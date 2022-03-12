https://tr.sputniknews.com/20220312/depremde-hasar-goren-binada-uzerine-asansor-dusen-kisi-hayatini-kaybetti-1054665179.html

Depremde hasar gören binada üzerine asansör düşen kişi hayatını kaybetti

Depremde hasar gören binada üzerine asansör düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde depremde hasar gören binaya giren hurdacı, üzerine asansör düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T17:41+0300

2022-03-12T17:41+0300

2022-03-12T17:41+0300

türkiye

izmir

deprem

hasar

asansör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054665134_13:0:792:438_1920x0_80_0_0_4af70b21631a42de8083d016c656fae2.png

İzmir'in Bornova ilçesinde, Gediz Caddesi üzerinde bulunan ve depremde aldığı hasar nedeniyle boşaltılan bina içerisinde üzerine asansör düşen yurttaş yaşamını yitirdi. İddiaya göre hurdacılık yaptığı öğrenilen Tarık E., iki arkadaşıyla 8 katlı apartmana girdi. Zemin kattaki apartman boşluğunda demir almaya çalışan Ergön, asansörün düşmesi sonucu altında kaldı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci şekilde hayatını kaybeden Tarık E.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından asansörün altından çıkartıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç adamın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan olay sırasında apartman dışında olduğunu söyleyen Tarık E.'nin arkadaşları S.E. ile G.E, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Haberi alıp olay yerine gelen Ergön'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Önlem amacıyla bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, deprem, hasar, asansör