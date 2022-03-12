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Depremde hasar gören binada üzerine asansör düşen kişi hayatını kaybetti
Depremde hasar gören binada üzerine asansör düşen kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Bornova ilçesinde depremde hasar gören binaya giren hurdacı, üzerine asansör düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T17:41+0300
2022-03-12T17:41+0300
türkiye
izmir
deprem
hasar
asansör
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İzmir'in Bornova ilçesinde, Gediz Caddesi üzerinde bulunan ve depremde aldığı hasar nedeniyle boşaltılan bina içerisinde üzerine asansör düşen yurttaş yaşamını yitirdi. İddiaya göre hurdacılık yaptığı öğrenilen Tarık E., iki arkadaşıyla 8 katlı apartmana girdi. Zemin kattaki apartman boşluğunda demir almaya çalışan Ergön, asansörün düşmesi sonucu altında kaldı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci şekilde hayatını kaybeden Tarık E.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından asansörün altından çıkartıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç adamın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan olay sırasında apartman dışında olduğunu söyleyen Tarık E.'nin arkadaşları S.E. ile G.E, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Haberi alıp olay yerine gelen Ergön'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Önlem amacıyla bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
türkiye
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izmir, deprem, hasar, asansör

Depremde hasar gören binada üzerine asansör düşen kişi hayatını kaybetti

17:41 12.03.2022
© İHADepremde hasar gören binada üzerine asansör düşen kişi hayatını kaybetti
Depremde hasar gören binada üzerine asansör düşen kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© İHA
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İzmir'in Bornova ilçesinde depremde hasar gören binaya giren hurdacı, üzerine asansör düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
İzmir'in Bornova ilçesinde, Gediz Caddesi üzerinde bulunan ve depremde aldığı hasar nedeniyle boşaltılan bina içerisinde üzerine asansör düşen yurttaş yaşamını yitirdi. İddiaya göre hurdacılık yaptığı öğrenilen Tarık E., iki arkadaşıyla 8 katlı apartmana girdi. Zemin kattaki apartman boşluğunda demir almaya çalışan Ergön, asansörün düşmesi sonucu altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci şekilde hayatını kaybeden Tarık E.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından asansörün altından çıkartıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç adamın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan olay sırasında apartman dışında olduğunu söyleyen Tarık E.'nin arkadaşları S.E. ile G.E, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Haberi alıp olay yerine gelen Ergön'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Önlem amacıyla bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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