta ABD ve AB üyesi ülkelerin Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına yönelik aldığı yaptırım kararlarını eleştiren Erdoğan, "Batı ülkelerinde yaşayan Rus kökenli insanlara ve Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın söz konusu eleştirisi, Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği tarafından Rusça altyazıyla paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
TÜRKİYE
Erdoğan: Rusya ve Ukrayna temasının burada gerçekleşmesi forumun başarıya ulaştığının göstergesi
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